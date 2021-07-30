Карен Хачанов в финале Олимпиады! Россиянин вынес обидчика Медведева в двух сетах

Карен Хачанов пробился в финал Олимпиады! Россиянин просто вынес обидчика Медведева в двух сетах. Теперь у наших теннисистов точно будет минимум две медали на Играх в Токио!

На олимпийском теннисном турнире начались поединки за медали. В пятницу проводились последние полуфиналы – в мужской одиночке и миксте, а также распределялись итоговые места на пьедестале почёта в мужском парном разряде. От России до решающих стадий дошли представители трёх видов – в мужском одиночном разряде Карен Хачанов, в миксте два смешанных дуэта Анастастия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев. А у женской пары Веснина/Вероника Кудерметова появился выходной перед матчем за бронзу.

Первым среди россиян в пятницу на корт вышел Карен Хачанов, чтобы биться за выход в финал. Накануне в 1/4 финала он справился в трёх сетах с цепким французом Уго Умбером, который сенсационно выбил с турнира 3-го номера посева Стефаноса Циципаса из Греции. А вот соперником по полуфиналу для Карена должен был стать, по идее, ещё один россиянин –Даниил Медведев. Но 2-й номер мирового рейтинга был настолько измучен удушающей жарой и непростыми матчами за прошлые раунды, что к 1/4 финала, когда организаторы наконец-то перенесли начало поединков на более позднее время, Даниил уже просто не успел восстановиться. В итоге Медведев проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте, с которым в нормальной ситуации мог бы справиться.

Российский полуфинал не состоялся, но зато у Хачанова появился шанс отомстить обидчику Медведева. Президент ФТР Шамиль Тарпищев высоко оценил шансы Карена на выход в финал: «Хачанов может выиграть полуфинал – он очень прилично подаёт. Если будет подавать, как в 1/4 финала, – то после подачи он сможет нагнетать скорость. Чем быстрее – тем больше вариантов, но если Хачанов будет медлить – будет плохо. Шанс выиграть у него неплохой, форму он набрал, хотя не использовал много брейк-пойнтов в матче с французом».

В личных встречах до олимпийского полуфинала впереди был Карреньо-Буста – 3-2, но если учитывать только поединки на харде, то здесь уже перевес в пользу россиянина – 2-1. Карен начал поединок тактически правильно. Он старался нагнетать темп, рвать игру и не ввязываться в длинные розыгрыши, которые любит Пабло – это как раз то, что не получилось накануне у Медведева. Не выдержав такого ритма, у испанца уже в 5-м гейме начались проблемы на своей подаче, и Карен сразу же сделал брейк, а в конце партии ещё и принял на сет – 6:3 за 37 минут. Во втором сете Карен снова повёл с брейком – 4:2, и, как испанец ни старался выровнять ситуацию, Хачанова было просто не удержать – 6:3, 6:3 всего за 1 час 20 минут.

Вот так Карен Хачанов пробился в финал Олимпиады в Токио. Он стал вторым в истории представителем России в мужском одиночном разряде Игр после Евгения Кафельникова, выигравшего Олимпиаду-2000 в Сиднее. Соперник Карена в борьбе за золото определится в другом полуфинале – Новак Джокович – Александр Зверев. Таким образом, России в теннисном турнире уже гарантировано минимум две медали – в мужской одиночке и миксте.