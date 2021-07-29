У России точно будет медаль в теннисе! Наши дуэты дружно вышли в полуфиналы Олимпиады

Оба наших дуэта в смешанном парном разряде вышли в полуфиналы Олимпиады. У России точно будет медаль в теннисе! Болеем за прекрасные пары Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв и Елена Веснина / Аслан Карацев.

Только третий раз в рамках олимпийского теннисного турнира разыгрывается комплект медалей в смешенном парном разряде. Впервые микст появился в программе Олимпиады-2012 в Лондоне и тогда преуспел дуэт из Беларуси – Виктория Азаренко / Максим Мирный. В Рио первенствовала пара американцы – Бетани Маттек-Сэндс / Джек Сок. А вот россияне сыграли в этом разряде лишь однажды, в Лондоне – Елена Веснина и Михаил Южный уступили в первом же круге. На этот раз сборная России стала готовиться к соревнованиям в миксте заранее, благо у нас сейчас много высокорейтинговых игроков (или в одиночке, или в паре), что имеет значение для формирования заявочного списка. Ещё весной Аслан Карацев предложил Елене Весниной объединиться в пару, и они с листа очень успешно выступили на «Ролан Гаррос», добравшись до финала.

По регламенту олимпийского турнира в миксте, в нём участвует всего 16 дуэтов – максимум два от одной страны, а сетка формируется уже после двух кругов в четырёх других разрядах – двух одиночках и двух парах. В итоге Россия смогла впервые заявить на Олимпиаде сразу две смешанные пары – Веснина / Карацев и Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв. Любопытно, что и другие страны в этом соревновании выставили очень много сильных одиночников – первые ракетки мира Новак Джокович из Сербии, Эшли Барти из Австралии, а также грек Стефанос Циципас, Ига Свёнтек из Польши.

Павлюченкова и Рублёв с трудом обыграли в стартовом раунде сильных парных игроков – Дария Юрак / Иван Додиг из Хорватии – одержав волевую победу лишь на супер-тай-брейке с пятого матчбола – 5:7, 6:4, [11:9]. В четвертьфинале с хозяевами корта – Эна Шибахара / Бен Маклаклан – дело тоже дошло до супер-тай-брейка. И снова Анастасия и Андрей выстояли и добились успеха – 7:5, 6:7 (0:7), [10:8]. Так Павлюченкова и Рублёв стали первыми представителями России в полуфинале олимпийского микста. Дальше им предстоит борьба за выход в решающий матч с австралийской парой Барти / Джон Пирс.

Что касается другого нашего дуэта Веснина / Карацев, то тут важно отметить, что на Елену легла колоссальная нагрузка в Токио. Она выступала в трёх разрядах – одиночном, парном и миксте. Причём в одиночке Елена два непростых матча, да и в паре с Кудерметовой сыграла уже 4 поединка, вышла в полуфинал и теперь будет бороться за бронзу. В первом круге микста Веснина / Карацев выбили из сетки первых номеров посева – французов Кристина Младенович / Николя Маю, а в четвертьфинале оказались сильнее дуэта из Польши – Ига Свёнтек / Лукаш Кубот – 6:4, 6:4. Теперь в матче за выход в финал Веснина / Карацев встретятся ни с кем-нибудь, а с Новаком Джоковичем, который составил весьма успешную сербскую пару с Ниной Стоянович.

Таким образом, сразу две российские смешанные пары Павлюченкова / Рублёв и Веснина / Карацев будут биться за финал в Токио. А значит у России точно будет хотя бы одна медаль.