Новые правила волейбольного турнира на Олимпиаде. Для России загадки начнутся с полуфинала

На Олимпиаде 2020 завершился групповой этап волейбольного турнира. Впереди плей-офф, который пройдёт по новым правилам — сложным на первый взгляд. Но мы всё объясним.

Российская команда вышла в 1/8 финала с первого места в группе B. Россияне обыграли команды Бразилии, США, Аргентины и Туниса. Проиграли только французам, которые в итоге вышли из группы с четвёртого места. Вторые в нашей шестёрке — бразильцы. Третьи — аргентинцы.

В группе А по итогам кругового турнира ситуация следующая: Польша — первая, Италия — вторая, Япония — третья, Канада — четвёртая. Иран с Алекно во главе из группы не вышел.

Восемь команд сформируют сетку плей-офф. Но не так просто, как было раньше, а с жеребьёвкой.

На прошлых Олимпиадах команда, которая заняла третье место в своей группе (допустим, А3), в четвертьфинале встречалась с командой, занявшей второе место в другой группе (В2). Победитель пары А3: В2 в полуфинале встречался с командой, которая оказалась сильнее в паре А1: В4. Соответственно, победитель B1:A4 в полуфинале играл с победителем В3: А2.

Всё было прозрачно. И некоторые сборные старались подбирать себе соперников.

Организаторы решили избавиться от этого и внести элемент случайности. Команды, занявшие вторые и третьи места в своих группах, формируются в четвертьфинальные пары по жребию. То есть A2 может сыграть в 1/4 финала как с B2, так и с В3 — это уж как определит случай.

При этом пары А1: В4 и В1: А4 сохраняются, как и в привычной всем системе. Становиться сильнейшим в группе по-прежнему выгодно, чтобы получать более слабого соперника.

Таким образом, Россия в четвертьфинале сыграет с Канадой, а Польша — с Францией.

Но вот о соперниках по полуфиналу говорить до жеребьёвки не приходится — там Россию (если она, конечно, обыграет канадцев) уже ждёт сюрприз. Италия и Япония получат в соперники Бразилию или Аргентину, но при этом могут попасть в любые стороны турнирной сетки, так что россияне могут встретиться с любой командой из перечисленной четвёрки.