Испугалась своей скорости. Почему россиянку Мастеркову называют королевой лёгкой атлетики

Светлану Мастеркову списали со счетов, а она взяла и выиграла два золота на Олимпиаде в Атланте.

Российскую бегунью Светлану Мастеркову называют «Королевой лёгкой атлетики». Она поразила всех на Олимпиаде-1996 в Атланте. Успеха от неё не ждал никто, кроме неё самой и её личного тренера. Даже наставники сборной России скептически оценивали шансы Мастерковой, не понимая, зачем она собирается бежать сразу на двух дистанциях на Олимпиаде.

Все думали, что она закончит со спортом

Не было ничего удивительного в том, что эксперты не верили в Мастеркову перед Играми в США. Серьёзных побед до той Олимпиады у неё действительно не было, хотя большой потенциал россиянки был давно известен. В 1991 году она выиграла последний чемпионат СССР и поехала на чемпионат мира в Токио с огромными амбициями. На деле же получилось скромное восьмое место. Далее Мастеркова не сумела пройти отбор на Олимпиаду-1992.

У Светланы, конечно, были успехи, например, серебро на зимнем чемпионате мира. Но глобально всё шло наперекосяк. Летний чемпионат мира — 1993 также остался без её участия. Все думали, что талантливая бегунья вот-вот закончит со спортом. Тем более, что вскоре она уехала в Испанию, где вышла замуж за велогонщика Асята Саитова. У пары родилась дочь.

Мастеркова скрывала форму

Казалось, что семейная жизнь увлечёт Мастеркову, но она решила, что в спорте у неё остались незаконченные дела. В 1995 году Светлана возобновила тренировки, которые внезапно пошли легко и непринуждённо. Видимо, организм сумел отдохнуть должны образом как физически, так и психологически. В начале олимпийского сезона россиянка взяла бронзу чемпионата Европы в помещениях.

Фото: Getty Images

Личный тренер Светлана Стыркина при этом посоветовала не раскрывать все карты и не показывать то, что находится в отличной форме. Рекорды на тот момент были не нужны, а в погоне за лучшими секундами можно было расплескать силы и эмоции. Лучшим решением было направить их на тренировки. Тем более, что шли они прекрасно.

Перед финалом она мечтала о бронзе

Несмотря на великолепную форму, Мастеркова мечтала о бронзовой медали на дистанции 800 м, понимая, что в конкурентах у неё такие звёзды лёгкой атлетики, как Мария Мутола из Мозамбика и кубинка Анна Кирот. Эти девушки поделили победы на трёх последних чемпионатах мира. По итогам полуфиналов россиянка показала лишь четвёртое время, так что мечты о бронзе были вполне обоснованными.

Однако в финале Мастеркова была неудержима. И даже сама немного испугалась своей скорости. Когда она вышла в лидеры, то не была уверена, что сможет додержать высокую скорость до финиша. Она ждала, что звёздные соперницы в какой-то момент её настигнут. На финише Светлана оглянулась назад и поняла, что, наоборот, сумела прибавить в отличие от конкуренток. Это было олимпийское золото!

Золотой дубль

Тренерский штаб сборной России, который перед Олимпиадой не понимал, зачем Мастерковой бежать сразу две дистанции, резко изменил мнение и заговорил ещё об одной медали. Светлана на кураже хотела ещё одной победы, но едва не вылетела в полуфинале. Она настолько экономила энергию, что ещё бы чуть-чуть, и её время не позволило бы пройти дальше. К счастью, всё закончилось хорошо, и россиянка отправилась в бой.

В финале на дистанции 1500 м Мастеркова большую часть времени лидировала вместе с британкой Кэти Холмс. Когда было необходимо, она добавляла, оставляя соперниц всё дальше и дальше позади. Ближайшая конкурентка отстала от Мастерковой на финише почти на секунду. Это была убедительная победа и золотой дубль. Таким образом, Светлана повторила достижение советской бегуньи Татьяны Казанкиной 1976 года.

По итогам 1996 года Мастеркова была признана лучшей спортсменкой России. Впоследствии ей покорились золотые медали чемпионата Европы и чемпионата мира. А потом россиянку замучили травмы, и в 2003 году Светлана объявила о завершении своей блистательной карьеры.