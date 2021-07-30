«В Москве встречали как Гагарина». Великий прорыв Борзаковского на Олимпиаде в Афинах

Российского легкоатлета Юрия Борзаковского не зря называли вундеркиндом. В 1998-м году он выиграл Всемирные юношеские игры, когда ему было всего 17. А уже через два года бежал в финале забега на 800 м на взрослой Олимпиаде в Сиднее. Тренер талантливого парня Вячеслав Евстратов прекрасно понимал, какой алмаз попал ему в руки.

И к Олимпиаде-2004 огранил его настолько, что Борзаковский выдал один из самых ярких забегов в истории лёгкой атлетики, совершив великий прорыв с последнего места на первое.

«Я ехал в Афины в роли тёмной лошадки»

Четырёхлетний цикл перед Играми в Афинах проходил успешно, но случались и неприятные моменты. Так, на чемпионате мира — 2003 в Париже Юрий не послушал тренера и попробовал рвануть на финише раньше обычного. И в итоге упустил победу. Из-за той осечки россиянина не называли в числе главных фаворитов Олимпиады-2004.

«Мы с тренером Вячеславом Евстратовым очень грамотно разложили подготовку не просто одного календарного года, а всего цикла — с 2000-го по 2004-й. Тренер сделал колоссальную раскладку тренировочных мероприятий и самого подхода к соревнованиям. Пик должен был прийтись на Олимпийские игры, и у нас всё получилось. Я ехал в Афины в роли тёмной лошадки, никто на меня не ставил. Но я ехал за золотой медалью», — цитирует Борзаковского RT.

«Это была их большая ошибка»

На Олимпиаде с подготовкой всё было отлично. Борзаковский с тренером подобрали оптимальный момент приезда с учётом акклиматизации. Россиянин очень боялся полуфиналов, где может случиться всякое. К счастью, проблем удалось избежать, и Юрий начал готовиться к главному забегу в своей жизни.

Борзаковский, наученный горьким опытом чемпионата мира, начал забег с холодной головой и максимально осторожно. В отличие от соперников, которые зачем-то рванули вперёд очень рано. Болельщики, не разбирающиеся в тонкостях забега на 800 м, списали россиянина со счетов. На экране отставание Борзаковского действительно выглядело катастрофическим.

«Это была их большая тактическая ошибка. На чемпионате мира в 2003-м её допустил я — рванул во всю силу и проиграл две сотые секунды. Я понимал, что если включусь за ними на тех же скоростях, то будет тяжело на финише. И им действительно пришлось тяжело, а я на последней стометровке включил весь свой резерв. За 20-30 метров до финиша я их накрыл».

«В Москве встречали как Гагарина»

За 120 метров до финиша Борзаковский уже понимал, что может выиграть золото. У конкурентов заканчивались силы, а у него их явно хватало на решающий рывок. Один за одним соперники оказывались позади. Среди них был и кумир Юрия – выступавший за Данию легендарный кениец Уилсон Кипкетер.

«Весь мой четырёхлетний период подготовки строился в том числе вокруг преодоления психологического барьера перед своим кумиром. С детства я восхищался его бегом на 800 м. Мне было тяжело обыграть Кипкетера психологически».

Тем не менее, Борзаковский справился, опередил Кипкетера и на финише победно взмахнул руками. А затем рухнул на дорожку в слезах счастья. Это забег – одно из самых ярких событий за всю историю не только российского, но и мирового спорта. Неудивительно, что в Москве Борзаковского встречали почти как его тёзку – первого космонавта в мире Гагарина. Тем более, что и день рождения у них в один день. Они оба покорили космос, просто каждый сделал это по-своему.

«Спустя примерно месяц ощутил, что же я тогда сделал. Выиграть Олимпиаду было моей мечтой, за которой я следовал с 1997 года. Вот она сбылась, и осознание пришло спустя месяц, когда вернулся домой, а в Шереметьеве встречали (может, громко будет сказано) как Юрия Гагарина, который тоже что-то сделал впервые, чего ещё никто никогда не делал. Ощущения были именно такие».