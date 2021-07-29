Как боксёр завоевал два золота на одной Олимпиаде. Рекорд Кирка превзойти невозможно

В разгар Олимпийских игр, как никогда актуально вспоминать о невероятных достижениях олимпийцев прошлых лет. К примеру, история американского боксёра Оливера Кирка вовсе уникальна. Он вошёл в историю, как единственный боксёр, выигравший две золотые медали на одних и тех же Олимпийских играх. Планку, установленную ещё в 1904 году, не удалось взять никому. Да и по большому счёту, с учётом нынешних правил, ни повторить, ни тем более превзойти такое достижение невозможно.

Отобрал медаль у чемпиона

Конечно, в определённой степени к достижению Кирка нужно относиться снисходительно. Всё-таки Олимпийские игры в начале XX века разительно отличались от соревнований, которые проводятся в последние десятилетия.



Бокс дебютировал на Олимпийских играх в 1904 году. На Игры не приехали иностранные атлеты, да и вообще участников было совсем мало. В результате американские боксёры завоевали все семь комплектов медалей, разыгрываемых на турнире. А Кирк, оформивший «золотой дубль», вписал своё имя в иcторию.

На Олимпиаде 1904 года в Сент-Луисе (штат Миссури, США) 20-летний Кирк сперва выиграл золотую медаль в легчайшем весе (до 52,2 кг), победив Джорджа Финнегана. Так как в этой весовой категории участвовали лишь два боксёра, их бой уже стал медальным.



На этом Кирк планировал и остановиться. Но затем зрители потребовали, чтобы американец выступил и в полулегчайшем весе до 56,7 кг. В эту весовую категорию заявились лишь два участника. Соревнования выиграл Фрэнк Халлер, а зрители захотели, чтобы он сразился с Кирком. В итоге Оливер вышел на ринг и победил решением судей, выиграв вторую золотую медаль на тех же самых Играх. Тем самым Кирк стал не только двукратным Олимпийским чемпионом, но и лишил Халлера медали высшей пробы, которую тот, как уже казалось, завоевал.

В те годы Оливер тренировался в зале в Сент-Луисе, поэтому Олимпийские игры для него были домашними. И неудивительно, что местные зрители захотели увидеть своего любимца на ринге вновь.

Вообще, получилась уникальная ситуация: Кирк выиграл две золотые медали, хоть и провёл всего два боя. Ну, когда ещё такое было возможно? Понятно, что сейчас такое произойти бы не могло, а даже для завоевания одной медали необходимо пройти длинный путь из серии боёв.

Кирк так и не стал чемпионом в профессионалах

После Олимпийских игр Кирк перешёл из любителей в профессионалы, но так и не стал чемпионом мира. Он выиграл три первых боя, среди которых был и знаменательный успех в поединке с Эйбом Эттеллом, бывшим чемпионом мира, на счету которого было более 100 схваток. Но в том бою на кону титул не стоял. Уже через год соперники провели реванш, который закончился поражением олимпийского чемпиона.

А дальше карьера Оливера покатилась вниз. Разные источники приводят разные цифры статистики профессиональных боёв Кирка. Кто-то пишет лишь о четырёх победах, восьми поражениях и одной ничьей. Где-то указывается, что Оливер праздновал успех в профи 8 раз, но проиграл 12 раз, а ещё три боя завершил вничью. В любом случае карьера после ухода из любителей не сложилась, да ещё к тому же и больно ударила по здоровью.

Клиника для душевнобольных и грустный конец

Несмотря на скромные результаты в профессионалах, Кирк сумел обеспечить себе и близким достойную и даже роскошную по тем меркам жизнь. Так, он с семьёй жил в одном из элитных домов Сент-Луиса, расположенном в районе Комптон Хайтс.



В конце жизни у чемпиона Олимпийских игр 1904 года возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Боксёрская карьера привела к повреждению мозга, некоторое время он даже лечился в больнице для душевнобольных. Скончался Кирк в 1960 году в возрасте 75 лет, причиной стала гангрена и заражение крови.