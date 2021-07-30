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Олимпиада-2020, скандал в плавании: за что американец извинился перед россиянином Рыловым, что грозит Мёрфи?

Проигравший американец извинился перед русским чемпионом на Олимпиаде. Но этого явно мало!
Алексей Адамов
Скандал в плавании
Комментарии
Разговорами о допинге Мёрфи бросил тень не только на Евгения Рылова, но и на Россию в целом.

Пловец Евгений Рылов — безусловный герой Олимпийских игр в Токио. Причём двукратный чемпион текущей Олимпиады восхищает не только потрясающими результатами, но и очень достойным поведением. Чего не скажешь о проигравшем ему американце.

Сразу после финиша Райан Мёрфи рассуждал, как ему тяжело выступать в заплывах, где «не всё чисто», и намекал на бездействие чиновников в борьбе с нарушителями. Фамилии и даже национальности тех, кто доставляет ему моральные страдания, Райан не назвал, но этого и не требовалось.

В России слова Мёрфи вызвали мощную реакцию как у экспертов и чиновников, так и у простых болельщиков. В Госдуме потребовали от проигравшего американца извинений, и они поступили. Но не публичные, а в приватном общении с нашим чемпионом в «Инстаграме».

То есть как делать скандальные заявления, то на весь мир. А как извиняться, так тайком в «личке»? Этого явно мало!

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 200 м на спине. Финал
30 июля 2021, пятница. 04:50 МСК
Окончено
1
Евгений Рылов
Россия
1:53.27
2
Райан Мёрфи
США
1:54.15
3
Люк Гринбанк
Великобритания
1:54.72

Мёрфи сам спровоцировал скандал после поражения

Звезда американского плавания Райан Мёрфи на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро выиграл заплывы на 100 и 200 метров на спине, а в Токио на этих дистанциях проиграл невероятному Евгению Рылову. Естественно, разочарованию американца не было предела, и выплеснул его он так, что спровоцировал серьёзный скандал.

«На меня психологически давит то, что я участвую в заплыве, где, пожалуй, не всё чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт. Я не могу лоббировать людей, которые принимают решения, и говорить, что их решения неправильны», — сказал Мёрфи, слова которого приводит Washington Post.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, на кого намекал американец. В заплыве на 200 метров впереди него оказался только Рылов, так что чистота остальных его вряд ли могла волновать.

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Американский пловец принёс извинения россиянину

Позже Райан подостыл и начал оправдываться. Оказалось, он вовсе не имел в виду Рылова, а просто решил именно в этот момент порассуждать о борьбе за чистый спорт. Поддержала его и та самая журналистка, после вопроса которой Мёрфи и выдал свой уже знаменитый пассаж.

«Чтобы внести ясность: я не спрашивала Райана ни о каком конкретном пловце и ни о какой конкретно федерации. Он тоже не указал ни пловца, ни федерацию. Посыл был в том, что Международная федерация плавания в состоянии делать больше, чтобы спорт стал чище», — написала Лейн Хиггинс в «Твиттере».

Впрочем, объяснения Мёрфи и Хиггинс, как и попытки переложить вину на лингвистические коллизии, не спасли пловца из США от резкой негативной реакции со стороны российских болельщиков. Его «инстаграм» буквально утопает в критических комментариях, если не сказать больше. Недостойным поведение спортсмена называют и российские эксперты, включая Татьяну Тарасову и Дмитрия Губерниева. На этом фоне сильно выделяется Рылов, которого, по идее, слова Мёрфи должны были задеть и обидеть сильнее всего. Евгений записал видеообращение, в котором рассказал о диалоге с Райаном в «Инстаграме». Проигравший американец всё-таки извинился перед русским чемпионом за поведение.

«Мы с ним списались в «Инстаграме», лично всё друг другу объяснили. Произошло недоразумение. Неправильно поняли его ответ. Его спросили в общем, что он считает по допингу в мире плавания. Он ответил, что, скорее всего, не все чистые являются. В принципе, он имеет полное право так думать. Скорее всего, где-то частично так и есть.

Но интерпретировали немножко неправильно — в сторону нашего заплыва на двухсотметровке, финального. Он написал мне личное сообщение в «Инстаграме», попросил прощения. Я выставил пост, своё мнение, что я думаю об этом. Всё хорошо, никаких проблем нет, не переживайте», — сказал Рылов.

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Слова Мёрфи бьют по репутации всего российского спорта

Русский чемпион делает всё абсолютно правильно: наслаждается великим достижением и не позволяет скандальной шумихе портить себе праздник. Однако при всём уважении к Евгению проблемы всё-таки есть. Во-первых, своё громкое заявление Мёрфи сделал публично, его слышали и читали миллионы. Значит, и извинения должны быть публичными, ведь разговорами о допинге Мёрфи бросил тень не только на Рылова, но и на Россию в целом.

Американцы (пусть и в результате неправильной интерпретации) поняли своего звёздного спортсмена ровно так же, как и мы: он проиграл, потому что в финале было не всё чисто. А это очередной плевок в сторону России, а не конкретно в Евгения Рылова.

Кроме того, заявление Мёрфи нуждается в расследовании со стороны Международной федерации плавания и Международного олимпийского комитета. Возможно, слова Мёрфи действительно переврали, но это надо доказать. А если всё-таки не переврали, то должны быть санкции. А не извинения Рылову в «личку», которых явно мало в данной ситуации.

Причём разобраться в ситуации надо не ради наказания Мёрфи или борьбы за высшую справедливость. Просто если сейчас американца призовут к ответственности, то есть шанс, что нам не придётся слушать подобные рассуждения после побед россиян в Токио. А их, побед, ещё точно будет много!

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