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Летняя Олимпиада в Токио — 2021, теннис, Елена Веснина и Аслан Карацев завоевали серебро, кто они такие, путь к успеху

Олимпийская медаль на день рождения. Трудный путь российской теннисной пары к серебру
Даниил Сальников
Елена Веснина и Аслан Карацев
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Елена Веснина и Аслан Карацев поднялись на пьедестал турнира в миксте на Играх в Токио. Классный подарок преподнесла себе Елена!

В воскресенье, 1 августа, Елена Веснина и Аслан Карацев завоевали серебряные медали на Играх в Токио в соревновании микста. Для Аслана это дебют на Олимпиаде, который завершился столь почётной наградой. А Елена — опытная олимпийка. В её активе уже было золото Рио-2016, и вот теперь коллекция пополнилась ещё одной олимпийской медалью.

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Теннисная мама

Для Елены Весниной Олимпиада в Токио стала четвёртой в карьере. Она дебютировала ещё на Играх в Пекине-2008, где в паре с Верой Звонарёвой дошла до 1/4 финала. В Лондоне-2012 с Екатериной Макаровой Елена снова стала четвертьфиналисткой, а через четыре года в Рио-2016 Веснина и Макарова завоевали золото в паре. Вообще за свою карьеру Елена победила на трёх турнирах «Большого шлема» в паре, ещё на одном в миксте, была первой ракеткой мира в парном разряде и завоевала три титула в одиночке на турнирах WTA, включая Индиан-Уэллс-2017. В ноябре 2015 года она вышла замуж, а через три года родила дочку Лизу.

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Два года Елена Веснина находилась в декрете, занималась воспитанием дочери, и даже не шло речи о её возвращении. В конце 2020 года россиянка приступила к тренировкам, о чём рассказала в новогоднем интервью «Чемпионату»: «У меня уже были мысли о возвращении, а Шамиль Анвярович Тарпищев ещё и каждый раз, когда мы где-то пересекались, рассказывал мне о тех правилах, которые есть при замороженном рейтинге, о том, что он следит, о том, что он знает, что я могу вернуться и сыграть на Олимпийских играх.

То есть он таким образом, можно сказать, подогревал мой интерес к возвращению. Прошло достаточно много времени после того, как я стала мамой и начала тренироваться. Потихоньку набирала форму, чувствовала, что восстанавливаюсь я достаточно быстро и что организм, скажем так, готов к нагрузкам».

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Когда Веснина только возвращалась из декрета, Аслан Карацев проявил инициативу и сделал Елене предложение, от которого она не смогла отказаться: «Давай попробуем сыграть на «Ролан Гаррос» в миксте». По словам Елены, для неё это было неожиданно: «Я была ужасно удивлена, когда увидела это предложение. Это был февраль, и я практически ещё не играла. Тогда я ответила Аслану: «Погоди немножко, пока только февраль, я ещё не знаю, где сейчас мой уровень игры». В любом случае я знала, что у меня будут варианты, но он был первым, кто предложил мне сыграть вместе. И в итоге я согласилась». И с листа этот новый смешанный дуэт добрался до финала «Ролан Гаррос». Так что сыграть в этом же сочетании на Олимпиаде было вполне предсказуемым решением.

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Человек-скала

До 2021 года имя Аслана Карацева знали только специалисты тенниса и редкие любители этого вида спорта. До 27 лет Аслан словно сидел в тени, ожидая своего звёздного часа, и он случился на Australian Open. С 10-й попытки россиянин впервые пробился через квалификацию в основу турнира «Большого шлема», а потом в Мельбурне неожиданно для всех стал обыгрывать одного соперника за другим, включая Шварцмана, Оже-Альяссима и Димитрова, и добрался аж до полуфинала. Но и там Карацев не дрогнул и навязал сопротивление первому номеру мирового рейтинга Новаку Джоковичу. Благодаря этому успеху Аслан взлетел в рейтинге. Если до остановки тура из-за коронавируса в марте 2020 года Карацев был 253-й ракеткой мира, то четыре последних месяца россиянин уже крепко держится в топ-30. За это время Аслан выиграл титул в Дубае, победил в Дохе в паре с Андреем Рублёвым, был финалистом «Ролан Гаррос» в миксте, а также взял верх в Белграде на глазах у изумлённой местной публики у самого Новака Джоковича.

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Говоря о паре с Карацевым, Елена Веснина всячески подчёркивает надёжность Аслана: «В миксте Аслан берёт лидерство на себя. Что я могу взять, я беру. Но Аслан — моя скала. Напарники должны хотя бы хорошо общаться. Мы хорошо дополняем друг друга. Аслан тихий, я поактивнее в плане болтовни на корте. У нас на «Ролан Гаррос» сразу начало получаться». Сам Карацев отдаёт должное опыту Весниной в парном разряде и признаётся, что ему есть ещё чему у неё поучиться: «Елена обладает огромным опытом. Она сумела вернуться после перерыва и отлично играет. Она часто даёт мне подсказки по ходу матчей. Конечно, мне ещё многое предстоит узнать об особенностях игры в миксте. Это всё для меня в новинку, но вместе с тем я получаю интересный опыт».

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В Токио Елена дебютировала в одиночке в рамках Игр и вообще выступала на этом турнире в трёх разрядах — кроме одиночки, ещё в паре и в миксте. Учитывая ужасные погодные условия — жару, влажность — обилие ответственных матчей в один день не могло не сказаться на её физическом и психологическом состоянии. Тем не менее она в паре с Кудерметовой пробилась в полуфинал и потом боролась за 3-е место, а с Карацевым в миксте добралась до финала. Причём наш дуэт в 1/2 финала сумел победить сербскую пару, в которой был всё тот же Новак Джокович. Так что можно сказать, что Аслан победил первую ракетку мира дважды за сезон.

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Финал микста на Олимпиаде, в котором играли две российские пары Веснина / Карацев — Павлюченкова / Рублёв, пришёлся на 1 августа — день рождения Елены Весниной. Ей исполнилось 35 лет. Классный подарок на юбилей преподнесла себе Елена. Поздравляем нашу теннисную маму!

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