«Это какая-то сказка!» Россиянка сотворила сенсацию в гребле и разрыдалась после финиша

За всю историю олимпийской женской гребли только две наших спортсменки добирались до медалей в лодке-одиночке. В 1976-м бронзу завоевала Елена Антонова, а в 1980-м серебряным призёром стала Антонина Махина. На Олимпиаде в Токио спустя 41 год у нашей команды вновь медаль! Анна Пракатень завоевала серебряную награду. Полгода назад она даже не мечтала об участии в Олимпийских играх!
Две медали в истории могучего советского спорта, а теперь награда и у российской спортсменки. Анна Пракатень очень уверенно выиграла все предварительные заезды, и великолепно провела финал. Она начала в среднем темпе, но постепенно увеличивала темп и скорость, и намного опередила всех соперниц.
Кроме одной – новозеландки Эммы Твигг, которая с самого старта задала просто бешеный темп. Твигг на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро финишировала четвёртой и в Токио, возможно, был её последний олимпийский заезд в карьере. Из главной неудачницы Игр она стала триумфатором. Как и Анна Пракатень, которая сразу после заплыва разрыдалась.
Россиянка плакала не от обиды – от счастья!
«Я счастлива, эйфория переполняет. Полгода назад я и думать не могла о финале Олимпиады, о борьбе с такими соперницами и победе над ними. Даже не мечтала!», — сказала Пракатень после заезда.
В текущем сезоне спортсменка из Санкт-Петербурга, которая уже давно переехала в Россию из Беларуси, совершила настоящий прорыв в результатах. В мае она выиграла самое престижное соревнование в академической гребле – Люцернскую регату. Выиграла очень уверенно, намного опередив всех соперниц. В июне – победа на чемпионате Европы.
«Это для меня какая-то сказка. Много работы было сделано, и результат не заставил себя ждать. В Люцерне последние 30 метров мне пришлось закрыть глаза и думать о чём-то хорошем. Я уже отсчитывала свои последние гребки. Впрочем, я видела, что они не догонят», — говорила Пракатень в мае в эфире «Матч ТВ».
Сказка продолжилась и на Олимпиаде. А до следующих Игр – всего три года. Теперь ведь можно помечтать и о золоте.
- 30 июля 2021
-
06:28
-
06:17
-
06:06
-
06:05
-
05:55
-
05:51
-
05:48
-
05:36
-
05:30
-
05:26
-
05:21
-
05:06
-
05:00
-
04:56
-
04:50
-
04:44
-
04:37
-
04:25
-
04:15
-
03:55
-
03:47
-
03:42
-
02:30
-
00:51
-
00:49
-
00:25
-
00:09
- 29 июля 2021
-
23:44
-
23:40
-
23:40
-
23:21
-
23:12
-
22:54
-
22:41
-
22:39