Россия на Олимпиаде-2020. 1 августа. Золото в теннисе обеспечено! Где смотреть трансляцию?

Завтра, 1 августа, Олимпийские игры в Токио продолжатся девятым соревновательным днём. В копилке российской сборной точно станет на три медали больше благодаря теннису, и как минимум одно золото нам обеспечено! В финале с участием смешанных пар Елена Веснина и Аслан Карацев встретятся с Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублёвым. В решающем матче мужского турнира Карен Хачанов будет бороться за золото с немцем Александром Зверевым.

Также хорошие шансы на медали есть и у наших пловцов, легкоатлетов и спортивных гимнастов. Кроме того, в Токио наконец-то начнутся соревнования по борьбе. А значит, медалей будет много!



Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!

31 июля, суббота. День восьмой

03:35. Лёгкая атлетика. Женщины. Толкание ядра. Финал. «Матч ТВ»

04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Женщины. Финал. «Матч Страна»

04:37. Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль. Финал. «Россия 1»

04:45. Плавание. Мужчины. 1500 м вольный стиль. Финал. «Россия 1»

05:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Мужчины. Финал. «Матч Страна»

05:15. Плавание. Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал. «Россия 1»

05:36. Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал. «Россия 1»

08:33. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Финальная гонка. «Матч Арена»

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал. «Матч ТВ»

09:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал. Зверев (Германия) — Хачанов (Россия). Сайт Первого канала

09:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. Финал. Крейчикова / Синякова (Чехия) — Бенчич / Голубич (Швейцария). Сайт Первого канала

09:00. Теннис. Микст. Финал. Веснина / Карацев (Россия) — Павлюченкова / Рублёв (Россия). Сайт Первого канала

09:33. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Финальная гонка. «Матч Арена»

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения. Финал. Первый канал

11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок. Финал. Первый канал

12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь. Финал. Первый канал

13:10. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту. Финал. «Матч Арена»

13:15. Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья. Финал. Первый канал

13:50. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. Финал. «Россия 1»

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 76 кг. Группа А. Сайт Первого канала

14:15. Лёгкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок. Финал. «Матч ТВ»

15:20. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Финал. «Матч Страна»

15:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. 100 м. Финал. «Матч ТВ»