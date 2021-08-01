Олимпиада-2020. 2 августа. Наконец-то в бассейне наши синхронистки. Как мы их ждали!

В десятый соревновательный день Олимпийских игр — 2020 будет разыграно 22 комплекта наград.
Россияне станут бороться за медали в спортивной гимнастике, велоспорте, стрельбе и борьбе.
Российские гимнасты — одни из главных претендентов на медали в финалах на отдельных снарядах. Олимпийские чемпионы в командном многоборье в Токио Денис Аблязин и Никита Нагорный выступят в опорном прыжке. Также Аблязин поборется за награду в упражнениях на кольцах. Ангелина Мельникова и Виктория Листунова постараются попасть в тройку сильнейших в вольных упражнениях.
Трековые велогонщицы Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова будут бороться за медали в командном спринте. На Олимпиаде-2016 девушки выиграли серебро в этой дисциплине.
В заключительный день соревнований по стрельбе на Олимпиаде-2020 разыграют два комплекта медалей. В стрельбе из скоростного пистолета с 25 м команду России представит Леонид Екимов. За медали в стрельбе из винтовки с трёх позиций с 50 м будет вести борьбу Сергей Каменский, бронзовый призёр Олимпиады-2020 в стрельбе из пневматической винтовки в миксте.
В борьбе схватки за выход в четвертьфинал проведут Александр Чехиркин, Ханум Велиева и Муса Евлоев. Сергей Семёнов и Сергей Емелин попытаются добыть бронзу в утешительной сетке.
Стартует олимпийский турнир по синхронному плаванию. Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выступят в квалификации дуэтов в произвольной программе. Как мы их ждали!
Сразу пять финалов в лёгкой атлетике пройдут без участия российских спортсменов. Однако в квалификационных соревнованиях россияне выступят. В прыжках с шестом команду России представит Анжелика Сидорова, в метании молота стартует Валерий Пронкин.
В 1/8 финала по пляжному волейболу Красильников и Стояновский встретятся со спортсменами из Испании. Лешуков и Семёнов поборются за выход в четвертьфинал с чилийцами.
В заключительном матче группового этапа российские гандболистки встретятся с испанками. В случае ничьей или победы россиянки гарантируют себе выход в 1/4 финала.
Волейболистки сыграют со спортсменками из Турции.
2 августа, понедельник. День десятый. Разыгрывается 22 комплекта наград.
Расписание финалов
04:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину
05:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами
07:50. Бадминтон. Женщины. Парный разряд.
08:30. Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м.
08:33. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Финальная гонка
09:33. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Финальная гонка
09:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 87 кг. Группа А
10:50. Стрельба. Мужчины. Винтовка с трёх позиций, 50 м.
11:00. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур.
11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца.
11:57. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения.
12:00. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт.
12:51. Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок.
13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг.
13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. Свыше 87 кг. Группа А
14:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание диска.
14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг.
14:45. Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур.
14:50. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд.
15:15. Лёгкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез
15:15. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг.
15:40. Лёгкая атлетика. Женщины. 5000 м.
Полное расписание соревнований:
02:30. Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Квалификация. День 2
03:00. Волейбол. Женщины. Группа A. 5-й тур. Сербия — Южная Корея
03:00. Гандбол. Женщины. Группа A. 5-й тур. Южная Корея — Ангола
03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание молота. Квалификация
03:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала
03:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. Квалификация
03:30. Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала. Германия – Аргентина.
03:35. Лёгкая атлетика. Женщины. 1500 м. 1/4 финала
04:00. Баскетбол. Женщины. Группа B. 3-й тур. Нигерия — Япония
04:00. Водное поло. Мужчины. Группа A. 5-й тур. Венгрия — Италия
04:05. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. Квалификация
04:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину. Финал
04:20. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. Квалификация
04:30. Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. 1/4 финала
05:00. Гандбол. Женщины. Группа B. 5-й тур. Франция — Бразилия
05:00. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг. Утешительный раунд
05:05. Волейбол. Женщины. Группа B. 5-й тур. США — Италия
05:08. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Квалификация
05:15. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. Утешительный раунд
05:30. Стрельба. Мужчины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Квалификация
05:30. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг. Утешительный раунд
05:30. Водное поло. Мужчины. Группа A. 5-й тур. Греция – США
05:45. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. 1/8 финала
05:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами. Финал
05:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 87 кг. Группа В
06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. 1/4 финала
06:00. Бейсбол. Плей-офф. 2-й раунд. W1 — W2 (Матч №3)
06:00. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. 1/8 финала
06:00. Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала. Австралия – Индия.
06:05. Парусный спорт. Женщины. 470. Гонка 9
06:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. 1/8 финала
06:21. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. 1/4 финала
06:30. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. 1/4 финала
06:37. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. 1/4 финала
06:45. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. 1/4 финала
06:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. Свыше 87 кг. Группа В
07:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. За 3-е место.
07:00. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. 1/4 финала
07:05. Парусный спорт. Женщины. 470. Гонка 10
07:08. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. 1/4 финала
07:40. Баскетбол. Женщины. Группа B. 3-й тур. Франция — США
07:50. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Финал.
08:00. Водное поло. Мужчины. Группа B. 5-й тур. Сербия — Черногория
08:15. Гандбол. Женщины. Группа B. 5-й тур. Испания — Россия
08:20. Волейбол. Женщины. Группа B. 5-й тур. Россия — Турция
08:30. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. 1/4 финала
08:30. Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Финал
08:33. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Финальная гонка
08:35. Парусный спорт. Мужчины. 470. Гонка 9
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Предварительный раунд
09:30. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт. Квалификация
09:30. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. 1/4 финала
09:30. Водное поло. Мужчины. Группа B. 5-й тур. Испания — Хорватия
09:33. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Финальная гонка
09:35. Парусный спорт. Мужчины. 470. Гонка 10
09:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 87 кг. Группа А
10:15. Гандбол. Женщины. Группа B. 5-й тур. Венгрия — Швеция
10:25. Волейбол. Женщины. Группа B. 5-й тур. Китай — Аргентина
10:50. Стрельба. Мужчины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал
10:50. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт. 1-й раунд
11:00. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур. Финал
11:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала
11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца. Финал
11:00. Футбол. Женщины. 1/2 финала. США — Канада.
11:02. Велоспорт. Трек. Мужчины. Командная гонка преследования. Квалификация
11:20. Баскетбол. Женщины. Группа C. 3-й тур. Китай — Бельгия
11:57. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения. Финал
12:00. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт. Финал
12:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. 1/2 финала
12:20. Водное поло. Мужчины. Группа A. 5-й тур. Япония — ЮАР
12:30. Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала. Нидерланды – Новая Зеландия.
12:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. 1/2 финала
12:51. Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок. Финал
12:55. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. 1/2 финала
13:00. Бейсбол. Плей-офф. 2-й раунд. США — Япония.
13:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг. За 3-е место
13:20. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом. Квалификация
13:25. Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. 1/2 финала
13:30. Гандбол. Женщины. Группа A. 5-й тур. Нидерланды — Черногория
13:30. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Квалификация
13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг. Финал
13:40. Волейбол. Женщины. Группа A. 5-й тур. Япония — Доминиканская Республика
13:50. Водное поло. Мужчины. Группа B. 5-й тур. Австралия — Казахстан.
13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. Свыше 87 кг. Группа А
13:55. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг. За 3-е место
14:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание диска. Финал
14:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. За 3-е место.
14:00. Футбол. Женщины. 1/2 финала. Австралия — Швеция.
14:05. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м. 1/2 финала
14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг. Финал
14:35. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами. 1/2 финала
14:45. Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур. Финал
14:50. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Финал.
14:55. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. За 3-е место
15:00. Баскетбол. Женщины. Группа C. 3-й тур. Австралия — Пуэрто-Рико
15:00. Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала. Испания — Великобритания.
15:15. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. Финал
15:15. Лёгкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал
15:30. Гандбол. Женщины. Группа A. 5-й тур. Норвегия — Япония
15:40. Лёгкая атлетика. Женщины. 5000 м. Финал
15:45. Волейбол. Женщины. Группа A. 5-й тур. Бразилия — Кения
15:54. Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования. Квалификация
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