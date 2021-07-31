Страшное падение на Олимпиаде. Американец Филдс оказался на волоске от смерти

Конор рухнул с большой высоты и больше не шевелился. Оставалось надеяться лишь на врачей.

В самом экстремальном и зрелищном виде спорта на Олимпиаде в Токио случилось страшное. Безусловный фаворит из США оказался на волоске от смерти после чудовищной аварии. Отважного гонщика в бездыханном состоянии унесли с трассы и отправили в госпиталь, где врачам пришлось отчаянно сражаться за его жизнь.



На кадры жуткой аварии невозможно смотреть без дрожи!

В России велоспорт-BMX не слишком популярен, а между тем эта разновидность велосипедного спорта присутствует на Олимпийских играх уже в четвёртый раз подряд. Контактные гонки на искусственном треке с трамплинами изобилуют эффектными трюками и столкновениями, что делает BMX самым зрелищным и одновременно одним из самых травмоопасных видов в олимпийской программе.

Любители велоспорта-BMX знают, что соревнований без падений и травм здесь почти не бывает. Однако происшествие с американцем Конором Филдсом на Играх в Токио шокировало даже знатоков этой дисциплины.

На Играх-2016 в Рио Конор принёс своей стране историческое олимпийское золото в велоспорте-BMX и приехал в Токио с твёрдой решимостью защитить титул. По всем прогнозам, именно 28-летний гонщик из США должен был подниматься на вершину пьедестала, но вместо этого он оказался в отделении интенсивной терапии с тяжелейшей травмой.

Ужасающий эпизод случился во время третьего полуфинального заезда. Конор, как и подобает фавориту, быстро вырвался вперёд, но во время очередного прыжка его велосипед задел один из преследователей. В результате Филдс и ещё два спортсмена рухнули на трек. Американец лежал лицом вниз в разорванном в клочья комбинезоне и не подавал признаков жизни.

Подоспевшая бригада медиков поняла, что дело плохо. Конора положили на носилки и в срочном порядке отправили в больницу, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Целую ночь спортсмен оставался в отделении интенсивной терапии, где врачи боролись за его жизнь. К счастью, в его состоянии наметились улучшения, но говорить о скорой выписке из больницы не приходится – слишком серьёзные травмы он получил при падении.

Интересно, что, даже несмотря на сход с дистанции, Филдс значился в числе участников финала, поскольку отобрался туда по итогам первых двух полуфинальных гонок. В его отсутствие чемпионом Олимпиады в Токио стал голландец Ник Кимман, который на победной пресс-конференции передал слова поддержки травмированному конкуренту.

И это точно не дежурная вежливость, ведь каждый участник соревнований по велоспорту-BMX по себе знает, чего стоит такая сумасшедшая зрелищность.