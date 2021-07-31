Олимпиада-2020. 1 августа. Гимнасты снова на помосте. Ждём от них золота?

Ровно половина Олимпийских игр — 2020 позади. Россия регулярно радует своих болельщиков медалями, но в командном зачёте пока идёт на четвёртом месте. В девятый соревновательный день будет разыграно 25 комплектов наград. Может, получится подняться выше?
Тем более что российские теннисисты уже обеспечили себе три медали, также мы ждём наград в спортивной гимнастике, плавании и лёгкой атлетике.
Олимпиада-2020: полное расписание соревнований
В теннисе будут золото, серебро и ещё одно золото или серебро. На кортах пройдут сразу два финала с участием российских спортсменов. Причём в парном разряде болельщики вообще увидят российский финал. Веснина и Карацев сразятся за золото с Рублёвым и Павлюченковой. А в одиночном разряде россиянин Карен Хачанов в финале встретится с немецким спортсменом Александром Зверевым.
Интересная борьба за медали развернётся и в спортивной гимнастике, где будут разыграны сразу четыре комплекта наград. Российские гимнасты уже выиграли два золота и две бронзы на Олимпиаде-2020, но останавливаться на достигнутом они точно не станут.
В вольных упражнениях выступит олимпийский чемпион Токио и обладатель бронзовой медали в личном многоборье Никита Нагорный. Давид Белявский поборется за попадание в тройку в упражнениях на коне. Чемпионки Токио Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова будут бороться за медали в опорном прыжке. Вместе с Анастасией Ильянковой Мельникова также выступит в упражнениях на разновысоких брусьях.
В лёгкой атлетике пройдёт первый розыгрыш олимпийских медалей с участием российских спортсменов. В финале прыжков в высоту шансы на медали есть как у Ильи Иванюка, так и у Михаила Акименко. Не стоит упускать из внимания и квалификационные соревнования по прыжкам в длину, где команду России представит Дарья Клишина.
В плавании разыграют пять комплектов медалей. Кирилл Мартынычев примет участие в финальном заплыве на 1500 м вольным стилем. Мужская и женская команды поборются за медали в комбинированных эстафетах 4х100 м.
В турнире по боксу сразу два россиянина прошли в полуфинал и гарантировали себе как минимум бронзовые олимпийские награды. В весовой категории до 69 кг за выход в финал Андрей Замковой поборется с кубинцем Роньелем Иглесиасом. Имам Хатаев, выступающий в весе до 81 кг, в полуфинале встретится с британцем Бенджамином Уиттакером. Поединки 1/4 финала проведут Иван Верясов, Глеб Бакши и Альберт Батыргазиев.
В финалах BMX-фристайла выступят Ирек Ризаев и Елизавета Посадских. Ризаев занял пятое место в предварительном заезде. Посадских стала девятой, что позволило ей выйти в финал с последнего квалификационного места.
Стартует олимпийский турнир по борьбе. В первый соревновательный день выступят Сергей Емелин, Наталья Воробьёва и Сергей Семёнов.
Олимпийский турнир по фехтованию завершится командными соревнованиями рапиристов. Первыми соперниками россиян в полуфинале станут спортсмены из Гонконга.
В финале по прыжкам с трамплина выступит Мария Полякова, ставшая 11-й в полуфинале.
В 1/8 финала турнира по пляжному волейболу россиянки встретятся со спортсменками из Латвии. Волейболисты проведут групповой матч со спортсменами из Туниса. Российские ватерполистки встретятся с японками.
1 августа, воскресенье. День девятый. Разыгрывается 25 комплектов наград
Расписание финалов
01:30. Гольф. Мужчины. Финальный раунд
03:35. Лёгкая атлетика. Женщины. Толкание ядра
04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Женщины.
04:30. Плавание. Мужчины. 50 м вольный стиль.
04:37. Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль.
04:45. Плавание. Мужчины. 1500 м вольный стиль.
05:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Мужчины.
05:15. Плавание. Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м.
05:36. Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м.
08:35. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Финальная гонка
09:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м.
09:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Зверев (Германия) — Хачанов (Россия)
09:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. Крейчикова / Синякова (Чехия) — Бенчич / Голубич (Швейцария)
09:00. Теннис. Микст. Веснина / Карацев (Россия) — Павлюченкова / Рублёв (Россия)
09:33. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Финальная гонка
11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения
11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок
12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь
13:10. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту
13:15. Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья
13:50. Фехтование. Мужчины. Командная рапира
13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 76 кг. Группа А
14:15. Лёгкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок
15:20. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд
15:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. 100 м.
Полное расписание соревнований:
01:30. Гольф. Мужчины. Финальный раунд
01:45. Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Кросс
01:45. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Кросс
02:30. Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Квалификация. День 1
03:00. Волейбол. Мужчины. Группа A. 5-й тур. Польша — Канада
03:00. Гандбол. Мужчины. Группа B. 5-й тур. Португалия — Япония
03:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала
03:00. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. 1/8 финала
03:10. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание молота. Квалификация
03:30. Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала. Германия – Аргентина.
03:35. Лёгкая атлетика. Женщины. Толкание ядра. Финал
03:40. Лёгкая атлетика. Женщины. 3000 м стипль-чез. 1/2 финала
03:45. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м. 1/4 финала
03:50. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину. Квалификация
04:00. Баскетбол. Женщины. Группа A. 3-й тур. Канада – Испания
04:00. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. 1/8 финала
04:00. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. 1/8 финала
04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Женщины. Финал
04:30. Плавание. Мужчины. 50 м вольный стиль. Финал
04:37. Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль. Финал
04:45. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. 1/4 финала
04:45. Плавание. Мужчины. 1500 м вольный стиль. Финал
05:00. Бокс. Женщины. До 51 кг. 1/4 финала
05:00. Гандбол. Мужчины. Группа B. 5-й тур. Египет — Бахрейн
05:00. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг. 1/8 финала
05:05. Волейбол. Мужчины. Группа B. 5-й тур. Бразилия — Франция
05:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Мужчины. Финал
05:15. Плавание. Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал
05:20. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. 1/8 финала
05:30. Бокс. Мужчины. До 57 кг. 1/4 финала
05:36. Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал
05:40. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг. 1/8 финала
06:00. Бейсбол. Плей-офф. 1-й раунд. A3 — B3 (Матч №1)
06:00. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг. 1/4 финала
06:00. Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала. Австрия — Нидерланды.
06:03. Бокс. Мужчины. До 69 кг. 1/2 финала
06:05. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 10
06:05. Парусный спорт. Женщины. 470. Гонка 7
06:15. Парусный спорт. Мужчины. 470. Гонка 7
06:18. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/4 финала
06:20. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. 1/4 финала
06:25. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. За 5-8 места
06:40. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг. 1/4 финала
06:51. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/2 финала
07:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала
07:00. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 11
07:05. Парусный спорт. Женщины. 470. Гонка 8
07:15. Парусный спорт. Мужчины. 470. Гонка 8
07:40. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. 1/2 финала
07:40. Баскетбол. Мужчины. Группа C. 3-й тур. Аргентина — Япония
07:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 76 кг. Группа В
08:00. Водное поло. Женщины. Группа B. 5-й тур. Венгрия – Китай
08:00. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 12
08:15. Гандбол. Мужчины. Группа А. 5-й тур. Испания — Аргентина
08:20. Волейбол. Мужчины. Группа B. 5-й тур. Россия — Тунис
08:33. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Финальная гонка
08:50. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. За 7-8 места
08:50. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. За 5-6 места
09:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал
09:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал. Зверев (Германия) — Хачанов (Россия)
09:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. Финал. Крейчикова / Синякова (Чехия) — Бенчич / Голубич (Швейцария)
09:00. Теннис. Микст. Финал. Веснина / Карацев (Россия) — Павлюченкова / Рублёв (Россия)
09:05. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Гонка 9
09:30. Водное поло. Женщины. Группа A. 5-й тур. Нидерланды — Канада
09:33. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Финальная гонка
10:00. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Гонка 10
10:15. Гандбол. Мужчины. Группа А. 5-й тур. Норвегия — Франция
10:25. Волейбол. Мужчины. Группа A. 5-й тур. Италия — Венесуэла
11:00. Бокс. Женщины. До 51 кг. 1/4 финала
11:00. Пляжный волейбол 1/8 финала
11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения. Финал
11:18. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/4 финала
11:20. Баскетбол. Мужчины. Группа C. 3-й тур. Испания — Словения
11:30. Бокс. Мужчины. До 57 кг. 1/4 финала
11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок. Финал
12:03. Бокс. Мужчины. До 69 кг. 1/2 финала
12:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг. 1/2 финала
12:20. Водное поло. Женщины. Группа B. 5-й тур. Россия — Япония
12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь. Финал
12:30. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. За 3-е место
12:30. Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала. Бельгия – Испания.
12:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг. 1/2 финала
12:51. Мужчины. До 81 кг. 1/2 финала
12:55. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. 1/2 финала
13:00. Бейсбол. Плей-офф. 1-й раунд. A2 — B2 (Матч №2)
13:06. Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг. 1/4 финала
13:10. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту. Финал
13:10. Лёгкая атлетика. Мужчины. 100 м. 1/2 финала
13:15. Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья. Финал
13:30. Гандбол. Мужчины. Группа A. 5-й тур. Германия — Бразилия
13:40. Волейбол. Мужчины. Группа A. 5-й тур. Япония — Иран
13:45. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами. 1/2 финала
13:50. Водное поло. Женщины. Группа B. 5-й тур. Австралия — ЮАР
13:50. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. Финал
13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 76 кг. Группа А
14:15. Лёгкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок. Финал
14:25. Лёгкая атлетика. Мужчины. 800 м. 1/2 финала
14:30. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. За 3-е место
15:00. Баскетбол. Женщины. Группа A. 3-й тур. Южная Корея — Сербия
15:00. Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала. Индия — Великобритания.
15:05. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами. 1/2 финала
15:20. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Финал
15:30. Гандбол. Мужчины. Группа B. 5-й тур. Дания — Швеция
15:45. Волейбол. Мужчины. Группа B. 5-й тур. США – Аргентина
15:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. 100 м. Финал
- 31 июля 2021
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