Олимпиада-2020. 8-й день. Супербитва России и США в волейболе. Давайте, девочки! LIVE

Приветствуем любителей спорта и болельщиков сборной России! 31 июля на Олимпиаде в Токио состоится восьмой медальный день. Будет разыгран 21 комплект наград в плавании, фехтовании, триатлоне, прыжках на батуте, стрельбе, дзюдо, теннисе, парусном спорте, тяжёлой атлетике, стрельбе из лука, бадминтоне, регби-7 и лёгкой атлетике. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию восьмого дня Олимпиады.
Сейчас стартовал четвертьфинал в командном фехтовании. Сборная России встречается с Японией. Здесь большие надежды на золото, ведь за нашу команду выступают Софья Великая и София Позднякова. Верим! Великая выиграла стартовую дуэль — 5:1.
Сборная России выиграла первую партию у США — 25:20! Отличный старт. Наши уверенно провели эту партию — здорово атаковали и мало ошибались. Но вся борьба впереди.
Климент Колесников и Владимир Морозов не смогли пробиться в финал в плавании на дистанции 50 м вольным стилем.
В полуфинале Колесников продемонстрировал общий девятый результат (21,82), Морозов — последний, 16-й (22,25). Лучшим в отборочном заплыве стал американец Кейлеб Дрессел (21,42). Финал с участием восьми спортсменов состоится завтра, 1 августа.
Женская сборная России по регби-7 уступила соперницам из Австралии в матче за 5-8 места. Встреча завершилась победой австралиек со счётом 35:7.
Наша сборная поборется за седьмое место со сборной Китая. Начало встречи в 10:30 мск.
Сейчас стартовал матч по волейболу между женскими сборными США и России. Идёт борьба за выход в плей-офф. Верим в нашу команду!
Американка Кэти Ледеки выиграла золото в плавании на дистанции 800 м вольным стилем. Серебряным призёром стала австралийка Ариарне Титмус. Третье место заняла итальянка Симона Квадарелла.
Россиянка Анастасия Кирпичникова в финальном заплыве финишировала восьмой. Ледеки стала семикратной олимпийской чемпионкой.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. 800 м вольный стиль
1. Кэти Ледеки (США) — 8.12,57.
2. Ариарне Титмус (Австралия) — 8.13,83.
3. Симона Квадарелла (Италия) — 8.18,35…
8. Анастасия Кирпичникова (Россия) — 8.26,30.
Андрей Минаков в плавании на дистанции 100 м баттерфляем занял четвёртое место. Он проплыл дистанцию за 50.88.
Золото взял американец Кейлеб Дрессел, который установил мировой рекорд, проплыв дистанцию за 49,45. Серебро завоевал венгр Криштоф Милак (49.68). Замкнул тройку швейцарец Ноэ Понти (50.74)
Сборная России — фаворит в командном турнире саблисток. Также на медали претендуют теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова в парном разряде, дзюдоисты в миксте, пловцы Андрей Минаков и Анастасия Кирпичникова, прыгуны на батуте Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин. Болеем за российских спортсменов вместе!
Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!
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