Могла быть фигуристкой, а стала олимпийской чемпионкой. Как Никитина спасла сборную России

22-летняя саблистка проявила себя в труднейший момент финала Олимпиады. А потом ещё и нанесла сопернице золотой удар.

В победе женской сборной России по фехтованию на саблях на Олимпиаде в Токио сомнений практически не было. А как они могут быть, когда лидеры команды – Софья Великая и София Позднякова поделили между собой золото и серебро личного турнира.

Впрочем, в команде по ходу турнира проявляют себя четыре человека. А по ходу отдельного противостояния – всего три. И тренерам нужно было решить – кто же составит Великой и Поздняковой компанию в финале.

Между Светланой Шевелёвой и Ольгой Никитиной выбрали Ольгу. Причём, что самое интересное, ей, а не Великой, доверили право последнего боя.

Слишком высокая для фигуристки

Ольга родилась 26 ноября 1998 года в Москве. Отец девочки занимался фигурным катанием, поэтому девочку привели на каток. Она успешно тренировалась, добивалась первых успехов. Но для того, чтобы выходить на более серьёзный уровень, нужны были деньги на поездки и экипировку. Родители Никитиной позволить себе этого не могли. Да и тренеры не обещали, что девочка станет звездой – уж слишком высокой она была, чтобы крутить сложные прыжки.

Так Ольга и не стала фигуристкой. Но спортом ей заниматься нравилось, поэтому она, перепробовав по пути плавание и лёгкую атлетику, пришла в фехтование.

Своих первых успехов Никитина добилась под надзором тренера Анзора Гагулашвили.

Первой большой победы Никитина добилась на чемпионате России в 2017 году. Тогда 19-летняя спортсменка и не предполагала, что может выиграть, но добралась до золотой медали.

Вскоре пошли и международные успехи. Самым ярким из них стала победа на чемпионате мира 2019 года в командном турнире. Тогда Никитина помогла Великой, Егорян и Поздняковой превзойти сборные Китая, Италии и Франции и получила золотую награду турнира.

Спасение в финале

Никитина выступала в Токио и в личном зачёте, но до медали не дошла буквально пару шагов: в четвертьфинале уступила француженке Брюне со счётом 5:15.

Шанс отомстить представился в командном зачёте – в финале Россия, как и на чемпионате мира 2019 года, сошлась с Францией. И на этот раз Ольгу поставили на финальный, девятый бой.

Но проявить себя Никитиной пришлось гораздо раньше. Первые четыре боя для нашей команды сложились не очень удачно: Россия проигрывала со счётом 14:20, и ни у Великой, ни у Поздняковой почти ничего не получалось. Не было ни скорости, ни должных эмоций.

Никитина буквально спасла финал для России. Просто обескуражила и заглушила свою соперницу и выиграла со счётом 11:5. Команда при этом повела в счёте – 25:23. После этого француженки оказались словно в нокдауне, да и признанные лидеры российской команды приободрились.

На девятый бой Никитина вышла, имея солидное преимущество: 40:34. Довольно быстро Ольга довела дело до ситуации «золотого удара», когда одно результативное действие приносило бы золото. Девушка поначалу эмоционально неслась вперёд, но трижды напарывалась на удары соперницы. Потом она решила сменить оружие, успокоиться, и это сработало!

Россия – снова олимпийский чемпион в команде. Ольга Никитина – герой финала!