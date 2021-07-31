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Олимпийские игры в Токио — 2021, гандбол, женщины, Россия — Франция — обзор матча 30 июля 2021

А без валидола никак? Российские гандболистки одержали очень нервную, но важную победу!
Михаил Чесалин
ОИ, гандбол, женщины, Россия – Франция, обзор
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Проигрывали Франции почти весь матч и только в самой концовке смогли превзойти соперниц по финалу Олимпиады-2016.

Матч жизни

Сборная России по гандболу делает всё в лучших традициях русского спорта. Да и вообще русской жизни. Сначала загоняет себя в яму, а потом с трудом из неё выкарабкивается.

Старт наших гандболисток на Олимпиаде получился очень слабым. То ли действительно соцсети помешали, то ли воспоминания о золоте в Рио-де-Жанейро, то ли сложная коммуникация в обширном тренерском штабе. Как бы то ни было, после ничьей и поражения руководство сборной поставило жёсткую задачу: изменить отношение к делу, игру и положение в таблице.

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Россиянки не без труда обыграли аутсайдера — Венгрию. Но этого было мало. В матче жизни нужно было побеждать и Францию — соперника России по олимпийскому финалу — 2016, который на Играх в Токио также оказался в непростом турнирном положении.

Опять валидол

Победа была очень нужна обеим командам. Да и по классу они сопоставимы. Поэтому зрители увидели равный и напряжённый матч. Пожалуй, у наших поклонников гандбола поводов тревожиться было больше, потому что почти весь первый тайм россиянки проигрывали. Да, всего в один-два мяча, но догонять-то всегда намного сложнее. Счёт к перерыву — 15:17.

Впрочем, к сборной России вопросов было по минимуму. С точки зрения настроя — уж точно. Девушки были заряжены на борьбу, по-спортивному злы, напористы и неуступчивы.

Во втором тайме игра не изменилась, на площадке шла борьба, тяжёлая, вязкая, но довольно техничная, без большого количества ошибок. И в этой борьбе россиянки потихоньку, по одному мячу приближались к француженкам. А за семь минут до сирены точные броски Вяхиревой и Ведёхиной наконец-то помогли России впервые за долгое время выйти вперёд — 26:25.

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Концовка получилась предельно нервной. За оставшееся время команды дважды обменялись результативными атаками. Но если бы не шикарный сейв Анны Седойкиной на последней минуте матча, то наши девушки победу удержать бы не смогли. Итоговый счёт — 28:27.

Уже в плей-офф

В очередной раз поклонникам сборной России пришлось доставать валидол и переживать до последних секунд матча. Но по-другому наши гандболистки, кажется не умеют.

Главное — чтобы результат при этом был.

Наша команда уже обеспечила себе право сыграть в плей-офф олимпийского турнира, но и матч с Испанией, который состоится 2 августа, стоит выигрывать. В случае победы россиянки окажутся на втором месте в группе и в четвертьфинале не встретятся с Норвегией и Нидерландами.

Понятно, что если наша сборная рассчитывает завоевать олимпийское золото, то она должна обыгрывать любого соперника. Но самых сильных лучше всё-таки пока отложить.

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