Россия на Олимпиаде-2020. 31 июля. Золото почти гарантировано! Где смотреть трансляцию?

Российские спортсмены продолжают борьбу на Олимпиаде. Самые интересные события развернутся в волейболе, теннисе и, конечно, фехтовании.

Завтра, 31 июля, Олимпийские игры в Токио продолжатся 8-м соревновательным днём. На обилие медалей рассчитывать не стоит, но кое-что наши спортсмены должны зацепить. Теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова будут играть за бронзу, дзюдоисты попробуют добыть медаль в командном турнире, пловцы попытаются преподнести сюрпризы. Но одно золото нам почти гарантировано! У сборной России самая мощная команда в женском фехтовании на саблях. В команде на дорожку выйдут действующая олимпийская чемпионка София Позднякова, уступившая ей в финале Софья Великая и добравшаяся до четвертьфинала Ольга Никитина. Россиянки являются безоговорочным фаворитом турнира, и такая команда просто не должна упустить победу.

Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!

31 июля, суббота. День восьмой

01:30. Триатлон. Смешанная эстафета. «Матч ТВ»

03:00. Лёгкая атлетика. Утренняя программа. «Матч Арена»

03:55. Регби-7. Женщины. Матч за 11-е место. Матч за 9-е место. Матчи за 5-8-е места. 1/2 финала. «Матч Игра»

03:55. Фехтование. Женщины. Сабля. Командный турнир. 1/8 финала. «Матч Страна»

04:30. Плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй. Первый канал

04:40. Плавание. Женщины. 200 м на спине. Первый канал

04:50. Плавание. Женщины. 800 м вольный стиль. Первый канал

05:00. Бокс. Мужчины. 52 кг. 63 кг. 1/8 финала. Женщины. 75 кг. 1/4 финала. 57 кг. 1/2 финала. «Матч Боец»

05:05. Волейбол. Женщины. Группа B. 4-й тур. США – Россия. «Матч ТВ»

05:25. Фехтование. Женщины. Сабля. Командный турнир. ¼ финала. «Матч Страна»

05:43. Плавание. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Первый канал

07:00. Прыжки на батуте. Мужчины. Первый канал

07:30. Стрельба. Трап. Микст. «Россия 1»

07:40. Фехтование. Женщины. Сабля. Командный турнир. ½ финала. «Матч ТВ»

08:15. Гандбол. Женщины. Группа B. 4-й тур. Россия – Франция. «Россия 1»

08:33. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Финальная гонка. «Матч Арена»

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 финала. «Матч ТВ»

09:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Матч за 3-е место. Женщины. Одиночный разряд. Матч за 3-е место и финал. Женщины. Парный разряд. Матч за 3-е место. «Матч Игра»

09:33. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Финальная гонка. «Матч Арена»

09:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 81 кг. Группа А. Сайт Первого канала

10:00. Стрельба. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. «Россия 1»

10:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа B. Россия (Красильников/Стояновский) — Чехия (Перушич/Швайнер). Первый канал

10:45. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. Сайт Первого канала

11:00. Бокс. Мужчины. 52 кг. 63 кг. 1/8 финала. Женщины. 75 кг. 1/4 финала. 57 кг. 1/2 финала. «Матч Боец»

11:00. Дзюдо. Смешанные команды. Матч за 3-е место. Финал. Первый канал

11:00. Футбол. Мужчины. ¼ финала. Испания — Кот-д'Ивуар. «Матч Футбол 2»

12:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Сайт Первого канала

12:00. Регби-7. Женщины. Финал. Сайт Первого канала

12:30. Фехтование. Женщины. Сабля. Командный турнир. Матч за 3-е место. «Матч ТВ»

13:00. Футбол. Мужчины. ¼ финала. Бразилия — Египет. «Матч Футбол 2»

13:00. Лёгкая атлетика. Вечерняя программа. Предварительные стадии. «Россия 1»

13:30. Фехтование. Женщины. Сабля. Командный турнир. Финал. «Матч ТВ»

14:15. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание диска. Финал. «Россия 1»

14:20. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 96 кг. Группа А. «Матч Страна»

15:00. Баскетбол. Мужчины. Предварительный раунд. Группа A. США — Чехия. «Матч Арена»

15:35. Лёгкая атлетика. Микст. Эстафета 4x400 м. Финал. «Россия 1»

15:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м. Финал. «Россия 1»