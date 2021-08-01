Исторический рекорд великого Белова на ОИ чудом устоял. Как же Луку подставили партнёры!

Дончичу не хватило одной передачи до трипл-дабла! Товарищи по команде будто специально мазали из открытых позиций.

Сегодня состоялись заключительные матчи группового этапа Олимпийских игр. В третьем туре за первое место в группе C боролись Испания и Словения. Обе команды заранее обеспечили себе выход в плей-офф с первой или второй позиции, и ещё до начала матча по дополнительным показателям опережали сборную Аргентины. Дебютировавшим на Олимпийских играх словенцам удалось отыграться с «-12» и, победив действующих чемпионов мира, завершив выступление на групповом этапе без единого поражения.

В первой четверти испанцы не уступали в счёте и вели с небольшим преимуществом – 24:20. Стоит отметить, что главную звезду словенской команды Дончича сразу «посадили» на фолы. Испанцы грамотно подставлялись, и уже после первых 10 минут у Луки было 3 фола, 2 из которых – в нападении. Во второй десятиминутке словенцам удалось выровнять игру, но за 30 секунд до конца первой половины трёхочковый Рики Рубио вывел действующих чемпионов мира вперёд – 44:41.

За четыре минуты после большого перерыва испанцы успешно реализовали три трёхочковых броска и увеличили разницу в счёте до «+12». Но после этого коллектив Серджио Скариоло расслабился, и на последней минуте третьей четверти словенцы в очередной раз сравняли счёт. Однако за две секунды до сирены Серхио Льююль реализовал два штрафных броска – 70:68.

В начале заключительного отрезка у испанцев опять полетели «трёшки» — за три минуты они реализовали 4 дальних броска, 2 из которых, на удивление, на счету Пау Газоля. Но словенцы не дали соперникам оторваться, а за последние полторы минуты окончательно дожали испанцев, совершив рывок 9:0. При счёте 87:90 Рики Рубио смазал решающий трёхочковый. В итоге встреча завершилась победой Словении с преимуществом в 8 очков – 87:95.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Денвер Наггетс» Влатко Чанчар – он набрал 22 очка. Дабл-дабл из 14 очков и 14 подборов оформил Майк Тоби. А вот Лука Дончич остановился в шаге от трипл-дабла и олимпийского рекорда. Он мог присоединиться к Александру Белову и Леброну Джеймсу и стать третьим в истории Игр баскетболистом, которому удалось оформить трипл-дабл. Но Луке не хватило одного ассиста – на его счету 12 очков, 14 подборов и 9 передач.

На протяжении всего матча Дончич находился под двойной опекой испанцев, но не растерялся и начал раздавать передачи партнёрам. Они, к сожалению, его круто подставили – множество бросков после пасов Дончича летели мимо кольца, в том числе большое количество открытых «трёшек». У словенцев в целом были проблемы с бросками из-за дуги – они реализовали лишь 12 при 38 попытках (31,6%). Влатко Чанчар, Яка Блажич, Клемен Препелич будто специально не забивали открытые броски с периметра, а Майк Тоби не мог забросить элементарный лэй-ап из-под кольца после передач Луки. Опытных «больших» вроде Марка и Пау Газолей словенцам не хватило, иначе Лука точно оформил бы трипл-дабл. Но нет. Исторический рекорд Белова и Леброна чудом устоял, Лука не присоединился к их компании.

Команды провели боевой матч, но всё самое интересное впереди. На Играх определились все восемь участников четвертьфинала. Ими стали сборные Франции, Австралии, Словении, США, Испании, Италии, Германии и Аргентины. Жеребьёвка состоялась после пресс-конференции испанской и словенской сборных.

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Словения сыграет с Германией. Соперник достаточно простой. А вот Испания из-за поражения от словенцев попала сразу на США. Что ж, тем интереснее будут четвертьфиналы. Олимпиада приближается к самой решающей стадии!