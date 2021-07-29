Российские гандболистки наконец-то одержали победу на Олимпиаде. Сработал кнут или пряник?

Сборная встряхнулась после двух неудач на старте турнира и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

В двух предыдущих групповых матчах олимпийского турнира по гандболу сборная России не показала тот результат, который болельщики хотели увидеть от чемпионок прошлой Олимпиады.

Первый матч против бразильянок российские гандболистки сыграли вничью. Во второй игре россиянки проиграли с разгромным счётом 24:36 команде Швеции. Российская команда выглядела беспомощной и в двух матчах заработала только одно очко из четырёх возможных.

До начала матча венгерки находились на последнем месте в группе, команда России на пятом из шести. В четвертьфинал олимпийского турнира проходят первые четыре команды, и чтоб попасть в их число россиянкам было жизненно необходимо побеждать команду из Венгрии.

Метод кнута и пряника?

После поражения россиянок в игре со Швецией достаточно жёстко высказались о выступлении российской команды президент ФГР Сергей Шишкарёв и бывший тренер сборной Евгений Трефилов, который отметил, что спортсменкам «необходимо дать пинка».

Не обошлось и без слов поддержки.

За несколько часов до начала матча было опубликовано трогательное видео, которое записали игроки 12 гандбольных клубов России. Девушки пожелали команде удачи в матче против Венгрии.

«От всей нашей большой гандбольной семьи хочу пожелать нашей сборной России по гандболу уверенной победы над командой Венгрии», «Девочки, мы понимаем, как вам тяжело, но самое главное – не опускать руки» и другие тёплые слова прозвучали в адрес олимпийской команды.

Забегая вперёд – Россия победила. Интересно, что сработало – кнут или пряник?

Действовали быстрее чем в первых матчах

На протяжении всего первого тайма венгерки ни разу не вели в счёте. Россиянки уверенно начали игру, открыли счёт и к концу шестой минуты вели 6:3.

На десятой минуте венгерки заработали первое двухминутное удаление и сняли вратаря. Манагарова воспользовалась моментом и забросила мяч в пустые ворота. Россиянки продолжили вести в три мяча.

Вскоре последовало ещё одно удаление, но теперь за неудачное движение ногой двухминутным штрафом наказали Анну Вяхиреву. За 40 секунд до конца штрафного времени броском в дальний угол ворот венгерки сократили отставание до двух мячей, однако россиянки тут же ответили двумя результативными бросками и повели в матче со счётом 10:6.

Россиянки явно действовали быстрее чем в первом и втором матче турнира. В конце первого тайма наши девушки, конечно, не громили соперниц, но уверенно вели – 22:17.

Уверенная победа

Начало второго игрового отрезка также осталось за россиянками. До пятой минуты венгерки не могли забросить мяч в ворота Виктории Калининой.

На 43-й минуте венгерская команда сократила отставание до четырёх мячей, но бросок Дарьи Дмитриевой вернул всё на свои места. Счёт на табло – 30:25 в пользу России.

После этого шансов догнать команду России у венгерок уже не было. Игра завершилась уверенной победой россиянок со счётом 38:31.

«Мы как бойцовский клуб»

После игры своими впечатлениями от победы поделилась Анна Вяхирева.

«В течение игры я испытывала гордость за девчонок. Сегодня мы показали свою игру. Естественно, не без ошибок – есть над чем работать. Но главное сохранить этот настрой, это ощущение не драки… Борьбы! Реально, мы как бойцовский клуб. Всё нормально, всё как мы умеем. Надеюсь, мы поймали свой ритм и свою игру», – приводит слова Вяхиревой РИА Новости.



После третьего поражения у венгерок почти не осталось шансов пробиться в четвертьфинал олимпийского турнира. А команда России продолжает борьбу за выход в четвертьфинал. После трёх туров команда занимает четвёртое место в группе с тремя очками.



Следующую игру россиянки проведут против мощной Франции 31 июля.