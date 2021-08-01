Олимпиада-2020. 2 августа. Наконец-то в бассейне наши синхронистки. Как мы их ждали!

В десятый соревновательный день Олимпийских игр — 2020 будет разыграно 22 комплекта наград.

Россияне станут бороться за медали в спортивной гимнастике, велоспорте, стрельбе и борьбе.

Российские гимнасты — одни из главных претендентов на медали в финалах на отдельных снарядах. Олимпийские чемпионы в командном многоборье в Токио Денис Аблязин и Никита Нагорный выступят в опорном прыжке. Также Аблязин поборется за награду в упражнениях на кольцах. Ангелина Мельникова и Виктория Листунова постараются попасть в тройку сильнейших в вольных упражнениях.

Трековые велогонщицы Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова будут бороться за медали в командном спринте. На Олимпиаде-2016 девушки выиграли серебро в этой дисциплине.

В заключительный день соревнований по стрельбе на Олимпиаде-2020 разыграют два комплекта медалей. В стрельбе из скоростного пистолета с 25 м команду России представит Леонид Екимов. За медали в стрельбе из винтовки с трёх позиций с 50 м будет вести борьбу Сергей Каменский, бронзовый призёр Олимпиады-2020 в стрельбе из пневматической винтовки в миксте.

В борьбе схватки за выход в четвертьфинал проведут Александр Чехиркин, Ханум Велиева и Муса Евлоев. Сергей Семёнов и Сергей Емелин попытаются добыть бронзу в утешительной сетке.

Стартует олимпийский турнир по синхронному плаванию. Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выступят в квалификации дуэтов в произвольной программе. Как мы их ждали!

Сразу пять финалов в лёгкой атлетике пройдут без участия российских спортсменов. Однако в квалификационных соревнованиях россияне выступят. В прыжках с шестом команду России представит Анжелика Сидорова, в метании молота стартует Валерий Пронкин.

В 1/8 финала по пляжному волейболу Красильников и Стояновский встретятся со спортсменами из Испании. Лешуков и Семёнов поборются за выход в четвертьфинал с чилийцами.

В заключительном матче группового этапа российские гандболистки встретятся с испанками. В случае ничьей или победы россиянки гарантируют себе выход в 1/4 финала.



Волейболистки сыграют со спортсменками из Турции.

2 августа, понедельник. День десятый. Разыгрывается 22 комплекта наград.

Расписание финалов

04:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину

05:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами

07:50. Бадминтон. Женщины. Парный разряд.

08:30. Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м.

08:33. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Финальная гонка

09:33. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Финальная гонка

09:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 87 кг. Группа А

10:50. Стрельба. Мужчины. Винтовка с трёх позиций, 50 м.

11:00. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур.

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца.

11:57. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения.

12:00. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт.

12:51. Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок.

13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг.

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. Свыше 87 кг. Группа А

14:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание диска.

14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг.

14:45. Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур.

14:50. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд.

15:15. Лёгкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг.

15:40. Лёгкая атлетика. Женщины. 5000 м.

Полное расписание соревнований:

02:30. Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Квалификация. День 2

03:00. Волейбол. Женщины. Группа A. 5-й тур. Сербия — Южная Корея

03:00. Гандбол. Женщины. Группа A. 5-й тур. Южная Корея — Ангола

03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание молота. Квалификация

03:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала

03:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. Квалификация

03:30. Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала. Германия – Аргентина.

03:35. Лёгкая атлетика. Женщины. 1500 м. 1/4 финала

04:00. Баскетбол. Женщины. Группа B. 3-й тур. Нигерия — Япония

04:00. Водное поло. Мужчины. Группа A. 5-й тур. Венгрия — Италия

04:05. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. Квалификация

04:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину. Финал

04:20. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. Квалификация

04:30. Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. 1/4 финала

05:00. Гандбол. Женщины. Группа B. 5-й тур. Франция — Бразилия

05:00. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг. Утешительный раунд

05:05. Волейбол. Женщины. Группа B. 5-й тур. США — Италия

05:08. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Квалификация

05:15. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. Утешительный раунд

05:30. Стрельба. Мужчины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Квалификация

05:30. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг. Утешительный раунд

05:30. Водное поло. Мужчины. Группа A. 5-й тур. Греция – США

05:45. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. 1/8 финала

05:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами. Финал

05:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 87 кг. Группа В

06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. 1/4 финала

06:00. Бейсбол. Плей-офф. 2-й раунд. W1 — W2 (Матч №3)

06:00. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. 1/8 финала

06:00. Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала. Австралия – Индия.

06:05. Парусный спорт. Женщины. 470. Гонка 9

06:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. 1/8 финала

06:21. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. 1/4 финала

06:30. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. 1/4 финала

06:37. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. 1/4 финала

06:45. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. 1/4 финала

06:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. Свыше 87 кг. Группа В

07:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. За 3-е место.

07:00. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. 1/4 финала

07:05. Парусный спорт. Женщины. 470. Гонка 10

07:08. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. 1/4 финала

07:40. Баскетбол. Женщины. Группа B. 3-й тур. Франция — США

07:50. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Финал.

08:00. Водное поло. Мужчины. Группа B. 5-й тур. Сербия — Черногория

08:15. Гандбол. Женщины. Группа B. 5-й тур. Испания — Россия

08:20. Волейбол. Женщины. Группа B. 5-й тур. Россия — Турция

08:30. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. 1/4 финала

08:30. Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Финал

08:33. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Финальная гонка

08:35. Парусный спорт. Мужчины. 470. Гонка 9

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Предварительный раунд

09:30. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт. Квалификация

09:30. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. 1/4 финала

09:30. Водное поло. Мужчины. Группа B. 5-й тур. Испания — Хорватия

09:33. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Финальная гонка

09:35. Парусный спорт. Мужчины. 470. Гонка 10

09:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 87 кг. Группа А

10:15. Гандбол. Женщины. Группа B. 5-й тур. Венгрия — Швеция

10:25. Волейбол. Женщины. Группа B. 5-й тур. Китай — Аргентина

10:50. Стрельба. Мужчины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал

10:50. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт. 1-й раунд

11:00. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур. Финал

11:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца. Финал

11:00. Футбол. Женщины. 1/2 финала. США — Канада.

11:02. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командная гонка преследования. Квалификация

11:20. Баскетбол. Женщины. Группа C. 3-й тур. Китай — Бельгия

11:57. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения. Финал

12:00. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт. Финал

12:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. 1/2 финала

12:20. Водное поло. Мужчины. Группа A. 5-й тур. Япония — ЮАР

12:30. Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала. Нидерланды – Новая Зеландия.

12:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. 1/2 финала

12:51. Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок. Финал

12:55. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. 1/2 финала

13:00. Бейсбол. Плей-офф. 2-й раунд. США — Япония.

13:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг. За 3-е место

13:20. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом. Квалификация

13:25. Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. 1/2 финала

13:30. Гандбол. Женщины. Группа A. 5-й тур. Нидерланды — Черногория

13:30. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Квалификация

13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг. Финал

13:40. Волейбол. Женщины. Группа A. 5-й тур. Япония — Доминиканская Республика

13:50. Водное поло. Мужчины. Группа B. 5-й тур. Австралия — Казахстан.

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. Свыше 87 кг. Группа А

13:55. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг. За 3-е место

14:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание диска. Финал

14:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. За 3-е место.

14:00. Футбол. Женщины. 1/2 финала. Австралия — Швеция.

14:05. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м. 1/2 финала

14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг. Финал

14:35. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами. 1/2 финала

14:45. Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур. Финал

14:50. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Финал.

14:55. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. За 3-е место

15:00. Баскетбол. Женщины. Группа C. 3-й тур. Австралия — Пуэрто-Рико

15:00. Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала. Испания — Великобритания.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. Финал

15:15. Лёгкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал

15:30. Гандбол. Женщины. Группа A. 5-й тур. Норвегия — Япония

15:40. Лёгкая атлетика. Женщины. 5000 м. Финал

15:45. Волейбол. Женщины. Группа A. 5-й тур. Бразилия — Кения

15:54. Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования. Квалификация