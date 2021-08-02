Олимпиада-2020. 10-й день. России позарез нужны золотые медали! Надеемся на борцов. LIVE

Максим Спесивцев и Роман Аношкин не сумели выйти в полуфинал ОИ-2020 по гребле на байдарке в категории байдарка-одиночка на дистанции 1000 м.



В первом заезде Спесивцев финишировал на четвёртом месте, показав время 3:42.888, что не позволило ему пробиться в полуфинал напрямую. Ему ещё предстоит выступить на стадии 1/4 финала. Выиграл заезд спортсмен из Чехии Йозеф Досталь (3:37.342), вторым стал австралиец Томас Грин (3:39.492), третьим — Артур Петерс из Бельгии (3:41.967).



Во втором заезде Аношкин, завершивший гонку на последнем, шестом месте, продемонстрировал время 3:50.580. Этот результат не позволил ему выйти в полуфинал, он, как и Спесивцев, будет пробиваться туда через 1/4 финала. Выиграл же заезд представитель Венгрии Балинт Копас (3:39.084).