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Олимпиада 2020 в Токио: онлайн-трансляция, где смотреть онлайн Олимпийские игры, Россия на Летних играх, 31 июля 2021

Олимпиада-2020. 8-й день. Супербитва России и США в волейболе. Давайте, девочки! LIVE
Лев Лукин Павел Прохоров
,
Сборная России по волейболу
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Саблистки идут за золотом, а Веснина — за первой медалью. Следим за успехами России в нашей онлайн-трансляции.
Календарь Олимпиады-2020 в Токио
Медальный зачёт Олимпиады-2020

Приветствуем любителей спорта и болельщиков сборной России! 31 июля на Олимпиаде в Токио состоится восьмой медальный день. Будет разыгран 21 комплект наград в плавании, фехтовании, триатлоне, прыжках на батуте, стрельбе, дзюдо, теннисе, парусном спорте, тяжёлой атлетике, стрельбе из лука, бадминтоне, регби-7 и лёгкой атлетике. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию восьмого дня Олимпиады.

Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Live Павел Панышев

Сейчас стартовал четвертьфинал в командном фехтовании. Сборная России встречается с Японией. Здесь большие надежды на золото, ведь за нашу команду выступают Софья Великая и София Позднякова. Верим! Великая выиграла стартовую дуэль — 5:1.

05:35 Павел Панышев

Сборная России выиграла первую партию у США — 25:20! Отличный старт. Наши уверенно провели эту партию — здорово атаковали и мало ошибались. Но вся борьба впереди.

05:28 Павел Панышев

Климент Колесников и Владимир Морозов не смогли пробиться в финал в плавании на дистанции 50 м вольным стилем.

В полуфинале Колесников продемонстрировал общий девятый результат (21,82), Морозов — последний, 16-й (22,25). Лучшим в отборочном заплыве стал американец Кейлеб Дрессел (21,42). Финал с участием восьми спортсменов состоится завтра, 1 августа.

05:22 Павел Панышев

Женская сборная России по регби-7 уступила соперницам из Австралии в матче за 5-8 места. Встреча завершилась победой австралиек со счётом 35:7.

Наша сборная поборется за седьмое место со сборной Китая. Начало встречи в 10:30 мск.

Олимпийские игры (ж). За 5-8 места
31 июля 2021, суббота. 04:00 МСК
Россия
Окончен
7 : 35
Австралия
05:07 Павел Панышев

Сейчас стартовал матч по волейболу между женскими сборными США и России. Идёт борьба за выход в плей-офф. Верим в нашу команду!

05:05 Павел Панышев

Американка Кэти Ледеки выиграла золото в плавании на дистанции 800 м вольным стилем. Серебряным призёром стала австралийка Ариарне Титмус. Третье место заняла итальянка Симона Квадарелла.

Россиянка Анастасия Кирпичникова в финальном заплыве финишировала восьмой. Ледеки стала семикратной олимпийской чемпионкой.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. 800 м вольный стиль
1. Кэти Ледеки (США) — 8.12,57.
2. Ариарне Титмус (Австралия) — 8.13,83.
3. Симона Квадарелла (Италия) — 8.18,35…
8. Анастасия Кирпичникова (Россия) — 8.26,30.

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Американка Кэти Ледеки выиграла золото ОИ на дистанции 800 м кролем, Кирпичникова — 8-я
05:04 Павел Панышев

Андрей Минаков в плавании на дистанции 100 м баттерфляем занял четвёртое место. Он проплыл дистанцию за 50.88.

Золото взял американец Кейлеб Дрессел, который установил мировой рекорд, проплыв дистанцию за 49,45. Серебро завоевал венгр Криштоф Милак (49.68). Замкнул тройку швейцарец Ноэ Понти (50.74)

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал
31 июля 2021, суббота. 04:30 МСК
Окончено
1
Кейлеб Дрессел
США
49.45
2
Криштоф Милак
Венгрия
49.68
3
Ноэ Понти
Швейцария
50.74
05:02 Павел Панышев

Сборная России — фаворит в командном турнире саблисток. Также на медали претендуют теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова в парном разряде, дзюдоисты в миксте, пловцы Андрей Минаков и Анастасия Кирпичникова, прыгуны на батуте Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин. Болеем за российских спортсменов вместе!

05:00 Павел Панышев

Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России

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Россия на Олимпиаде-2020. 31 июля. Золото почти гарантировано! Где смотреть трансляцию? Россия на Олимпиаде-2020. 31 июля. Золото почти гарантировано! Где смотреть трансляцию?
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