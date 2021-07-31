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Медали России на Олимпиаде-2020 в Токио — результаты летних Олимпийских игр на 30 июля 2021 года: медальный зачёт

Россия на Олимпиаде превосходит ожидания. И почему она отстаёт в медальном зачёте?
Михаил Чесалин
Медали России на Олимпиаде 2020 в Токио
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Пока наша сборная на четвёртом месте. А США, Китай и Япония всё дальше.

После восьмого дня Олимпиады-2020 в Токио считать награды довольно просто.

Завоёваны они были в двух финалах. В стрельбе из винтовки из трёх положений порадовали Юлия Зыкова и Юлия Каримова, добравшиеся до серебра и бронзы. В теории Зыкова могла бы даже зацепиться за золото, ведь долго шла лидером, но со стрельбой стоя справилась неидеально.

А вот у наших саблисток всё прошло максимально удачно. От них ждали золота, и девушки его добыли, пусть и не без труда. Поединок с Францией вышел нервным, как и положено олимпийскому финалу. И занимательно, что при наличии в команде Софьи Великой и Софии Поздняковой роль лидера на себя взвалила Ольга Никитина. Это было круто!

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Как вы уже догадываетесь, взлететь вверх в медальном зачёте у России не вышло. Но одна золотая медаль позволила сохранить чистое четвёртое место, следом за Китаем, Японией и США. А вот по общему количеству наград Россия третья и Японию опережает (37 против 30).

Половина Олимпиады в Токио уже позади, а это значит, что можно ещё раз, уже более внимательно взглянуть на медальный прогноз «Чемпионата».

По общему количеству наград Россия выступает лучше, чем мы предполагали: 37 медалей против 33 запланированных. Не хватает нашей команде пары золотых медалей, но колоссальный запас по серебру, пожалуй, может компенсировать лёгкий дефицит как золота, так и бронзы.

Но если сборная России превосходит ожидания, то почему в медальном зачёте она отстаёт?

Ответ прост: в «своих» видах наша команда выступает здорово. Посмотрите на те же фехтование, стрельбу или гимнастику. Но проблема в том, что на Олимпиаде слишком много «не наших» видов спорта. Это и новые, вроде скейтбординга или сёрфинга, и старые, вроде настольного тенниса, гребли или бадминтона. Или такие, где мы когда-то были сильны, а сейчас сдали, вроде плавания, тяжёлой атлетики или прыжков в воду. Вот и получается, что примерно на две трети медалей мы вообще не претендуем. А если и прибавляем в оставшейся трети соревнований, то на общем медальном зачёте это сильно не сказывается: Китай, США и Япония остаются впереди.

Олимпиада-2020: медальный зачёт

Завтра, согласно медальному прогнозу, у России будет классный день — семь медалей.

Золото, как мы планировали перед стартом Олимпиады, достанется гимнасту Никите Нагорному в вольных упражнениях. Если он покажет свой именной элемент, то шансы резко возрастут!

Из гимнастического зала мы ждём и серебра от Ангелины Мельниковой на брусьях.

Скорее всего, будет у нас и первая медаль в лёгкой атлетике. В мужских прыжках в высоту мы рассчитываем на Михаила Акименко, который может добыть серебряную награду.

В бассейне, по нашим ожиданиям, будут серебро Колесникова на 50 метрах вольным стилем и бронза в мужской комбинированной эстафете 4х100 метров.

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Ещё две медали России, согласно прогнозу, должен был принести теннис: серебро у мужчин и бронза в женских парах. Но уже сейчас можно сказать, что этот план будет перевыполнен. Медведев действительно в финале и ниже второго места не опустится. В женской паре медаль сорвалась, зато все ожидания превзошёл микст. Дуэты Веснина/Карацев и Павлюченкова/Рублёв поделят между собой золото и серебро. И то и другое достанется России!

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Теги Олимпиада 2020 ОИ-2020 Неблагодарное дело •••

Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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