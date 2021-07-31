Олимпиада-2020. 8-й день. Супербитва России и США в волейболе. Давайте, девочки! LIVE

Климент Колесников и Владимир Морозов не смогли пробиться в финал в плавании на дистанции 50 м вольным стилем.



В полуфинале Колесников продемонстрировал общий девятый результат (21,82), Морозов — последний, 16-й (22,25). Лучшим в отборочном заплыве стал американец Кейлеб Дрессел (21,42). Финал с участием восьми спортсменов состоится завтра, 1 августа.