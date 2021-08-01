«Мы что, лузеры?» Российские теннисисты не хотели играть микст, но добыли золото Олимпиады

В воскресенье, 1 августа, Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв добыли золото. В финале микста на теннисном турнире Олимпиады они обыграли ещё один российский дуэт — Елена Веснина / Аслан Карацев. Так команда России добыла ещё две медали на Играх в Токио. Для Андрея это дебют на Олимпиаде, который завершился столь почётной наградой. А Анастасия принимала участие ещё и в Играх в Рио-2016, но олимпийская медаль у неё тоже первая.

Золушка из Самары

Анастасия Павлюченкова выступает в туре уже больше 10 лет. Но в этом сезоне у россиянки словно открылось второе дыхание. По мнению всех специалистов и самой Анастасии, она уже лет 5-7 не показывала таких результатов и такой игры. С началом грунтового сезона Павлюченкова словно преобразилась. На турнире WTA-1000 в Мадриде Анастасия обыграла таких сильных соперниц, как американки Мэдисон Кис и Дженнифер Брэйди, чешки Каролина Плишкова и Каролина Мухова. Лишь в полуфинале россиянка уступила Арине Соболенко.

А на «Ролан Гаррос» Павлюченкова добилась ещё большего успеха. Сначала она уверенно разобралась с Кристиной Макхэйл из США и Айлой Томлянович из Австралии, затем взяла реванш у Соболенко. Следом Анастасия справилась с ещё одной белоруской — Викторией Азаренко, затем победила свою напарницу по выступлениям в женских дуэтах Елену Рыбакину из Казахстана, а в полуфинале была сильнее Тамары Зиданшек из Словении. Только в финале россиянка уступила Барборе Крейчиковой из Чехии. Всего за карьеру Павлюченкова выиграла 12 титулов WTA в одиночном разряде, была 13-й ракеткой мира, а сейчас занимает 18-е место.

Свой путь в профессиональный теннис Анастасия называет историей Золушки. Она родилась в Самаре в спортивной семье. Её отец Сергей занимался греблей, а мама — плаванием. Брат Александр тоже занимался теннисом. Но это ещё не всё. Бабушка Анастасии была баскетболисткой, а дедушка входил в группу арбитров по этому виду спорта в СССР.

В Самаре, где жила Настя, долгие годы не было возможности заниматься теннисом. Вот как рассказывает Павлюченкова о том времени: «Помню, как играла зимой: в шапке, тёплой куртке, в перчатках держала ракетку, с собой брала термос с горячим чаем. На улице минус 25, а надувной купол, где проходили тренировки, не отапливался».

Уже в раннем возрасте к Насте пришёл успех. Она выиграла три титула на юниорских «Шлемах». А в 16 лет Павлюченкову позвал в свою академию знаменитый Патрик Муратоглу — тренер Серены Уильямс и других чемпионов. Чтобы оплачивать недешёвое проживание и тренировки дочери за границей, родители Анастасии даже в какой-то момент продали автомобиль и перебрались в квартиру поменьше. Всё это, конечно, окупилось, но не сразу.

Вырос на корте

У Андрея Рублёва тоже не было другого выхода, кроме как стать спортсменом. Его отец — Андрей Рублёв-старший — долгое время занимался боксом, потом ушёл в бизнес и открыл сеть ресторанов. А вот мама Андрея — заслуженный тренер по теннису Марина Марьенко, воспитавшая немало чемпионов. Она была первой наставницей, например, для Анны Курниковой, работала с другими известными игроками — например, со своей дочкой и сестрой Андрея — Анной-Ариной Марьенко. Естественно, что Андрей рос прямо на корте. Семейная легенда гласит, что, когда мама разложила игрушки, а рядом бросила свои вещи, среди которых была ракетка, будущий чемпион пополз именно к ней.

Успехи к Рублёву, как и к Павлюченковой, пришли ещё в юниорском возрасте. Он стал чемпионом «Ролан Гаррос» среди юношей. Потенциал у Андрея был, нужно было только справиться с необузданным характером. Впрочем, это Рублёву частенько помогало заводиться и добиваться результата. «В детстве было такое, что я вообще не мог проигрывать. Мог сам себе в голове сказать, что надо попасть подряд 8 раз баскетбольным мячом в корзину, пока не попаду — не уйду. И это могло длиться два или три часа. С психами, киданием мяча во все стены», — рассказал однажды Андрей.

В туре Андрей играет уже 7 лет. За это время он завоевал 8 титулов, в том числе Кубок Кремля и турнир в Санкт-Петербурге, стал в составе сборной России чемпионом ATP Cup — 2021. Сейчас Рублёв — 7-я ракетка мира и имеет в своём активе победы над двумя представителями Big-3 — Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

В Токио Рублёв и Павлюченкова ехали прежде всего за медалью в одиночном разряде. Но Андрей проиграл уже на старте хозяину кортов Кею Нисикори, а Анастасия проиграла в четвертьфинале будущей чемпионке Белинде Бенчич. В парном разряде Рублёв вместе с Кареном Хачановым тоже сразу зачехлил ракетку. И ребятам было предложено составить пару в миксте. Поначалу Рублёв не хотел играть в смешанном разряде. «Мы что, лузеры, играть микст, вылетев из одиночки? — сокрушался Андрей после четвертьфинала. — Если уж играть микст, то лучше не с «парниками». Когда играют «одиночники» — то это нормальный теннис, а не вот эти все перебегания и розыгрыши в два-три мяча». Любопытно, что, выйдя в финал, Рублёв особо не изменил своего мнения: «Да, мы в финале Олимпиады, но я всё так же себя чувствую лузером, потому что хочется бороться за медали в одиночке». В финале Павлюченкова и Рублёв играли с ещё одной российской парой — Веснина / Карацев. Как и во всех своих поединках в Токио, Андрею и Насте удалось выиграть матч на супер-тай-брейке. Так Рублёв и Павлюченкова добыли золото Олимпиады.