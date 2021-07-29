«Герой, ёлки-палки». Россиянка плакала в инвалидном кресле после подвига на Олимпиаде

Завоевание восьмой золотой медали Олимпийских игр в Токио обернулось для сборной России настоящей драмой. 22-летняя Марта Мартьянова начинала командный турнир рапиристок в качестве запасной, а закончила в ранге национальной героини.

Для этого ей пришлось закрыть глаза на острую боль и сражаться за страну, несмотря на серьёзную травму. В любой другой ситуации турнир бы для неё закончился, но только не в финале Олимпиады, когда у твоей команды нет права на замену. Боль была настолько сильной, что арену Марта покидала в слезах и на инвалидной коляске.

Зато с золотой медалью и пониманием, что поступить иначе она просто не могла.

Кадры, пробирающие до слёз

Кадры, на которых молодая российская фехтовальщица, изнывая от боли, чуть ли не на одной ноге сражается с французской соперницей и приносит очко за очком в копилку сборной России, уже обошли телеканалы, сайты и соцсети.

Марта Мартьянова в полуфинале командного турнира рапиристок с американками заменила Аделину Загидуллину, у которой тот бой складывался не лучшим образом. В итоге Марта вместе с Ларисой Коробейниковой и Инной Дериглазовой вытащили нашу команду в финал. В решающем бою с француженками Мартьянова появилась на помосте после более опытных подруг по команде и стала отстаивать добытое ими преимущество, как вдруг подвернула ногу и упала.

По выражению лица Марты было видно, насколько ей больно, но варианта уйти с дорожки просто не было. По правилам обратные замены запрещены, поэтому отказ Мартьяновой от продолжения боя автоматически лишал бы всю команды шансов на золото. Отступать было некуда, и Марта не отступила. Превозмогая боль, храбрая девушка вернулась на дорожку и внесла колоссальный вклад в триумф российской команды. А после её третьего поединка сомнений в итоговом успехе России почти не осталось. Потрясающий поступок молодой спортсменки!

«Старалась не чувствовать боль»

После победного укола, нанесённого Инной Дериглазовой, положительные эмоции захлестнули всех наших девушек и ненадолго приглушили боль Мартьяновой. Марта вместе со всеми радовалась золоту Олимпиады, а затем стойко держалась на пресс-конференции.

«Я была травмирована, но главным для меня было понять, что никаких замен у нас больше нет. У меня не было возможности думать о чём-то ещё, кроме борьбы и очков. Старалась не чувствовать боль, а вместо этого чувствовать, что я должна поддерживать свою команду», — сказала Мартьянова.

И только после завершения всех официальных мероприятий стало понятно, насколько серьёзное повреждение получила российская рапиристка и какой ценою ей дался подвиг в финале. Стадион Марта покидала в инвалидном кресле и со слезами на глазах. А помогавший ей член нашей делегации на удивлённые реплики журналистов лишь констатировал: «Ну а чего делать-то? Герой, ёлки-палки».

Наглядное пособие для Байлз

Олимпийское золото по определению не бывает лёгким, а умение преодолевать трудности и, в том числе, проблемы со здоровьем, необходимое качества для любого профессионального спортсмена. И тем не менее, не каждый день в финале Олимпийских игр можно увидеть настоящий человеческий подвиг.

В конце концов пока одни встают и выходят биться с сильной физической болью, другие подводят команду из-за моральных страданий.

Марта Мартьянова пошла по первому пути и, по сути, в начале карьеры обрела не только звание олимпийской чемпионки, но и истинное уважение и благодарность болельщиков. А это дорогого стоит!