«Я работаю только с чёрным цветом». Как тату-мастер из России попала на Олимпиаду-2020?

Райдера Елизавету Посадских точно можно назвать самой необычной спортсменкой во всей олимпийской сборной России. В заявочном списке на Олимпиаду-2020 у неё только первый спортивный разряд, Лиза даже не кандидат в мастера спорта!
Вообще-то Елизавета больше преуспела в другом. Посадских — элитный тату-мастер, делающий настоящие шедевры. Да как она вообще на такой крутой турнир попала?
«С самого начала я ездила с парнями»
Всё началось в 2012-м, когда 18-летняя Лиза Посадских, учившаяся тогда в 11-м классе, забрела на местечковое шоу, которое устроили парни на велосипедах во дворе дома культуры в одном из районов её родного Краснодара. «Это было настолько зрелищно, что захватило меня полностью. И поглотило. Ну а трюки… Один из ребят делал трюки, не прибегая к помощи рук!» — объясняла Посадских.
Она тогда всерьёз занималась конным спортом. Но трюки на велосипедах оказались намного привлекательнее. Так всё и началось. Первый байк с помощью родителей Лиза купила через год и первым делом скрутила с него все катафоты. И с тех пор её уже невозможно было остановить.
С каждым годом её трюки становились всё сложнее, а BMX-фристайл тем временем уже получил международное признание.
«Когда я увлеклась BMX-фристайлом, в России практически не было никого из девушек, кто им бы занимался. Поэтому с самого начала я ездила вместе с парнями — и прогресс быстрее, и трюки круче. Мне интересно именно творчество», — говорила Лиза.
Творчество и желание стать лучше привели её и на международные соревнования. Посадских стала первой россиянкой из мира велоспорта, которая была приглашена на крутые соревнования X-Games в США, где участвуют самые лихие экстремалы. Именно на таких коммерческих турнирах райдеры-трюкачи и зарабатывают свои гонорары. То же самое ведь происходит в любом экстремальном виде спорта, летнем или зимнем — неважно. А стоимость байка — от 200 тысяч рублей. Обычно у райдеров четыре-пять байков.
«Это настоящее искусство»
Творчество привело Посадских и в тату-салон. Но не просто клиентом, а мастером!
«Я занялась татуировками в 2015-м. И работаю только с чёрной краской. Для меня это не просто профессия, которая даёт дополнительный доход. Это настоящее искусство. Я работаю только с большими и индивидуальными проектами», — отметила спортсменка. Её тело — просто ходячая реклама своего тату-мастерства, но райдеры не выходят на старт в мини-юбках и майках.
Очередь к ней расписана на многие месяцы вперёд. Какое-то время она сосредоточилась именно на тату, но когда исполком МОК принял решение о признании BMX-фристайла олимпийской дисциплиной, многое изменилось. Елизавета сосредоточила свои усилия на том, чтобы отобраться в Токио. Она даже обратилась к своим клиентам с просьбой «понять и простить».
Дорога на Игры-2020 растянулась на два года. На весеннем чемпионате Европы в Монпелье Посадских стала бронзовым призёром — впервые в истории российского велоспорта — и получила место в олимпийской команде. Будучи при этом спортсменкой, у которой всего лишь первый спортивный разряд! Конечно, за чемпионат Европы ей присвоят мастера спорта, но в заявке она именно перворазрядница.
Шансов на медали Токио у нашей спортсменки практически нет. Для этого нужно делать какие-то убойные трюки. Но в BMX-фристайле на Играх-2020 всего девять спортсменок. И для Елизаветы Посадских участие в финале — огромное достижение. Как и для всего нашего велоспорта.
- 1 августа 2021
-
01:08
-
01:03
-
00:30
-
00:19
-
00:02
- 31 июля 2021
-
23:55
-
23:19
-
22:42
-
22:09
-
21:57
-
21:53
-
21:02
-
21:00
-
20:48
-
20:37
-
20:25
-
20:00
-
19:42
-
19:30
-
19:18
-
18:56
-
18:52
-
18:45
-
18:39
-
18:26
-
18:08
-
18:00
-
17:57
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:19
-
17:02
-
17:00
-
16:55