Российский полуфинал Олимпиады в теннисе сорвался. Медведев выдохся и проиграл

Даниил Медведев к полуфиналу Олимпиады окончательно выдохся и проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Таким образом, российский полуфинал в теннисе сорвался. Отомстит ли Карен Хачанов обидчику Даниила Медведева в битве за выход в решающий матч?

Похоже, что жуткие условия, в которых проходили первые пять дней олимпийского теннисного турнира, закончились. Поздновато. Но лучше поздно, чем никогда. Наконец-то организаторы прислушались к игрокам и перенесли начало матчей на более позднее время, когда солнце жарит не так страшно. Напомним, накануне в среду Даниил Медведев еле доиграл свой поединок за выход в 1/4 финала. В какие-то моменты он просто не мог передвигаться по корту из-за проблем с дыханием. А испанскую теннисистку Паулу Бадосу и вовсе увезли с площадки на медицинской коляске.

В четверг наши теннисисты выступали сразу в трёх разрядах. В мужской одиночке Даниил Медведев и Карен Хачанов сражались в четвертьфиналах, в миксте на этой же стадии боролись российские дуэты Елена Веснина / Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв. К сожалению, проиграли в полуфинале Веснина и Вероника Кудерметова. Теперь они будут бороться только за бронзу.

Первым из российских мужчин на корт вышел бороться за путёвку в полуфинал Карен Хачанов. Он тоже накануне жаловался на жару и даже вызывал на корт врача, чтобы ему измеряли давление, но всё же в четвертьфинал смог пробиться, в трёх сетах одолев аргентинца Диего Шварцмана — 6:1, 2:6, 6:1. А вот в соперники по 1/4 финала россиянину достался француз Уго Умбер, сенсационно выбивший накануне из сетки третьего номера посева Стефаноса Циципаса из Греции.

Поединок Хачанова с Умбером получился очень упорным. При этом только Хачанов добирался до брейк-пойнтов. Но ни одну из пяти попыток он так и не реализовал. Дело дошло до тай-брейка, где чуть удачливее был россиянин — 7:6 (7:4) за 1 час 10 минут. В начале второго сета Уго с первой же попытки сделал брейк, и этого небольшого преимущества ему хватило до конца партии. Как ни пытался Карен сравнять счёт, но реализовать очередные свои 5 брейк-пойнтов ему снова не удалось — 4:6. В третьем решающем сете Хачанову наконец-то удалось с 11-й попытки сделать брейк — 3:1. Оставалось только удержать это преимущество до конца партии, что Карену сделать не составило труда — 7:6, 4:6, 6:3 за 2 часа 34 минуты. Так Хачанов вышел в полуфинал, став первым представителем России на этой стадии Олимпиады с 2000 года. Тогда это был Евгений Кафельников, который в итоге завоевал золото.

Соперник Хачанова по полуфиналу определялся в матче ещё одного россиянина Даниила Медведева с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Как было отмечено выше, Медведев накануне оставил на корте все силы, борясь и с соперником, и с жарой. Итальянец Фабио Фоньини в том матче не показывал какой-то потрясающий теннис, но он видел проблемы со здоровьем у россиянина и просто забирал очки на ошибках соперника. Как признался потом Медведев, ему помогла 10-минутная пауза после второго сета, во время которой он встал под ледяной душ. Освежив себя, россиянин вышел на корт в другом состоянии, уверенно выиграл 3-й сет и пробился в 1/4 финала.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в интервью «Чемпионату» объяснил, почему у Медведева возникли такие проблемы со здоровьем и что надо делать в этой ситуации: «Медведеву не хватает трёх-четырёх дней адаптации, вот его и «колбасит». Все приехали со сбора из Южно-Сахалинска, а он визу в Брюсселе получал, поэтому и задержался. Но это не его вина, а объективная реальность, иначе не попал бы потом на US Open. От большой интенсивности клинит лёгкие, скручивает внутренние органы. Это никакая не болезнь, я сам проходил это в своё время: играл на Кубе, было 92 процента влажности и 32 градуса жары, люди в обморок падали. Когда такое случается, надо длинные розыгрыши не разыгрывать, рвать игру, два-три удара, суметь восстановиться. А если ты продолжаешь бегать, ты ухудшаешь свою ситуацию и потом падаешь. Это как судороги, но не мышечные, а внутренние».

Счёт личных встреч Даниила Медведева и Пабло Карреньо-Бусты до 1/4 финала на Олимпиаде в Токио был 3-1 в пользу россиянина. То есть в обычной ситуации Даниил считался бы фаворитом матча. Но учитывая, что у него было слишком мало времени для восстановления после тяжелейшего матча с Фоньини, шансы на выход в полуфинал у соперников выровнялись. Как показало начало встречи, Медведев до конца не восстановился. А учитывая, что испанец любит вязкий и тягучий теннис, он сумел втянуть россиянина в затяжные розыгрыши, заставил его бегать по корту и терять остатки сил. Это как раз то, чего нельзя было делать Даниилу, по мнению Тарпищева.

Проблемы на своей подаче возникли у Медведева уже в 6-м гейме первого сета. Россиянин сумел отыграться со счёта 0:40, но следующий брейк-пойнт Пабло уже реализовал — 4:2. Проиграл Даниил и следующую подачу и в итоге уступил всю первую партию — 2:6 за 42 минуты. В перерыве Даниил сходил в раздевалку и вернулся оттуда в другой футболке. Если в первом сете оба теннисиста играли в красных футболках, то вторую партию Медведев провёл в белой. Может, перерыв сказался, а может, снижение температуры воздуха к вечеру, но Даниил начал вторую партию гораздо бодрее. Он старался завершать розыгрыши за 1-2 удара, чтобы не тратить лишние силы на беготню по корту. На какое-то время это помогло. Медведев повёл с брейком — 3:1, но в 8-м гейме позволил сопернику сравнять счёт — 4:4. Партия перешла на тай-брейк, и там чуть увереннее действовал Карреньо-Буста, а россиянина подвела первая подача — 6:2, 7:6 (7:5).

Вот так 2-й номер мирового рейтинга Даниил Медведев не смог пробиться в четвёрку лучших на Олимпиаде. К сожалению, у нас не будет российского полуфинала в Токио. За место в финале Карен Хачанов теперь сразится с обидчиком Медведева.