«В СССР требовали побед любой ценой». Как советский спортсмен обманывал всех на Олимпиаде

Но техничное мошенничество Бориса Онищенко раскрыли. Его партнёры по команде ещё долго извинялись перед соперниками.

Соревнования по современному пятиборью на Олимпийских играх 1976 года в Монреале запомнились не острой борьбой или спортивными результатами. 45 лет назад советский пятиборец Борис Онищенко обманул всех — судей, соперников, даже электронную систему. За то, что он сделал, волейболисты сборной СССР хотели выкинуть Онищенко из окна гостиницы, а пятиборцы извинялись перед коллегами из других команд.

Так что же тогда произошло?

Новость по теме Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2020 в Токио

Два выстрела в одну мишень

Онищенко был лидером сборной СССР по современному пятиборью на протяжении многих лет. И в Мюнхене в 1972 году шёл за своей золотой медалью в личном зачёте. Ещё бы — действующий чемпион мира, серебряный призёр Олимпиады-1968 в Мехико. Блистательный фехтовальщик, который вполне мог биться не среди пятиборцев, а среди кадровых шпажистов и претендовать на высокие места.

В 34 года у него уже было множество титулов. Но стать олимпийским чемпионом в личном турнире в Мюнхене он не смог, остановившись в шаге от победы. Судьи допустили грубейшую ошибку, не заметив, как венгр Андраш Бальцо во время соревнований по стрельбе дважды выстрелил в одну мишень, что запрещено правилами. Дисквалификация? Как бы не так. Золотая медаль! Онищенко же стал вторым, не сумев отыграть отставание в кроссе.

Считается, что на величайший обман Бориса толкнуло именно то поражение. Хотя в том же Мюнхене он всё же стал олимпийским чемпионом. Но в командном турнире вместе с Павлом Шмелёвым и Владимиром Леднёвым. Когда именно Онищенко стал обманывать соперников, достоверно неизвестно. А сам он никогда и ничего не говорил.

Шпага с кнопкой

Онищенко и в 38 лет смог пробиться в состав сборной СССР на Олимпиаду. Он по-прежнему блестяще фехтовал, и этот фактор всегда становился решающим. И фехтование послужило причиной грандиозного скандала.

Во время командного турнира сборная СССР билась с командой Великобритании. Борис Онищенко выиграл один бой, затем другой. Но когда встретился с Джереми Фоксом, электронная система зафиксировала укол, хотя шпага даже не коснулась британца. Судьи проверили систему — всё в порядке. Хотели продолжить поединок, но Фокс попросил проверить оружие советского спортсмена.

Фото: Daily Express/Pictorial Parade/Archive Photos/Hulton Archive/Getty Images

Проверили — никаких нарушений не нашли. Но на всякий случай Онищенко дали другую шпагу. Результат оставался неизменным. Борис продолжил побеждать. А судьи продолжали изучать, что не так с оружием. И нашли потайную кнопку, которая была скрыта за замшей на рукоятке. Выяснилось, что нажатие этой кнопки могло замыкать электрическую цепь, фиксировавшую точный укол.

Естественно, обладатель такого оружия получал огромное преимущество. Правда, обман мог вскрыться, если соперник пользовался бы кнопкой бездумно. Но Онищенко был чудесным фехтовальщиком. И никто ничего не заподозрил. До Фокса. Правда, ходили разговоры и раньше, но доказательств никаких не было, а по видеозаписям с международных турниров ничего нельзя было утверждать.

«Это трагедия для Бориса»

Шпагу с устройством немедленно предъявили советской делегации. Онищенко поначалу всё отрицал, а затем вовсе перестал отвечать на вопросы, остановившись на версии, что шпагу ему выдали, это не его личное оружие. Все результаты Онищенко были немедленно аннулированы, а сборная СССР вынуждена была сняться с соревнований. Шокированы были все. Тот же Джереми Фокс, который и заподозрил неладное, не хотел верить.

«Не сказать, что мы были друзьями, но общались и пили водку после соревнований. Это настоящая трагедия. Особенно для самого Бориса. Он извинился передо мной. Видимо, причиной стало то, что в СССР от спортсменов требовали побед любой ценой», — говорил британский пятиборец, вместе с товарищами по команде ставший чемпионом Игр-1976.

Поступок Онищенко бросил тень на всю олимпийскую сборную СССР, не только на пятиборье. Но специальная комиссия, расследовавшая инцидент, приняла объяснение советской стороны, что обман со шпагой — личная инициатива доживавшего свой спортивный век атлета, о которой никто не знал.

Товарищи по команде не сумели добиться от Бориса объяснений и ходили к своим коллегам из других сборных с извинениями. Поговаривали, что советские волейболисты вообще хотели чуть ли не выбросить Онищенко из окна гостиницы в Олимпийской деревне.

От греха подальше Онищенко быстренько отправили назад в СССР. Спустя короткое время после скандала он был лишён всех званий и наград. Он жив до сих пор, но завесу тайны над грандиозным обманом так и не приоткрыл. Непонятно, зачем это всё, ведь он и в свои 38 фехтовал лучше всех других пятиборцев мира.

А всем остальным остаётся только догадываться и додумывать.