Россия на Олимпиаде-2020. 2 августа. Борцы сражаются за медали. Где смотреть трансляции?

Наибольшие шансы на золото у России будут в велоспорте и гимнастике. Не пропустите прямой эфир!

В понедельник, 2 августа, Олимпийские игры в Токио продолжатся десятым соревновательным днём. Российские спортсмены будут сражаться за медали в борьбе, стрельбе, спортивной гимнастике и велоспорте.



Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!

2 августа, среда. День десятый

03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание молота. Квалификация. «Россия 1»

03:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. Квалификация. «Матч Арена»

04:05. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. Квалификация. «Матч Арена»

04:20. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. Квалификация. «Матч Арена»

04:30. Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. 1/4 финала. «Россия 1»

05:08. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Квалификация. «Матч Арена»

06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. 1/4 финала. «Матч Арена»

06:21. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. 1/4 финала. «Матч Арена»

06:37. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. 1/4 финала. «Матч Арена»

08:00. Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала. Россия – Чили. «Матч Игра»

08:15. Гандбол. Женщины. Группа B. 5-й тур. Испания — Россия. «Россия 1»

08:20. Волейбол. Женщины. Группа B. 5-й тур. Россия — Турция. Первый канал

08:30. Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Финал. «Матч ТВ»

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Предварительный раунд. «Матч Арена», «Матч ТВ»

09:30. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт. Квалификация. Первый канал

10:50. Стрельба. Мужчины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал. «Россия 1»

10:50. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт. 1-й раунд. Первый канал

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца. Финал. «Матч ТВ»

11:30. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур. «Матч Арена»

11:57. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения. Финал. «Матч ТВ»

12:00. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт. Финал. Первый канал

12:00. Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала. Испания — Россия. «Матч Игра»

12:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. 1/2 финала. Первый канал

12:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. 1/2 финала. Первый канал

12:51. Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок. Финал. «Матч ТВ»

12:55. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. 1/2 финала. Первый канал

13:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг. За 3-е место. Первый канал

13:20. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом. Квалификация. «Матч ТВ»

13:25. Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. 1/2 финала. «Матч ТВ»

13:30. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Квалификация. «Россия 1»

13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг. Финал. Первый канал

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. Свыше 87 кг. Группа А. «Матч Страна»

13:55. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг. За 3-е место. Первый канал

14:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание диска. Финал. «Матч ТВ»

14:05. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м. 1/2 финала. «Матч ТВ»

14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг. Финал. Первый канал

14:35. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами. 1/2 финала. «Матч ТВ»

14:45. Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур. Финал. «Матч Арена»

14:55. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. За 3-е место. Первый канал

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. Финал. Первый канал

15:15. Лёгкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал. «Матч ТВ»

15:40. Лёгкая атлетика. Женщины. 5000 м. Финал. «Матч ТВ»