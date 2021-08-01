«Всё не задалось». Неужели командные победы забрали все силы у русских гимнастов?

Лидеры сборной России Никита Нагорный и Ангелина Мельникова допустили грубейшие ошибки и остались без медалей. Что с ними происходит?

Олимпийские чемпионы Токио в командных соревнованиях, лидеры сборной России по спортивной гимнастике Никита Нагорный и Анастасия Мельникова крайне неудачно провели выступления в финалах на отдельных снарядах. Кажется, после шикарных выступлений в многоборье у них не осталось уже ни сил, ни эмоций.

«Обидно, но я облажался»

Никита Нагорный считался одним из главных фаворитов в вольных упражнениях. У него была отличная программа, в которую он включил собственный именной элемент — тройное сальто назад согнувшись. Этот уникальный прыжок высшей степени сложности — самый дорогой элемент, который существует на данный момент в вольных упражнениях.

Нагорный поставил этот элемент в первой же диагонали, сделал, но… Приземление совершенно не получилось. Чтобы устоять, россиянину пришлось сделать несколько шагов назад за пределы ковра. А это не только снятые десятые доли балла, но и понижение сложности. После такой неудачи в самом начале программы Нагорный допускал ошибки и помарки и на остальных элементах, и из борьбы за медали самоустранился.

«Уже ничего не сделаешь. Грустно, обидно, но я сегодня облажался. Здесь нужно только собраться и достойно выступить в оставшиеся два дня. Нельзя выходить так, как я вышел. Надо достойно выступать, ты страну представляешь. Да, можно сказать, что у меня золотая медаль, личная медаль, но так нельзя выходить», — признал после финала вольных Нагорный.

«Тело было готово»

Ангелина Мельникова претендовала на медали на брусьях и в опорном прыжке.

Но в прыжках ей не хватило коэффициента сложности — всё-таки, если в активе нет прыжка, превышающего по базе 6,0, бороться за награды сложно. Да, Ангелина довольно чистенько, но неидеально исполнила обе попытки и получила ровно те баллы, на которые их и сделала.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

А вот на брусьях, прекрасно зная, что она точно будет в медалях, если чисто сделает свою программу, Мельникова просто соскочила со снаряда. Произошло это внешне в безобидной ситуации — не во время перелёта, а перед заходом на соскок.

«День для меня прошёл очень плохо. Не могу объяснить, из-за чего… Тело было готово, возможно, всему виной эмоциональный спад. В брусьях не удалось начало. Уже второй элемент пошёл как-то не так, ошибка странная. Дальше всё так же не задалось», — сокрушалась Ангелина.

Ошибки Нагорного и Мельниковой говорят о том, что сил и эмоций у наших лидеров после шикарных выступлений в командном и личном многоборье просто не осталось. Но разве можно упрекнуть в этом? Так что вряд ли стоит заниматься самоедством. Тот же Нагорный имеет шанс отыграться за неудачу на вольных в опорном прыжке.

«Я так долго ждала»

Но без медалей Россия в первый день соревнований на отдельных снарядах не осталась. На брусьях серебряную награду завоевала дебютантка Олимпийских игр Анастасия Ильянкова. Вот она как раз справилась со своей программой безупречно. Вероятно, можно было чуть усложнить во время одного перехода, добавив связку, но это со стороны легко говорить. Ильянкова уступила только безоговорочному мировому лидеру на брусьях бельгийке Нине Дервель, а всех остальных уверенно опередила.

«Если бы мне до старта сказали, что будет серебро, я была бы довольна. Это было очень сложно, я весь путь ждала. Первый день квалификации ждала, потом ждала неделю. И сейчас я ждала шесть часов. Была задача собраться головой и проконтролировать себя, всё получилось. У меня по сложности была маленькая программа, но буду её усложнять», — сказала после своего личного триумфа Ильянкова.

К сожалению, совсем чуть-чуть не хватило бронзы на коне Давиду Белявскому. Он тоже свою программу выполнил идеально. Но признал, что по сложности уступает конкурентам. А одно из самых запоминающихся событий гимнастического дня случилось в тех самых вольных, которые завалил Никита Нагорный. Израильтянин Артём Долгопят и испанец Рэйдерлей Сапата получили абсолютно одинаковые оценки. Но чемпионом стал Долгопят, поскольку у него была более сложная техническая база.

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