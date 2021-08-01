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Олимпиада 2021 в Токио, бокс, капитан сборной России принёс команде бронзу, биография и результаты Замкового

«Такая боль – не передать». Замковой был готов уйти из спорта, а теперь он призёр ОИ
Микаил Гусейнов
Биография и результаты Андрея Замкового
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34-летний обидчик Спенса мог бы стать звездой профи, но много лет верой и правдой служит сборной.

Сборная России по боксу на Олимпиаде представлена как молодыми, так и опытными боксёрами. На этот раз команда может похвастать пресловутым сплавом опыта и молодости. Но самым опытным среди наших бойцов является её капитан и моральный лидер, 34-летний уроженец Дальнего Востока Андрей Замковой. Сегодня он бился в полуфинале игр в Токио. Это уже третьи ОИ в карьере боксёра. На первых ему удалось завоевать бронзу, а вторые принесли большие проблемы. О жизненном и карьерном пути Андрея в нашем коротком очерке о нём.

«Всегда хвостиком за старшим братом»

В секцию бокса Андрей пришёл в возрасте 8 лет. По его словам, тогда он пошёл в спорт, лишь последовав примеру брата. Ну а в семье были не против таких раскладов.

«Отец нам с братом дал свободу выбора. Мы занимались самбо, ходили на разные кружки, пробовали все. Главное, чтобы мы по улицам и подъездам не «шлялись». Однажды мой брат записался на секцию бокса, пошёл на тренировку и пропал на весь день. В тот же вечер я подошёл к нему, расспросил, где тот был. Он подробно расписал свои впечатления от бокса, и я тоже решил последовать за ним. Я с самого детства, как младший в семье, всегда хвостиком ходил за старшим», — говорил Замковой.

Такое, казалось бы, не самое захватывающее начало в боксе, привело к тому, что из Андрея вырос один из лучших боксёров-любителей в отечественной истории. Замковой стал быстро прогрессировать. В итоге, в 2000 году, когда пареньку было 13 лет, вся семья переехала в Хабаровск, где у Андрея были перспективы роста. Здесь он начал работать с Заслуженным тренером России Феликсом Гелюсом. Этот тандем просуществовал до 2015 года, вплоть до ухода из жизни специалиста.

«Первые соревнования я выиграл девять лет. Я, конечно, их не считаю за какие-то серьёзные соревнования, это больше начальная практика была. Тем не менее было приятно, когда нам, маленьким начинающим боксёрам, вручали медали и грамоты.

Когда понял, что бокс — дело жизни? Наверное, когда пришла первая зарплата. Когда получил первую зарплату, понял, что мне платят деньги за то, что я занимаюсь любимым делом. Я боялся думать о том, что бокс может стать делом всей моей жизни. К тому же я не был уверен в том, что родители меня поддержат, но они одобрили мой выбор. Благодаря их поддержке я до сих пор здесь, на ринге», — говорил в одном из интервью Замковой.

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Медаль Олимпиады в Лондоне и провал в Рио

Замковой прибавлял от года к году. К 20 годам на его счету было множество побед на различных турнирах. В 2009 году Андрей принял участие на чемпионате мира в Милане. В Италии он дошёл до финала, где уступил немцу Джеку Кулькаю, который сейчас очень неплохо выступает в профи. Тем не менее, серебро первенства мира для 22-летнего парня было большим успехом. В 2010 и 2011 годах Замковой стал чемпионом России. Застолбив за собой статус первого номера российской команды, в 2012 году он отправился на первую в карьере Олимпиаду. В Лондоне он добрался до полуфинала, попутно одолев нынешнего чемпиона мира в профи по двум версиям и одного из лучших боксёров мира Эррола Спенса. В финал Андрею пробиться не удалось. Дорогу ему перешёл будущий победитель Игр Серик Сапиев.

Результат был более чем удовлетворительный, тем более конкуренция в полусреднем дивизионе по-настоящему очень высокая. В 2013 году Замковой снова стал чемпионом страны и выиграл золото Универсиады. В 2015 году Андрей в четвёртый раз завоевал золото отечественного первенства. Как следствие, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро тренерский штаб снова делал ставку на него. Но на деле обстоятельства складывались так, что боксёр был готов и сам отказаться от поездки в Бразилию. Замкового мучила травма, но терять олимпийскую лицензию Федерации бокса не хотелось. Так что совершенно не готовому Андрею пришлось боксировать с травмой, что могло поставить крест на его карьере.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«В 2016 году заключительный этап подготовки к Олимпийским играм мы проводили в Сочи. И на одной из тренировок я получил травму акромиальной ключицы — уже не помню, верхней или нижней — и разрыв мышцы левого плеча. Мы с Геннадием Михайловичем хотели, чтобы на Олимпиаду в Бразилию повезли другого боксёра. Но сборная России уже отправила списки, и заменить меня уже было нельзя. Либо еду я, либо будет пустое место.

Конечно, врачи ставили мне блокаду, но она не помогла. Может, мне просто не в то место поставили укол, не попали в болевой центр… И пришлось боксировать. Я помню, как выхожу на ринг, наношу рукой первый удар — и у меня прямо искры из глаз, так больно было. Мне тренер сказал, что тогда я просто весь побледнел. Это такая была боль — не передать», — рассказывал Замковой.

В итоге, в Рио Андрей действительно провалился. Уже в первой же схватке он проиграл кенийскому боксёру и прекратил борьбу за награды. Естественно, что такой результат, да и факт самой травмы, отбивал всю охоту продолжать карьеру.

«Очень хотелось оставить бокс. Я благодарен друзьям, которые помогли мне тогда, морально поддержали. Близкие очень сильно помогли мне. После той провальной Олимпиады мне не хотелось общаться ни с кем, я вообще отстранился от всего мира. И только поддержка родных и близких вернула меня обратно на ринг. Благодаря им я восстановился и поехал на чемпионат России, стал там вторым. Хотя мог взять и первое место. В финале помешал конъюнктивит, меня сняли с соревнований, после меня отправили на международный турнир, где я тоже хорошо выступил. И тогда мой тренер сказал, что стоит ещё остаться, что есть шанс хорошо выступить на Олимпиаде», — рассказывал Замковой в одном из интервью осенью 2020 года.

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Чемпион мира и поход на третью Олимпиаду

Так что после провала в Рио-де-Жанейро Замковой всё же не отчаивался. И такая настойчивость принесла свои плоды. В 2019 году Андрей выступил на домашнем чемпионате мира и впервые стал чемпионом мира. В финале он победил англичанина Пэта Маккормака, который уже и на этой Олимпиаде пробился в решающую стадию.

Очевидно, что победа на первенстве мира придала Андрею дополнительной мотивации и он невзирая на соблазн перейти в профессионалы, решил оставаться преданным любительскому рингу и сборной России. Замковой, даже невзирая на перенос Олимпиады, принял решение ждать старта Игр.

И, как видим, капитан команды не прогадал. На играх в Токио он легко добрался до полуфинала. Да, в схватке с опытнейшим Рониэлем Иглесиасом Андрей уступил, но упрекнуть его не поворачивается язык. На протяжении всех трёх раундов он старался владеть инициативой и отдал в ринге всего себя.

В конце концов, Замковому нужно сказать спасибо хотя бы за то, что с его мастерством он бы давно мог стать звездой в профи. По крайней мере, если вспоминать его победы в любителях над Спенсом и другими известными ныне профессионалами, можно говорить, что предпосылки для этого были. Но Андрей вместо этого много лет верой и правдой служил национальной команде. Так что бронзовая медаль ОИ и сердечная благодарность болельщиков – минимум, который он заслуживает. Удачи ему в будущем!

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Теги Олимпиада 2020 Бокс ОИ-2020 •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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