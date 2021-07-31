Скандальная победа США в женской эстафете на Олимпиаде. Судьи просто помогли Америке в Рио

Американки потеряли палочку, но им разрешили попробовать выйти в финал ещё раз. Со второй попытки они, конечно, вышли. И выиграли золото.

Как получить золотую медаль Олимпиады в легкоатлетической спринтерской эстафете 4 по 100 метров, умудрившись при этом уронить палочку в полуфинальном забеге? Случай крайне редкий, но именно такой и произошёл на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, обернувшись крупнейшим скандалом. Самое удивительное, что история может повториться и в Токио!

В полуфинале спринтерской эстафеты американка Эллисон Феликс не сумела передать палочку Инглиш Гарднер. Непосредственно перед передачей палочки спортсменка из сборной Бразилии, которая бежала очень близко к краю дорожки, споткнулась и задела рукой Феликс. Та сбилась с ритма, попыталась буквально вбросить палочку в руку Гарднер, но та не смогла её удержать.

Американки подняли палочку и добежали эстафету с огромным отставанием, но это был ключевой момент. Сборная США тут же подала протест на результат на основании помехи со стороны соперницы. И этот протест был удовлетворён, ведь команда завершила забег. А вот если бы снялась и не стала продолжать эстафету, вряд ли всё дальнейшее стало бы возможным.

Сборная Бразилии была дисквалифицирована, и огромный стадион в Рио-де-Жанейро приготовился посмотреть на перебежку полуфинала с участием семи команд. Именно так предписано пунктом 163.2 правил проведения соревнований по лёгкой атлетике. Но каково же было удивление абсолютно всех, когда на старт полуфинала вышла только одна команда! Сборная США.

Это решение просто всех поразило. Если уж перебежка — то для всех, а если без перебежки, тогда сборную США нужно было просто поставить в финал на девятую дорожку. Но проблема в том, что на олимпийской арене в Рио было только восемь дорожек. Судьи постарались сделать так, чтобы и американкам угодить, и правила не нарушить, а по факту — просто помогли Америке.

Сборной США в своей одиночной эстафете нужно было превзойти результат 42,70, показанный сборной Китая, — восьмое время среди всех команд-участниц полуфиналов. Конечно, американки без малейших проблем превзошли это время и отправились в финал. Китаянки немедленно подали протест, ведь они же ничего не нарушали, честно бились за своё место, а в итоге остались без финала. Протест был отклонён. Китайская делегация тут же подала второй — тоже мимо.

Большой вопрос, как действовали бы судьи, если бы на месте сборной США была любая другая команда. Так или иначе, американки со скандалом влетели в финал, в котором одержали победу. Бывает, что упавшая палочка не мешает побеждать. Но при определённых условиях.

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Теперь история может повториться в Токио. Сборная США с нарушением правил передала палочку в смешанной эстафете 4 по 400 метров и получила дисквалификацию. Но жюри после долгого рассмотрения эпизода удовлетворило апелляцию американцев, посчитав, что произошла судейская ошибка. Вот только на олимпийской арене в столице Японии девять дорожек, а потом перебежки не будет. Сборная США — в финале, в который она не пробилась.