«Дала волю слезам». Российские саблистки с флагом отпраздновали победу на Олимпиаде в Рио

В финале наши девушки сломили сопротивление грозных украинок, а затем развернули большой триколор!

Российские саблистки вот уже на второй Олимпиаде подряд дарят нам незабываемые эмоции.

На Играх в Бразилии в 2016-м девушки тоже блистали: сначала Яна Егорян и Софья Великая устроили драматичный финал в личном турнире, а затем вместе с Юлией Гавриловой и Екатериной Дьяченко разгромили соперниц в командном. Американки не хотели пропускать россиянок в финал, но наши девушки выстояли, а затем вырвали золото у сильнейших украинок.

Два золота и серебро — просто невероятный успех.

Тяжёлая дорога к финалу

На Олимпиаде в Рио в женской сабле у нас собралась настоящая команда мечты.

Новоиспечённая олимпийская чемпионка Яна Егорян, двукратный серебряный призёр Игр Софья Великая, чемпионки мира Юлия Гаврилова и Екатерина Дьяченко. С таким мощнейшим составом любой результат, кроме победы, был бы чем-то невообразимым. Тем не менее наши саблистки тяжело подбирались к финалу и едва не остались без медалей.

После лёгкой победы над Мексикой в 1/4 россиянки подрасслабились и чуть не уступили США. Девушки спокойно вели первую половину поединка, но соперницы лёгкой жизни им не давали. Сборная США во главе с уязвлённой чемпионкой Мариэль Загунис собралась в середине боя и начала подбираться к нашим саблисткам. «Девушка в хиджабе» Ибтихадж Мухаммад разгромно обыграла Екатерину Дьяченко и вывела свою команду вперёд — 35:34. Далее вышла Софья Великая и на классе вернула преимущество сборной России. Яне Егорян оставалось просто завершить дело. Но Загунис была против такого исхода. Американка отчаянно сопротивлялась и довела счёт до крайне опасного — 44:42. Победа оказалась на волоске, но Яна оставила за собой решающий укол.

Сквозь драматичную борьбу против итальянок к финалу пробрались украинки. Многолетний лидер сборной Ольга Харлан практически в одиночку вытащила свою команду — 45:42. Финал обещал быть максимально зрелищным, ведь борьба России и Украины в женской сабле уже превратилась в классику мирового фехтования. С 2009 по 2015 год лишь один финал чемпионатов мира прошёл без этих сборных.

Как наши саблистки сломили украинок

Перед решающим поединком девушки дружно приветствовали друг друга. Политике на фехтовальной дорожке не было и места. Российские и украинские болельщики заполонили арену Carioca 3 и в праздничной атмосфере поддерживали свои сборные.

Первые поединки Великая, Гаврилова и Егорян спокойно довели до пяти уколов и захватили преимущество — 15:8. Невероятно легко всё шло у наших девушек, даже подозрительно легко.

Но во втором круге украинки расслабляться россиянкам уже не дали. Гаврилова превосходно провела бой против Алины Комащук, а вот наши примы подвели. Великая вытянула лишь ничью с Еленой Кривацкой, а Егорян уступила Харлан. Россиянки продолжали вести 30:23, но перед третьим кругом нервы были на пределе.

Финальные бои наши саблистки провели на невероятном кураже. Гаврилова просто вынесла Елену Воронину, Егорян уверенно сыграла с Комащук, а Великая поставила финальную точку в бое с Харлан — 45:30. Наши саблистки впервые в истории стали олимпийскими чемпионками в команде!

Великая стала великой

Сразу после решающего укола Софьи девушки обнялись, а затем показали явно заранее подготовленный российский триколор. Саблистки растянули флаг гигантских размеров, праздновали победу и лучезарно улыбались. А Софья Великая наконец дорвалась до своего первого титула олимпийской чемпионки. Для этого ей понадобилось три Олимпиады!

«Все эмоции я выплеснула в бою, а после него дала волю слезам. Просто выдохнула и теперь могу говорить, что я не просто по фамилии Великая, а действительно великая спортсменка. Мы смогли это сделать, и я безумно рада, что наша команда уезжает с медалями. Видеть всех вокруг тебя счастливыми — это прекрасно», — говорила Софья «Чемпионату».

Как же хочется повторения этих эмоций в Токио!