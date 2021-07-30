«Лучшая!» Как хрупкая Елена Веснина разнесла на Олимпиаде великого Новака Джоковича

Россиянка в полуфинале микста нашла методы против 1-й ракетки мира. Даже в мужском туре не каждый на это способен.

Теннисный мир ещё не оправился от сенсационного поражения Новака Джоковича в полуфинале Олимпиады от Александра Зверева, как серб получил ещё один болезненный удар по самолюбию. Хрупкая Елена Веснина буквально разнесла лидера мирового рейтинга в матче микста. Правда, не одна – ей активно помогал Аслан Карацев.

Теннисный микст – довольно молодая дисциплина в программе Олимпиады. На Играх в Токио соревнования смешанных пар проводятся только 3-й раз за всю историю. И сейчас в Японии в сетке микста оказалось очень много интересных пар, состоящих из лучших одиночников. Так в полуфинал вышли два первых номера мирового рейтинга как у женщин, так и у мужчин. Австралийка Эшли Барти в паре с Джоном Пирсом проиграла российскому дуэту Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв, а серб Новак Джокович вместе с Ниной Стоянович встречался с россиянами Еленой Весниной и Асланом Карацевым. И этот поединок стал кульминацией игрового дня.

«Играй на женщину!» — так звучит негласная стратегия победы в миксте. Это значит, что теннисисты стараются чаще нагружать мячами из пары соперников именно девушку. Но тогда партнёрше надо быть готовой принять на себя этот удар. И в нашей паре Веснина оказалась словно стена – непробиваема. Как мудрая женщина Елена всё время говорит, что главный в дуэте – Аслан, что он скала, её поддержка и опора. Но все, кто видел матчи с участием этого дуэта, понимают, что Веснина – настоящий лидер. И в полуфинале Олимпиады развернулась настоящая дуэль – Елена Веснина против великого Новака Джоковича. И эту битву выиграла именно россиянка. Она делала эйсы, которые серб лишь провожал взглядом, принимала его сумасшедшие подачи, выдерживала долгие перестрелки с ним, ставила в тупик своими перехватами у сетки.

Любопытно, что перед матчем россияне хотели загружать Нину Стоянович, придерживаясь принципа «Играй на женщину». Но по ходу матча изменили тактику. Вот как об этом рассказал Аслан Карацев: «Джоковича просто так не загоняешь. Он пришёл в полуфинал Олимпиады, чтобы побеждать. Для каждого спортсмена это что-то особенное. Если он вышел в полуфинал, то будет рвать и метать, чтобы выйти дальше и быть в финале. Был расчёт больше играть на Стоянович. Может, она сорвёт пару ударов. Но по ходу игры мы немного изменили план. Стали больше играть на Джоковича». И это сработало! Может, Джокович психологически не успел отойти от поражения в полуфинале со Зверевым, может, не очень хорошо чувствовал себя, но именно он оказался в этом матче самым слабым звеном, а Лена блестяще этим воспользовалась.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев, комментируя матч Весниной и Карацева, прежде всего отметил игру Елены, которая в полуфинале микста нашла методы против 1-й ракетки мира. Ведь даже в мужском туре не каждый на это способен: «Это был очень качественный, интересный матч. Ребята молодцы, сыграли чисто. Особенно хочу похвалить Веснину, потому что она зачастую оставляла Джоковича на своём месте. Он пытался перехватывать, но Елена несколько раз сыграла по линии и Новак даже не двинулся. Это способствовало упрощению игры».

«Лучшая!» — всё время кричит Елена Веснина по ходу матча, подбадривая себя. Олимпийская чемпионка — 2016, многократная победительница турниров «Большого шлема» в паре, мама, жена – она действительно лучшая среди наших теннисистов на этом турнире. Елена вернулась в этом году в тур после декрета, за это время вышла в финалы «Ролан Гаррос», Уимблдона, а теперь ещё и Олимпиады. Веснина проводит уже свои 4-е Олимпийские игры. В Токио она начинала выступать в трёх разрядах и дошла до полуфинала в двух из них. Впереди у неё ещё две тяжелейшие медальные битвы – за бронзу в парном разряде с Вероникой Кудерметовой и за золото в миксте с Асланом Карацевым. Давай, Лена, ты лучшая!

Мнение читателей

chesya

Молодец, Веснина, нашла слабое звено и подавала на Новака :) Тот обалдел просто.

aleksequal555

Ну тут, как говорится, спорт есть спорт, Веснина показала себя просто нереальной. Желаю удачи обеим нашим геройским командам!

murena93

Веснина загнала Джока под каблук)

4ertenok13

Ну ладно Зверев, но когда Новака начала выносить Веснина… Лучшая!

voldemarspartak

Супер!!! Молодцы!!! Повезло Аслану с напарницей, в паре с Еленой, даже я, наверное, медаль какую-нибудь зацепил!))

19041989

Только мне показалось, что это было больше Противостояние Веснина-Джокович? ))))

luchs

Блестящий психолог Елена: поддержала Аслана и задавила Новака. Удачи в финале!