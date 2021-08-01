Судьи перепутали российских близнецов на Олимпиаде. Но Бородачёвы всё равно взяли медаль

От молодой команды рапиристов успеха никто не ждал. А она взяла и заработала рекордную медаль для сборной России по фехтованию!

Сборная России по фехтованию на Олимпиаде в Токио творит чудеса! Ещё ни разу нашим спортсменам не удавалось брать более семи медалей на Играх. Красивую финальную точку поставили наши рапиристы, от которых ещё вчера никто ничего не ждал. Наша молодая и смелая команда сенсационно добралась до финала и выиграла серебро. Эта медаль стала восьмой в копилке наших фехтовальщиков. Столько у России не было никогда!

Невероятный результат нашей команды.

Россияне покусились на повторение сценария Рио

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российские рапиристы сенсационно вырвали командное золото у сборной Франции. Но спустя пять лет от той дрим-тим остался лишь один Тимур Сафин. Да и тот попал в Токио лишь в качестве запасного. За это время наша команда полностью обновилась. На смену Тимуру Сафину, Алексею Черемисинову и Артуру Ахматхузину пришли совсем молодые Кирилл и Антон Бородачёвы и Владислав Мыльников.

В личном первенстве на Олимпиаде в Токио новое поколение выступило неутешительно. Антон Бородачёв вылетел в 1/16, Владислав Мыльников — в 1/8, и лишь Кирилл Бородачёв дошёл до четвертьфинала. Но там в один укол уступил будущему олимпийскому чемпиону Чун Ка Луну. Медалей от российских рапиристов в Токио никто не ждал. Но наши парни удивили, покусившись на повторение сценария Рио-де-Жанейро.

Судьи перепутали российских близнецов

В четвертьфинале россияне встретились с грозной сборной Гонконга. Несколько дней назад лидер команды Чун Ка Лун стал олимпийским чемпионом. Лёгкой борьбы ничего не предвещало. Но россиянам всё-таки удалось захватить небольшое преимущество в первом круге — 15:12.

В середине поединка произошла забавная ситуация. Арбитры перепутали двух близнецов Кирилла и Антона Бородачёвых, а также двух однофамильцев Чун Ка Луна и Чун Сиу Луна. Произошёл технический сбой, из-за чего бой был приостановлен на 15 минут. К счастью, на настрой россиян это не повлияло, и наши рапиристы только увеличили преимущество во втором круге — 30:25.

В третьем круге нашим фехтовальщикам оставалось просто довершить свой успех. Владислав Мыльников проиграл бой Лоуренсу Нгу, сократив преимущество до трёх очков. Но братья Бородачёвы быстро взяли ситуацию в свои руки. Антон вырвал у Райана Чоя ещё один укол, а Кирилл одолел олимпийского чемпиона Луна и нанёс решающий удар. 45:39 — Россия продолжает борьбу.

Россияне оставили без финала чемпионов мира

Полуфинал с США получился очень нервным и напряжённым. Американцы были явными фаворитами боя. Как-никак, действующие чемпионы мира. Но россияне старались бороться на равных. Братья Бородачёвы уверенно захватили лидерство в поединке, но Владислав Мыльников всё преимущество растерял. 13:15 в пользу американцев.

Во втором круге Антон Бородачёв убрал отставание — 20:17. Но Владислав Мыльников снова провёл неуверенный бой и сохранил преимущество лишь в один укол. А Кирилл Бородачёв проиграл Гереку Мейнхарту, и счёт стал не в нашу пользу — 29:30. Перед третьим кругом напряжение накалилось до предела.

Перед решающими поединками тренеры совершили замену и выпустили на дорожку Тимура Сафина. Олимпийский чемпион в команду попал в Токио лишь в качестве запасного. Опытный рапирист проиграл свой бой Рейсу Имбодену, но братья Бородачёвы исправили ситуацию. Антон победил Герека Мейнхарта и сократил отставание до одного укола. А Кирилл провёл фантастический бой с Александром Массиаласом и привёл команду к финалу. После победы наши рапиристы закричали и бросились на пол. Эмоции просто переполняли!

С другой половины сетки резво подбирались французы, обыгравшие сборные Египта и Японии. Финал пятилетней давности повторился.

Серебро и удивительный рекорд

Лидерство с первых минут финального поединка захватила Франция. После первого круга мы уступали, казалось, совсем безнадёжно — 15:8. Переломить ход поединка пытался Антон Бородачёв. Рапирист выиграл бой против Мертина Жюльена и сократил отставание до трёх уколов. Тимур Сафин разрыв удержал, а Кирилл Бородачёв полностью сдал бой Энцо Лефору — 28:21. После этого наши рапиристы и вовсе будто перестали бороться. Все бои третьего круга они безнадёжно проиграли. Французы просто разгромили наших фехтовальщиков — 45:28. Увы, но за победу россияне толком не поборолись.

Тем не менее наша молодая команда показала блестящий результат. Ещё вчера никто и не думал, что Россия может оказаться в финале. Но наши парни смело дошли до решающего поединка и взяли серебро.

Это уже восьмая медаль для нашей фехтовальной сборной. Столько наши спортсмены не брали никогда! А с такими молодыми талантами в Париже-2024 число наших наград может только увеличиться!