«Папа выбежал на корт, чтобы мне всыпать». Как Карен Хачанов шёл к серебру Олимпиады

В воскресенье, 1 августа, Карен Хачанов завоевал серебро. Так команда России добыла свою первую медаль в теннисе на Играх в Токио. Для Карена это дебют на Олимпиаде, который завершился столь почётной наградой.

Карен Хачанов первым из поколения талантливых российских теннисистов 1990-х годов рождения пробился в топ-10 мирового рейтинга – это случилось в июне 2019 года. По-настоящему звёздным для него получился сезон-2018, когда Карен стал победителем Кубка Кремля и «Мастерса» в Париже. Причём в столице Франции в решающем матче россиянин обыграл самого Новака Джоковича. А с 2020 года случился спад, который усугубился паузой в календаре, связанной с коронавирусом. В отличие от многих теннисистов, Хачанов не имел возможности нормально тренироваться и набирать игровую практику. И после возобновления теннисного тура ему пришлось навёрстывать упущенное, догонять остальных – в том числе своих товарищей по российской команде – Медведева, Рублёва, Карацева, которые блистали то на одном турнире, то на другом. Эксперты и болельщики вновь заговорили о Карене, вспомнили о его возможностях на Уимблдоне-2021, когда он пробился в четвертьфинал. Наконец многомесячные труды дали свои плоды. И на свою дебютную Олимпиаду в Токио Хачанов ехал, конечно же, в другом настроении.

Теннисом Карен Хачанов начал заниматься очень рано – с трёх лет. Как и все мальчишки в России, он следил за успехами Кафельникова, Давыденко, Сафина, учился делать бэкхенд в прыжке, подражая Марату. Конечно же, он разбивал о корт ракетки не хуже Сафина, а потом бегал от отца, боясь, что ему «влетит»: «Когда родители купили мне первые две ракетки, лет в 8-9, мы уехали на сборы. Там были товарищеские матчи, мини-турниры с другими детьми. В первый день я сломал первую ракетку, во второй – вторую. Потом папа выбежал на корт, чтобы мне всыпать, а я бегал от него. Было очень стыдно: родители заработали деньги, купили новые ракетки, а я их сломал на первом же сборе».

До 14 лет средств родителей Карену хватало на все спортивные нужды. Но ни для кого не секрет, что путь в профессиональный теннис требует огромных денежных вложений. Родителям будущего чемпиона нужно вкладываться и в экипировку, и в аренду кортов, и в поездки, и в оплату работы тренера. И с каждым годом всё больше и больше. Не у каждого есть такая возможность, поэтому не все, даже очень талантливые ребята, проходят по этому пути до конца. Карену Хачанову повезло – ему стал помогать дядя. «Меня начал спонсировать дядя с 14 лет, я играл детские турниры. Была задача встать в топ-3 среди 14-летних, это означало бы, что я перспективный. Для дяди это был показатель. Он начал помогать, начал спонсировать, пока я не вышел на самоокупаемость в 20 лет, он мне помогал. Поэтому с этой точки зрения у меня не было проблем», — сказал Карен в интервью «Чемпионату».

Ещё в детском возрасте Карен Хачанов познакомился со своей будущей женой – Вероникой Шкляевой, которая тоже занималась теннисом. В 15 лет он начал за ней ухаживать, а в 19 молодые люди сыграли свадьбу. В сентябре 2019 года у Хачановых родился сын Давид. «С 14 лет я понимал, что хочу видеть её своей спутницей жизни. Наши отношения всегда меня вдохновляли и помогали идти вперёд. Она меня поддерживала, добавляла уверенности, где-то даже успокаивала. Благодаря ей, наш дом – это то место, где я могу отдохнуть от всего и восстановить свои силы перед следующими соревнованиями».

На Олимпиаде в Токио российская команда была представлена в мужской сетке максимально возможным числом участников – четыре, но только Карен Хачанов смог пройти весь турнирный путь до конца. Он последовательно справился с такими непростыми соперниками как японец Йосихито Нисиока, австралиец Джеймс Дакворт, аргентинец Диего Шварцман и француз Уго Умбер. А в полуфинале наш теннисист обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту, отомстив ему за то, что он выбил из сетки Даниила Медведева и не позволил состояться российскому полуфиналу.

Ну а в решающем матче Карену не удалось навязать борьбу немцу с русскими корнями Александру Звереву, который перед этим остановил самого Новака Джоковича. Хачанов уступил, но пришёл к серебру. Он стал первым российским теннисистом на Играх в Токио, добывшим медаль.