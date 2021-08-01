«Я работаю только с чёрным цветом». Как тату-мастер из России попала на Олимпиаду-2020?

Самая необычная спортсменка в олимпийской сборной России выступает в велоспорте. И у неё только первый разряд!

Райдера Елизавету Посадских точно можно назвать самой необычной спортсменкой во всей олимпийской сборной России. В заявочном списке на Олимпиаду-2020 у неё только первый спортивный разряд, Лиза даже не кандидат в мастера спорта!

Вообще-то Елизавета больше преуспела в другом. Посадских — элитный тату-мастер, делающий настоящие шедевры. Да как она вообще на такой крутой турнир попала?

«С самого начала я ездила с парнями»

Всё началось в 2012-м, когда 18-летняя Лиза Посадских, учившаяся тогда в 11-м классе, забрела на местечковое шоу, которое устроили парни на велосипедах во дворе дома культуры в одном из районов её родного Краснодара. «Это было настолько зрелищно, что захватило меня полностью. И поглотило. Ну а трюки… Один из ребят делал трюки, не прибегая к помощи рук!» — объясняла Посадских.

Она тогда всерьёз занималась конным спортом. Но трюки на велосипедах оказались намного привлекательнее. Так всё и началось. Первый байк с помощью родителей Лиза купила через год и первым делом скрутила с него все катафоты. И с тех пор её уже невозможно было остановить.

С каждым годом её трюки становились всё сложнее, а BMX-фристайл тем временем уже получил международное признание.

«Когда я увлеклась BMX-фристайлом, в России практически не было никого из девушек, кто им бы занимался. Поэтому с самого начала я ездила вместе с парнями — и прогресс быстрее, и трюки круче. Мне интересно именно творчество», — говорила Лиза.

Творчество и желание стать лучше привели её и на международные соревнования. Посадских стала первой россиянкой из мира велоспорта, которая была приглашена на крутые соревнования X-Games в США, где участвуют самые лихие экстремалы. Именно на таких коммерческих турнирах райдеры-трюкачи и зарабатывают свои гонорары. То же самое ведь происходит в любом экстремальном виде спорта, летнем или зимнем — неважно. А стоимость байка — от 200 тысяч рублей. Обычно у райдеров четыре-пять байков.

«Это настоящее искусство»

Творчество привело Посадских и в тату-салон. Но не просто клиентом, а мастером!

«Я занялась татуировками в 2015-м. И работаю только с чёрной краской. Для меня это не просто профессия, которая даёт дополнительный доход. Это настоящее искусство. Я работаю только с большими и индивидуальными проектами», — отметила спортсменка. Её тело — просто ходячая реклама своего тату-мастерства, но райдеры не выходят на старт в мини-юбках и майках.

Очередь к ней расписана на многие месяцы вперёд. Какое-то время она сосредоточилась именно на тату, но когда исполком МОК принял решение о признании BMX-фристайла олимпийской дисциплиной, многое изменилось. Елизавета сосредоточила свои усилия на том, чтобы отобраться в Токио. Она даже обратилась к своим клиентам с просьбой «понять и простить».

Дорога на Игры-2020 растянулась на два года. На весеннем чемпионате Европы в Монпелье Посадских стала бронзовым призёром — впервые в истории российского велоспорта — и получила место в олимпийской команде. Будучи при этом спортсменкой, у которой всего лишь первый спортивный разряд! Конечно, за чемпионат Европы ей присвоят мастера спорта, но в заявке она именно перворазрядница.

Шансов на медали Токио у нашей спортсменки практически нет. Для этого нужно делать какие-то убойные трюки. Но в BMX-фристайле на Играх-2020 всего девять спортсменок. И для Елизаветы Посадских участие в финале — огромное достижение. Как и для всего нашего велоспорта.