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Олимпиада, фехтование: российские саблистки победили Украину в финале и завоевали золото Олимпиады-2016

«Дала волю слезам». Российские саблистки с флагом отпраздновали победу на Олимпиаде в Рио
Яна Левхина
Как российские саблистки победили Украину
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В финале наши девушки сломили сопротивление грозных украинок, а затем развернули большой триколор!

Российские саблистки вот уже на второй Олимпиаде подряд дарят нам незабываемые эмоции.

На Играх в Бразилии в 2016-м девушки тоже блистали: сначала Яна Егорян и Софья Великая устроили драматичный финал в личном турнире, а затем вместе с Юлией Гавриловой и Екатериной Дьяченко разгромили соперниц в командном. Американки не хотели пропускать россиянок в финал, но наши девушки выстояли, а затем вырвали золото у сильнейших украинок.

Два золота и серебро — просто невероятный успех.

Расписание соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио.
Медальный зачёт Олимпиады-2020 в Токио.

Тяжёлая дорога к финалу

На Олимпиаде в Рио в женской сабле у нас собралась настоящая команда мечты.

Новоиспечённая олимпийская чемпионка Яна Егорян, двукратный серебряный призёр Игр Софья Великая, чемпионки мира Юлия Гаврилова и Екатерина Дьяченко. С таким мощнейшим составом любой результат, кроме победы, был бы чем-то невообразимым. Тем не менее наши саблистки тяжело подбирались к финалу и едва не остались без медалей.

После лёгкой победы над Мексикой в 1/4 россиянки подрасслабились и чуть не уступили США. Девушки спокойно вели первую половину поединка, но соперницы лёгкой жизни им не давали. Сборная США во главе с уязвлённой чемпионкой Мариэль Загунис собралась в середине боя и начала подбираться к нашим саблисткам. «Девушка в хиджабе» Ибтихадж Мухаммад разгромно обыграла Екатерину Дьяченко и вывела свою команду вперёд — 35:34. Далее вышла Софья Великая и на классе вернула преимущество сборной России. Яне Егорян оставалось просто завершить дело. Но Загунис была против такого исхода. Американка отчаянно сопротивлялась и довела счёт до крайне опасного — 44:42. Победа оказалась на волоске, но Яна оставила за собой решающий укол.

Сквозь драматичную борьбу против итальянок к финалу пробрались украинки. Многолетний лидер сборной Ольга Харлан практически в одиночку вытащила свою команду — 45:42. Финал обещал быть максимально зрелищным, ведь борьба России и Украины в женской сабле уже превратилась в классику мирового фехтования. С 2009 по 2015 год лишь один финал чемпионатов мира прошёл без этих сборных.

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Как наши саблистки сломили украинок

Перед решающим поединком девушки дружно приветствовали друг друга. Политике на фехтовальной дорожке не было и места. Российские и украинские болельщики заполонили арену Carioca 3 и в праздничной атмосфере поддерживали свои сборные.

Первые поединки Великая, Гаврилова и Егорян спокойно довели до пяти уколов и захватили преимущество — 15:8. Невероятно легко всё шло у наших девушек, даже подозрительно легко.

Но во втором круге украинки расслабляться россиянкам уже не дали. Гаврилова превосходно провела бой против Алины Комащук, а вот наши примы подвели. Великая вытянула лишь ничью с Еленой Кривацкой, а Егорян уступила Харлан. Россиянки продолжали вести 30:23, но перед третьим кругом нервы были на пределе.

Финальные бои наши саблистки провели на невероятном кураже. Гаврилова просто вынесла Елену Воронину, Егорян уверенно сыграла с Комащук, а Великая поставила финальную точку в бое с Харлан — 45:30. Наши саблистки впервые в истории стали олимпийскими чемпионками в команде!

«Золото всё равно у нас». Драматичный российский финал в фехтовании на Олимпиаде в Рио «Золото всё равно у нас». Драматичный российский финал в фехтовании на Олимпиаде в Рио

Великая стала великой

Сразу после решающего укола Софьи девушки обнялись, а затем показали явно заранее подготовленный российский триколор. Саблистки растянули флаг гигантских размеров, праздновали победу и лучезарно улыбались. А Софья Великая наконец дорвалась до своего первого титула олимпийской чемпионки. Для этого ей понадобилось три Олимпиады!

«Все эмоции я выплеснула в бою, а после него дала волю слезам. Просто выдохнула и теперь могу говорить, что я не просто по фамилии Великая, а действительно великая спортсменка. Мы смогли это сделать, и я безумно рада, что наша команда уезжает с медалями. Видеть всех вокруг тебя счастливыми — это прекрасно», — говорила Софья «Чемпионату».

Как же хочется повторения этих эмоций в Токио!

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