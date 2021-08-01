«Человек начинает врать и выдумывать». Губерниев сцепился с тренером сборной по плаванию

Чепик винит комментатора в негативе, который льётся на российских пловцов в соцсетях. Дмитрий крайне возмущён!

Напряжённая атмосфера на Олимпиаде в Токио уже воспринимается как данность, но особенно неприятно, когда конфликты происходят между россиянами.

По окончании соревнований в олимпийском бассейне в публичную перепалку вступили известный комментатор и главный тренер сборной России по плаванию. Дошло до того, что Дмитрий Губерниев обвинил Сергея Чепика во лжи.

Так чем же Губерниева не устроило выступление наших пловцов в Токио?

И прав ли тренер, резко отвечающий на критику в адрес своей команды?

Тренер сборной России предъявил претензии Губерниеву

Российские пловцы на Олимпиаде в Токио завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую награды, и данный итог сложно оценивать однозначно. С одной стороны, это лучший результат по количеству медалей в XXI веке и первая олимпийская победа за 13 лет. С другой — потенциал нашей команды явно позволял рассчитывать на большее. Именно это противоречие и дало почву для перепалки, которая состоялась во время общения главного тренера нашей команды Сергея Чепика с журналистами.

Чепик оценил выступление своих подопечных на Играх на «твёрдую пятёрку», что, в свою очередь, возмутило Губерниева. Между ними произошёл диалог на повышенных тонах. В какой-то момент страсти особенно накалились:

Чепик: Не провальное!

Губерниев: Провальное!

Чепик: Почему провальное-то?

Губерниев: Ну а как?

Чепик: Вы почему пишете провальное? У вас что, других слов нет? Найдите слова другие. Это ваша команда. Я не хочу вступать вот в этот базар.

Губерниев: Это не базар.

Чепик: Это базар. И то, что вы льёте в СМИ, когда команда борется и выступает, — это нонсенс.

Губерниев: Что мы льём? Я отвечаю за каждое своё слово. Что я не так пролил? Что вы начинаете с больной головы на здоровую?

Чепик: А у меня нормальная голова, Дмитрий. Я понимаю, что я делаю, понимаю, что делают тренеры.

Губерниев обвинил тренера пловцов Чепика во вранье

Эмоции, можно понять. Но этими пререканиями журналист и тренер не ограничились, продолжив выяснять отношения уже заочно. Губерниеву стало известно, что после их беседы Чепик возложил на него ответственность за негативные комментарии, поступающие пловцам в соцсетях. Реакция Дмитрия была категоричной.

«Меня глубоко возмущают слова тренера Чепика, который после нашего разговора сказал, что после моей критики в адрес тренеров спортсменам пишут гадости в соцсетях. Это вопиющая ложь. Я в каждом репортаже призываю людей писать спортсмену слова поддержки. В каждом! Это подтвердит вся страна. Это просто за гранью. Человек, отвечающий за другую работу, начинает врать и выдумывать. Это меня возмущает до глубины души», — сказал Губерниев корреспонденту «Чемпионата».

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Справедливости ради, итоги выступления российских пловцов вызывают вопросы не только у Губерниева. Болельщики, отдавая должное потрясающим победам спиниста Евгения Рылова, недоумевают, к примеру, почему ниже своих возможностей проплыл Климент Колесников. Да и в целом наша команда не выглядела идеально готовой. Да, по сравнению с предыдущими Олимпиадами результат топовый, но обилие молодых талантов явно позволяет рассчитывать на большее.

Можно понять и Чепика, который защищает от критики не только себя, но и всю команду. Тем более случаи с хейтом пловцов в соцсетях во время Олимпиады действительно всплывали. Вот только обвинять в них Губерниева по меньшей мере странно. Кроме того, конфликта и вовсе можно было избежать, объясни Чепик, какие ошибки были допущены во время подготовки и почему не получилось выступить лучше.

В любом случае эмоциональными выпадами в СМИ разногласия решить не удастся. Наверняка эмоции стихнут и участники конфликтной ситуации постараются прийти к примирению, ведь им всё равно предстоит работать бок о бок. Если, конечно, Чепик сохранит должность главного тренера сборной России после Олимпиады в Токио.