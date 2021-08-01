В медальный зачёт Олимпиады-2020 смотреть грустно: Россию сдвинули уже на пятое место

Теперь нас обходят не только США, Китай и Япония, но и Австралия.

Одно золото. Четыре серебра. Две бронзы.

Казалось бы, довольно насыщенный на медали день. Но всё равно не слишком радостный. Потому что Россия сегодня лишь забирала то, что добыла ранее. А вот то, что не было ей гарантировано, как правило, проигрывала. Могли бы добыть и больше.

Бронзовые медали боксёров Имама Хатаева и Андрея Замкового — это здорово, но они означают, что россияне не попали в финал и не смогут получить серебро или золото.

Хачанов в финале проиграл и остался с серебром. Две российские пары в миксте поделили золото и серебро, но и этим медалям российские болельщики больше радовались накануне.

Из свежих успехов — только серебро гимнастки Ильянковой на брусьях и серебро мужской команды рапиристов в фехтовании. Оба результата ещё и довольно неожиданны.

Но в целом картина дня для России довольно безрадостная. А вот в медальный зачёт смотреть и вовсе грустно: Австралия сдвинула нашу сборную с четвёртого на пятое место. Причём, чтобы догнать австралийцев, нам нужно как минимум два золота (сейчас — 12 против 14). Понятно, что наши соперники взяли своё в плавании, которое уже закончилось. Но уступать неприятно.

Тем более что и Китай, США и Япония тоже чуть оторвались: 23, 20 и 17 побед соответственно.

Любопытно, что медальный план «Чемпионата» на девятый день по количеству и качеству наград полностью совпал с реальностью. Хотя, например, золото мы ждали в гимнастике, а не в теннисе.



Посмотрим, что будет завтра. Согласно прогнозу — золото, два серебра и бронза.

Серебра мы ждали от борца Сергея Емелина, но он уже опустился в утешительную сетку и претендует только на бронзу. От Натальи Воробьёвой мы ждали бронзы, но она уже выбыла из сражения за награды. Впрочем, в утешительной сетке есть Сергей Семёнов, от которого мы в Токио ничего не ждали, но он ещё может добыть в копилку России бронзу.



Продолжим мы следить за выступлениями российских гимнастов в личных видах. Согласно прогнозу, Никита Нагорный должен добыть серебро в опорном прыжке.



Наконец, золото. 2 августа в Токио стартуют соревнования по велотреку. И россиянки Шмелёва и Войнова рассчитывают только на победу в командном спринте. Посмотрим, что у них получится.