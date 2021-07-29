Россия одной ногой в плей-офф? Расклады перед решающими волейбольными матчами на Олимпиаде

Наша мужская команда лучше всех стартовала на Играх в Токио. Медали уже в кармане?

Игрой мужской сборной России по волейболу на этой Олимпиаде не нарадуешься.

Наши парни сенсационно разгромили команду Бразилии и практически обеспечили себе досрочный выход в плей-офф. Теперь главное – удержать лидерство в группе и обеспечить себе выгодную сетку. А там, глядишь, и до выхода в полуфинал недалеко!

Неужели наша волейбольная сборная снова уедет с Олимпиады с медалями?

Мужская сборная дойдёт до полуфинала?

Мужская сборная блестяще стартовала на Олимпиаде в Токио. В первом туре группового этапа наши волейболисты в непростой борьбе одолели команду Аргентины. Во втором – устроили драматичную битву с американцами, но и там смогли добыть победу. А вот олимпийских чемпионов из Бразилии наша сборная разобрала на раз-два. Итог — лёгкая виктория со счётом 3:0.

Россияне практически гарантировали себе место в плей-офф. На данный момент они первые в группе с девятью очками. Наши волейболисты могут спокойно смотреть в будущее и рассчитывать на наиболее выгодную сетку. Впереди остались лишь матчи со сборными Франции и Туниса, выиграть в которых нашим парням уж точно по силам. С французами легко разобрались американцы и аргентинцы, а тунисцы так и вообще все свои матчи проиграли. У сборной России есть все шансы сохранить лидерство в группе.

Рассчитывать на проход в четвертьфинал могут уже и американцы с бразильцами. На их счету по две победы и по одному поражению. А за выход с четвёртого места будут бороться Аргентина и Франция. Наименьшие шансы на плей-офф у Туниса. На счету команды ноль очков.

В группе А лидерство с семью очками захватила сборная Польши. Недалеко ушла и Япония — шесть очков. Следом идут Иран и Италия с пятью очками. У всех перечисленных команд по две победы и по одному поражению. Борьба в группе, вероятно, будет длиться до последнего. Претендовать на выход плей-офф может и сборная Канады, у которой пока что одна победа и четыре очка. Сложнее всего будет бороться сборной Венесуэлы, которая проиграла все три матча.

Впереди у всех команд ещё по две игры. Матчи четвёртого тура пройдут 30 июля. Завершится групповой этап 1 августа. Если наши волейболисты всё-таки сохранят первое место в группе В, то выйдут на сборную, занявшую четвёртую позицию в группе А. А это уже неплохие шансы на полуфинал!

Есть ли шансы у женской сборной?

Женская сборная начала свой путь на Олимпиаде не так блестяще. В первом круге россиянки безнадёжно проиграли итальянкам со счётом 3:0. Но реабилитировались во втором матче — всухую обыграли Аргентину.

Матч с китаянками получился сложнее, но победу отвоевать удалось — 3:2. На данный момент наши волейболистки занимают третье место в группе с пятью очками. У девушек неплохие шансы выйти в плей-офф.

Безоговорочным лидером нашей группы является сборная Италии. Команда возглавляет турнирную таблицу с девятью очками. Можно считать, девушки гарантировали себе выход в четвертьфинал. Как и сборная США, которая идёт на второй позиции с восьмью очками.

Чуть-чуть отстают от России турчанки. У них одна победа и четыре очка.

Предпоследнее место занимает Китай, у которого на счету одно очко. Замыкает турнирную таблицу Аргентина, проигравшая все три матча. Шансы выйти в плей-офф есть, но они невелики.

В группе А с тремя победами лидируют сборные Сербии и Бразилии. У команд огромные шансы на четвертьфинал. Третье место удерживает сборная Южной Кореи с пятью очками, а следом за ней идёт Япония с тремя. Наименьшие шансы пробиться в плей-офф у Доминиканской республики и Кении, которым пока так и не удалось выиграть ни одной игры.

Пока что российские волейболистки не могут гарантировать себе выгодную сетку. Но у них ещё есть возможность укрепить свои шансы в играх с США и Турцией. Матчи четвёртого тура пройдут 31 июля. Завершится групповой этап 2 августа.

Будем болеть за наших волейболистов и надеяться на медали!