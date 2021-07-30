На Олимпиаде будет ещё один российский финал! Наши теннисисты всё-таки добили Джоковича

Наши теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев всё-таки добили в миксте Новака Джоковича, который только что потерпел сенсационное поражение и в полуфинале мужской одиночки. Теперь на Олимпиаде будет ещё один российский финал!

В пятницу на олимпийском теннисном турнире вначале прошли полуфиналы в мужском одиночном разряде и завершились они сенсационно. Первым путёвку в решающий матч завоевал россиянин Карен Хачанов, который не оставил шансов испанцу Пабло Карреньо-Бусте, обыгравшему накануне в 1/4 финала Даниила Медведева. А затем немец с русскими корнями Александр Зверев неожиданно для всех победил первую ракетку мира Новака Джоковича. Таким образом, Зверев не позволил сербу собрать «Золотой шлем» — то есть победить за один сезон на всех 4 турнирах «Большого шлема» и Олимпиаде. И в воскресенье в финале за золото Игр в Токио будут сражаться Карен Хачанов и Александр Зверев.

В этот же день решалась и судьба путёвок в финал микста. От России в полуфиналы пробились обе наши пары – Елена Веснина / Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв. Ещё накануне президент ФТР Шамиль Тарпищев признался, что недоволен качеством игры российских теннисистов в миксте. «Слишком много было ошибок и тактически неграмотных действий у наших игроков. В миксте же надо играть на женщину, на того, кто слабее, если хочешь выиграть. Надо пользоваться. Но наши будто стесняются, постоянно играют на мужика у соперников. И чуть не поплатились за это. Вот Николай Николаевич Озеров на тренировке как пробьёт в грудь! Та в слезах. Но не умеешь играть – не выходи на корт, а тут стесняются, на мужика играют. Хоть и выиграли наши пары в миксте, но я плевался – очень много нерациональных решений», — передаёт слова Тарпищева ТАСС.

Российская пара Павлюченкова / Рублёв в полуфинале играла с дуэтом из Австралии, который составили первая ракетка мира Эшли Барти и опытный парный игрок Джон Пирс. И третий матч подряд нашим ребятам пришлось играть супертай-брейк, который по регламенту проходит в парном разряде вместо решающего 3-го сета. И снова Анастасия и Андрей оказались сильнее соперников, на этот раз отыгравшись с матчбола – 5:7, 6:4, [13:11].

После катастрофического для себя поражения в полуфинале одиночки от Александра Зверева, серб Новак Джокович всё-таки нашёл в себе силы выйти сражаться за выход в решающий матч микста. Вместе с Ниной Стоянович он противостоял российскому дуэту Елена Веснина / Аслан Карацев. Кстати, того же Джоковича как раз критиковали за жёсткую игру в сторону женщины. В частности, бразилец Марсело Мело заявил: «Он попал мне в спину, когда этого можно было избежать. Он выводил меня на эмоции. В любом случае это теннис, все играют так, как хотят, но я бы никогда этого не сделал. Тот, кто смотрит парный теннис или видел наш матч, должен понимать, о чём я говорю. Как-то он чуть не попал в Луизу Стефани. Для меня это неприемлемо».

Матч россиян и сербов был очень упорным. Судьбу первого сета решил тай-брейк, где Веснина и Карацев действовали увереннее. Во второй партии сербы вели с брейком и казалось, что счёт по партиям сравняется. Но Елена и Аслан сначала сделали обратный брейк – 4:4, а в концовке взяли ещё одну подачу соперников и довели матч до победы – 7:6, 7:5.

Вот так Елена Веснина и Аслан Карацев оформили победу над сербским дуэтом Нина Стоянович / Новак Джокович и теперь разыграют золото и серебро со своими товарищами по сборной России Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублёвым. У России до этого никогда не было медалей Олимпиады в миксте, а теперь будет сразу две! Что касается Джоковича, то он опять, в очередной раз, не получил заветное олимпийское золото и поборется в Токио за бронзу в двух разрядах.