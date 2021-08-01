Даже капитан сборной России остался без финала ОИ. Шансов на золото в боксе всё меньше

В Токио завершился очередной день соревнований по боксу на Олимпийских Играх. Закрывали его полуфинальные поединки в полутяжёлом и полусреднем весе. В последней весовой категории за путёвку в финал бился капитан российской команды, бронзовый призёр ОИ в Лондоне опытнейший Андрей Замковой. Его соперником стал чемпион Олимпиады-2012, матёрый Рониэль Иглесиас с Кубы. Сказать, что соперники знали друг друга, значит не сказать ничего. В прошлом они встречались трижды, причём преимущество в очных дуэлях было в пользу россиянина – 2:1.

Тем не менее, явного фаворита в схватке не было. На пути к полуфиналу оба смотрелись неплохо. Иглесиас победил раздельным решение японца Окадзаву и в одну калитку разбил американца Джонсона. Замковой в свою очередь в 1/8 финала прошёл замбийца Стефена Зимбу, а в четвертьфинале разобрал представителя Грузии Эскерхана Мадиева. Так что противники были в хороших кондициях, как физических, так и психологических.

Замковой с ходу пытался обозначить работу первым номером и завладеть инициативой. Но не менее опытный кубинец понимал, что россиянину нельзя давать чувствовать себя хозяином в ринге. Иглесиас сразу же начал перехватывать атаки Андрея и контрить. Получалось очень здорово. Рониэль взвинтил темп и предложил сопернику поработать в разменах. За счёт классной работы ног, хорошего челнока и чувства дистанции в этих эпизодах был лучше кубинец. Так что первый раунд ушёл к нему. Во втором отрезке картина не менялась. Замковой снова пытался работать первым номером, но Иглесиас вновь потушил этот запал. Вторая трёхминутка прошла под копирку первой. Стало ясно, что единственный шанс россиянина пройти в финал – досрочная победа. Думается, понимал это и сам ветеран сборной. Андрей снова попытался рвануть вперёд, но Иглесиас уже не стал изобретать велосипед. Понимая, что первые два раунда за ним, он вязал соперника, висел на нём и просто мешал работать. На классе и опыте Иглесиас довёл бой до победы.

Классическое противостояние российской и кубинской школы бокса получилось действительно ярким, особенно в первых двух раундах. Это было то, что называется красивым боксом. Но увы, закончилась схватка не в нашу пользу. Российская сборная по боксу вслед за Хатаевым потеряла даже своего капитана. Шансов на золото у мастеров кожаной перчатки всё меньше. Тем не менее, 34-летнего Замкового нужно поблагодарить за красивые выступления и бронзовую награду. К слову, это уже вторая олимпийская бронза в его карьере. Совершенно очевидно, что эта Олимпиада была для ветерана сборной последней. Жаль, что закончил её он в статусе побеждённого. В любом случае с боксом Андрей пока не прощается. Так что удачи ему в дальнейшем пути.