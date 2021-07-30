«Это какая-то сказка!» Россиянка сотворила сенсацию в гребле и разрыдалась после финиша

Анна Пракатень плакала от счастья. Полгода назад она даже не мечтала об Олимпийских играх, а теперь взяла серебро!

За всю историю олимпийской женской гребли только две наших спортсменки добирались до медалей в лодке-одиночке. В 1976-м бронзу завоевала Елена Антонова, а в 1980-м серебряным призёром стала Антонина Махина. На Олимпиаде в Токио спустя 41 год у нашей команды вновь медаль! Анна Пракатень завоевала серебряную награду. Полгода назад она даже не мечтала об участии в Олимпийских играх!

Две медали в истории могучего советского спорта, а теперь награда и у российской спортсменки. Анна Пракатень очень уверенно выиграла все предварительные заезды, и великолепно провела финал. Она начала в среднем темпе, но постепенно увеличивала темп и скорость, и намного опередила всех соперниц.

Кроме одной – новозеландки Эммы Твигг, которая с самого старта задала просто бешеный темп. Твигг на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро финишировала четвёртой и в Токио, возможно, был её последний олимпийский заезд в карьере. Из главной неудачницы Игр она стала триумфатором. Как и Анна Пракатень, которая сразу после заплыва разрыдалась.

Россиянка плакала не от обиды – от счастья!

«Я счастлива, эйфория переполняет. Полгода назад я и думать не могла о финале Олимпиады, о борьбе с такими соперницами и победе над ними. Даже не мечтала!», — сказала Пракатень после заезда.

В текущем сезоне спортсменка из Санкт-Петербурга, которая уже давно переехала в Россию из Беларуси, совершила настоящий прорыв в результатах. В мае она выиграла самое престижное соревнование в академической гребле – Люцернскую регату. Выиграла очень уверенно, намного опередив всех соперниц. В июне – победа на чемпионате Европы.

«Это для меня какая-то сказка. Много работы было сделано, и результат не заставил себя ждать. В Люцерне последние 30 метров мне пришлось закрыть глаза и думать о чём-то хорошем. Я уже отсчитывала свои последние гребки. Впрочем, я видела, что они не догонят», — говорила Пракатень в мае в эфире «Матч ТВ».

Сказка продолжилась и на Олимпиаде. А до следующих Игр – всего три года. Теперь ведь можно помечтать и о золоте.