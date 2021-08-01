Программа максимум. Российские волейболисты рвутся к медалям Олимпиады с первого места

«На Олимпиаде нет проходных игр»

Мужская сборная России по волейболу очень удачно начала олимпийский турнир. Судите сами, команда финского специалиста Туомаса Саммельвуо поочерёдно переиграла Аргентину (3:1), США (3:1) и, что самое интересное, Бразилию (3:0). Причём своему главному сопернику последних лет россияне в буквальном смысле слова не оставили шансов.

После этих трёх побед наша команда уже гарантировала себе выход в плей-офф, поэтому нет ничего удивительного в том, что во встрече с более мотивированной Францией сборная России расслабилась и уступила (1:3).

«Я бы не сказал, что это не наш день. Просто мы не показали нужного волейбола. В спорте нужно уметь переламывать игру в тот момент, когда это нужно. На Олимпиаде нет проходных, нужных или ненужных игр. Все встречи важные. Мы выходили с настроем победить. Любая победа важна в плане того, что она даёт положительные эмоции. Плохо, что проиграли, и нужно сделать выводы, чтобы двигаться вперёд», — заявил после матча лидер россиян и знаменосец Максим Михайлов.

Но, пожалуй, не столько волновало поражение от французов, сколько травма Егора Клюки, который не вышел на четвёртый сет. Но всё обошлось, и на игру с Тунисом Егор вышел на площадку.

Тунис начал активнее

В отчётной встрече, влиявшей лишь на итоговое распределение мест в группе, соперник начал активнее, а у россиян игра сперва не заладилась. «Организованный блок, нужен организованный блок!» – были чётко слышны подсказки от ребят.

Но к середине первого сета сборная России смогла сравнять счёт – 10:10. Было видно, что менее опытный соперник нервничает и не всегда понимает, как правильнее сыграть. Здорово блокировали Волков и Яковлев – одни из лучших блокирующих на этой Олимпиаде. Страховал Вольвич, забивал в атаке Михайлов.

Итальянский рулевой тунисцев Антонио Джакоббе не выдержал и взял тайм-аут. У Туниса, кстати, стоило обратить внимание на Вассима Бен Тара. Пожалуй, главную звезду африканской сборной. Но и он в одиночку не мог тащить свою команду. Преимущество россиян сказывалось всё больше – 17:12 ко второму перерыву соперника.

Немного расстраивало, что россияне периодически допускали ошибки на подачах, позволяя тунисцам набирать лёгкие очки. 25:20 – не без волнения россияне взяли первую партию, однако вопросы у тренерского штаба к своим подопечным имелись. Учитывая тот факт, что Тунис ранее проиграл все свои матчи группового этапа и ни в какой плей-офф не попадал, выносить эту команду нужно было на одном дыхании. Лучше всех на площадке выглядел Михайлов, набравший восемь очков и здорово забивавший атаки.

Расслабились в концовке

Вторая партия началась с атаки Вольвича по рукам соперника. Здорово по чистому мячу сыграл Клюка – 2:0. До такой степени был активен Волков, что буквально сшибал заградительные борты. Нужно было действовать аккуратнее, только травм нам перед решающими матчами Игр не хватало.

Тунис нервничал всё больше. Начались заступы и, как итог, 11:7 на табло в пользу россиян. Начинал прорезаться первый темп – здорово провёл свою четвёртую атаку наш центральный Иван Яковлев, три из которых он забил.

Вообще же второй сет россияне проводили намного увереннее. Роскошный блок поставил Дмитрий Волков, мощно подавал Михайлов. Сами за себя говорили и семь удачных блоков россиян. Радовал и большой процент позитивного приёма чужих подач.

В концовке наша команда позволила себе небольшое расслабление. Оставался один съём, а финский тренер вынужденно взял тайм-аут, чтобы привести ребят в чувства. В итоге 25:22 – вторая партия закончилась ошибкой тунисцев на подаче.

Закончили разгром

Максим Михайлов продолжал штамповать забитые мячи – наш лидер явно находился в крутой форме. 70% реализации – очень хорошая цифра. Тунис явно подсел, в результате чего на табло светились цифры 6:1 в пользу россиян. Уверенное начало третьего сета радовало.

Тунис начал много ошибаться на подачах, Клюка буквально пробивал руки соперников, а отличный российский блок продолжал исправно работать. 12:5 – сборная России уверенно шла к победе в заключительном матче группы.

Дали игровую практику Ярославу Подлесных, благо ситуация позволяла. Вышли Полетаев и Панков, а россияне спокойно доводили дело до уверенной победы. Матч закончился на подачах Панкова, а завершил игру блоком Яковлев. 25:16 и 3-0 по партиям – уверенный успех и первое место в группе для сборной России.

Наши парни рвутся к медалям с наилучшей позиции по итогам группового этапа. Соперник россиян по четвертьфиналу, который состоится 3 августа, пока неизвестен, так как нужно дождаться окончания матчей в параллельной группе. Где, кстати, выступает Иран с легендарным российским тренером Владимиром Алекно.