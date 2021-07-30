«Вы должны быть благодарны!» Легкоатлетам из России сделали одолжение, пустив на Олимпиаду

Глава мировой лёгкой атлетики Себастьян Коэ сурово встретил российских легкоатлетов на Олимпиаде в Токио. Он заявил, что наша страна вообще должна быть благодарна за то, что легкоатлеты в столицу Японию приехали. И нечего обижаться на то, что в самом массовом виде олимпийской программы выступят только десять представителей России.
Но и десять наших легкоатлетов способны завоевать несколько медалей, в том числе и золотых.
«Давайте честно. Мы много спорили на Совете относительного того, могут ли вообще нейтральные спортсмены выступать на Олимпиаде. И сошлись на том, что десять человек, допущенных до соревнований, – нормальное количество. Вы должны быть благодарны с учётом той истории отстранения (Всероссийской федерации лёгкой атлетики. – Прим. «Чемпионата»), которая длится уже шесть лет», – приводит слова Коэ The Independent.
Да благодарны, благодарны. Спасибо, что сделали одолжение и российских атлетов в сборную беженцев не включили. Но из-за этого дикого количественного ограничения окончательный отбор в команду не мог закончиться без драматичных ситуаций. Как с прыгуном с шестом Тимуром Моргуновым, который получил нейтральный статус на следующий день после того, как заявка на Олимпиаду была утверждена и отправлена.
История наказания нашей лёгкой атлетики длится уже столько, что подросло новое поколение спортсменов. Которые никогда в своей карьере на взрослом уроне и не выступали под российским флагом. И, видимо, уже не рассчитывают, что когда-то выступят.
Если что, соревнования по лёгкой атлетике в Токио уже начались. Представитель Эфиопии традиционно выиграл забег на 10 000 метров, а двое россиян, которые успели выйти на старт, успешно преодолели квалификационный раунд.
Итак, кто же приехал в Токио в составе сборной России? Сплошь победители и призёры чемпионатов мира: Илья Иванюк, Михаил Акименко, Мария Ласицкене – прыжки в высоту, Дарья Клишина – прыжки в длину, Анжелика Сидорова – прыжки с шестом, Сергей Шубенков – барьерный спринт, Эльвира Хасанова, Василий Мизинов – спортивная ходьба, Илья Шкуренёв – десятиборье, Валерий Пронкин – метание молота.
Про шансы нашей команды мы подробно писали вот в этой статье.
Если вам лень открывать ссылку, то вкратце: мы прогнозируем сборной России шесть или семь медалей, две из которых будут золотыми. Видимо, все наши спортсмены, кто сможет добраться до пьедестала в Токио, должны будут благодарить Себастьяна Коэ. Или лучше – в ноги ему поклониться.
Уже 1 августа такой шанс представится нашим прыгунам в высоту. Именно Илья Иванюк и Михаил Акименко первыми вступили в борьбу и квалифицировались в финал. Вот только вряд ли они будут рассыпаться в благодарностях главе мировой лёгкой атлетики. Хотя тот и настаивает.
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