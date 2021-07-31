Судьи отменили дисквалификацию США на Олимпиаде-2020. Что за странная история в эстафете?

На Олимпиаде в Токио турнир по лёгкой атлетике толком и стартовать не успел, а уже разразился громкий скандал. Команду США в смешанной эстафете 4х400 метров после окончания забега дисквалифицировали за неправильную передачу эстафетной палочки. Но не успели соперники довольно ухмыльнуться, как американцы подали протест, и он был удовлетворён.

Сборную США добрали в финал вне очереди. А виновными признали судей.

Что за странная история приключилась в эстафете?

Не первая дисквалификация

Рядовым инцидент действительно назвать сложно.

Ошибка, которая привела к дисквалификации, была зафиксирована во время передачи эстафетной палочки от Элайджи Годвина к Линне Ирби.

Во время трансляции не могло не броситься в глаза, что Ирби ждёт партнёра по команде явно не в том месте, где она должна это делать, а метрах в 15 дальше, чем нужно. Понятное дело, что эстафету она получила уже вне разрешённой зоны, поэтому результат и был аннулирован.

В теории это могло принести США какое-то преимущество, поскольку физиологически более быстрый мужчина пробежал больше, чем женщина. Однако даже если бы эстафету передавали наоборот — от женщины, пробежавшей дальше, к мужчине — тоже была бы дисквалификация.

Справедливости ради, стоит заметить, что американцы финишировали первыми.

Кстати, это далеко не первая дисквалификация команды США в эстафетах на Олимпиадах. Наиболее скандальным, пожалуй, можно считать инцидент на Играх-2016, когда американкам, уронившим палочку, разрешили… перебежать эстафету в одиночку. И смех, и слёзы.

А куда смотрел судья?

Американцы и в этот раз подали протест. Они заявили, что судья поставил Ирби на то место, где она оказалась во время передачи. И, видимо, смогли каким-то образом доказать свою правоту, раз апелляционная комиссия арбитров согласилась с доводами представителей сборной США.

Но если это так, то становится очень интересно: а зрение-то там нормальное у всех?

Ну ладно сама Линна Ирби. Да, конечно, она не раз бегала эстафеты и знала, что, стоя на внутренней дорожке, не может оказаться дальше, чем спортсмен на внешней. Такого просто не может быть! Но её оправдать можно: Олимпиада, адреналин из ушей, твой соотечественник уже на дистанции. Поставил судья и поставил — ему там виднее. А где соперницы — плевать.

Но куда смотрел судья? Куда?

Речь не идёт о том, что спортсменку сдвинули на пару метров. Не просто потеряли. Видно же, что Линна Ирби явно выбивается из воображаемой линии и стоит далеко впереди всех.

И если её правда туда поставил судья, то протест справедлив. И его удовлетворение — тоже.

Выходит, американцы открыли способ гарантированно попасть в финал? Даже быстро бежать не надо. Стоит только найти нужного арбитра. Возможно, он был с белой тростью.