Олимпиада-2020. 10-й день. России позарез нужны золотые медали! Надеемся на борцов. LIVE

Здравствуйте, дорогие любители спорта и болельщики сборной России! 2 августа в Токио состоится десятый медальный день Олимпийских игр — 2020. Будет разыграно 22 комплекта наград в борьбе, спортивной гимнастике, стрельбе, тяжёлой атлетике, лёгкой атлетике, парусном спорте, бадминтоне, конном спорте и велоспорте. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию десятого дня Олимпиады.
Наталья Подольская в соревнованиях одиночек на дистанции 200 метров вылетела на стадии четвертьфинала, показав пятый результат.
Глава пресс-службы МОК Майк Адамс прокомментировал ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
«МОК и оргкомитет Олимпиады вчера поговорили с Кристиной Тимановской, она сказала, что она в безопасности, что она в аэропорту провела ночь. Мы проводим с ней беседы, чтобы решить, что делать на этих днях. Мы её поддерживаем во всем. Она сейчас находится под защитой местных властей, мы направили письменное заявление белорусским властям», — приводит слова Адамса РИА «Новости».
Муса Евлоев вышел в четвертьфинал по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. На старте турнира он победил представителя Грузии Георгия Мелия со счётом 3:1. В следующем раунде турнира Евлоев встретится с венгром Алексом Сёке.
Валерий Пронкин вышел в финал Олимпиады в метании молота с результатом 75,80! Россиянин квалифицировался с 11-го места.
Пока есть время, давайте насладимся кадрами прошедшего дня Игр в Токио.
Сергей Семёнов в утешительном раунде по греко-римской борьбе в категории до 130 кг одолел финна Матти Элиаса Куосманена. В поединке за бронзу Семёнов сразится с чилийцем Ясмани Акостой Фернандесом.
Сергей Емелин в утешительном раунде соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг одолел Ильдара Хафизова из США — 7:1. В поединке за бронзу Емелин поспорит с молдаванином Виктором Чобану.
Россия вышла в 1/4 финала по гребле на байдарках и каноэ в категории каноэ-двойка на дистанции 1000 м.
Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь финишировали четвёртыми, продемонстрировав время 4:00.218. Победителями заезда стали спортсмены из Германии Себастьян Брендель и Тим Хекер 3:42.774, вторые – испанцы Кайетано Гарсиа и его напарник Пабло Мартинес (3:44.947).
Четвертьфиналы стартуют сегодня в 6:21 мск.
Светлана Черниговская пробилась в полуфинал по гребле на байдарках и каноэ у женщин на дистанции 200 м. Она продемонстрировала второй результат со временем 41.540. Победила в заезде спортсменка из Новой Зеландии — Лиза Кэррингтон (40.715), а замкнула тройку Милица Новакович из Сербии (41.579).
Полуфинал пройдёт завтра, 3 августа. Начало полуфинальной стадии – 3:00 мск.
Максим Спесивцев и Роман Аношкин не сумели выйти в полуфинал ОИ-2020 по гребле на байдарке в категории байдарка-одиночка на дистанции 1000 м.
В первом заезде Спесивцев финишировал на четвёртом месте, показав время 3:42.888, что не позволило ему пробиться в полуфинал напрямую. Ему ещё предстоит выступить на стадии 1/4 финала. Выиграл заезд спортсмен из Чехии Йозеф Досталь (3:37.342), вторым стал австралиец Томас Грин (3:39.492), третьим — Артур Петерс из Бельгии (3:41.967).
Во втором заезде Аношкин, завершивший гонку на последнем, шестом месте, продемонстрировал время 3:50.580. Этот результат не позволил ему выйти в полуфинал, он, как и Спесивцев, будет пробиваться туда через 1/4 финала. Выиграл же заезд представитель Венгрии Балинт Копас (3:39.084).
Среди россиян надеемся на Анастасию Войнову и Дарью Шмелёву в командном спринте в велоспорте на треке, Сергея Каменского и Леонида Екимова в стрельбе, Александра Чехиркина и Мусу Евлоева в борьбе, Никиту Нагорного, Дениса Аблязина, Ангелину Мельникову и Викторию Листунову в спортивной гимнастике.
Болеем за наших вместе на «Чемпионате»!
Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
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