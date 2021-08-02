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Олимпийские игры — 2021 в Токио: онлайн-трансляция, где смотреть Олимпиаду-2020, Россия на летних Играх, 2 августа 2021

Олимпиада-2020. 10-й день. России позарез нужны золотые медали! Надеемся на борцов. LIVE
Евгений Кустов Дмитрий Росип
,
Никита Нагорный, спортивная гимнастика
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Россия опустилась на пятое место в медальном зачёте, а в спину дышат британцы. Самое время поднажать! Всё самое важное — в режиме «лайв».
Календарь Олимпийских игр-2020 в Токио
Медальный зачёт Олимпиады-2020 в Токио

Здравствуйте, дорогие любители спорта и болельщики сборной России! 2 августа в Токио состоится десятый медальный день Олимпийских игр — 2020. Будет разыграно 22 комплекта наград в борьбе, спортивной гимнастике, стрельбе, тяжёлой атлетике, лёгкой атлетике, парусном спорте, бадминтоне, конном спорте и велоспорте. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию десятого дня Олимпиады.

Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Live Павел Панышев

Наталья Подольская в соревнованиях одиночек на дистанции 200 метров вылетела на стадии четвертьфинала, показав пятый результат.

06:18 Павел Панышев

Глава пресс-службы МОК Майк Адамс прокомментировал ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

«МОК и оргкомитет Олимпиады вчера поговорили с Кристиной Тимановской, она сказала, что она в безопасности, что она в аэропорту провела ночь. Мы проводим с ней беседы, чтобы решить, что делать на этих днях. Мы её поддерживаем во всем. Она сейчас находится под защитой местных властей, мы направили письменное заявление белорусским властям», — приводит слова Адамса РИА «Новости».

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«Она под защитой местных властей». В МОК рассказали о ситуации с Кристиной Тимановской
06:04 Павел Панышев

Муса Евлоев вышел в четвертьфинал по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. На старте турнира он победил представителя Грузии Георгия Мелия со счётом 3:1. В следующем раунде турнира Евлоев встретится с венгром Алексом Сёке.

05:58 Павел Панышев

Валерий Пронкин вышел в финал Олимпиады в метании молота с результатом 75,80! Россиянин квалифицировался с 11-го места.

05:55 Павел Панышев

Пока есть время, давайте насладимся кадрами прошедшего дня Игр в Токио.

05:47 Павел Панышев

Сергей Семёнов в утешительном раунде по греко-римской борьбе в категории до 130 кг одолел финна Матти Элиаса Куосманена. В поединке за бронзу Семёнов сразится с чилийцем Ясмани Акостой Фернандесом.

05:33 Павел Панышев

Сергей Емелин в утешительном раунде соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг одолел Ильдара Хафизова из США — 7:1. В поединке за бронзу Емелин поспорит с молдаванином Виктором Чобану.

05:19 Павел Панышев

Россия вышла в 1/4 финала по гребле на байдарках и каноэ в категории каноэ-двойка на дистанции 1000 м.

Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь финишировали четвёртыми, продемонстрировав время 4:00.218. Победителями заезда стали спортсмены из Германии Себастьян Брендель и Тим Хекер 3:42.774, вторые – испанцы Кайетано Гарсиа и его напарник Пабло Мартинес (3:44.947).

Четвертьфиналы стартуют сегодня в 6:21 мск.

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Россия вышла в 1/4 финала ОИ-2020 по гребле в двойке на каноэ на 1000 м
05:13 Павел Панышев

Светлана Черниговская пробилась в полуфинал по гребле на байдарках и каноэ у женщин на дистанции 200 м. Она продемонстрировала второй результат со временем 41.540. Победила в заезде спортсменка из Новой Зеландии — Лиза Кэррингтон (40.715), а замкнула тройку Милица Новакович из Сербии (41.579).

Полуфинал пройдёт завтра, 3 августа. Начало полуфинальной стадии – 3:00 мск.

05:08 Павел Панышев

Максим Спесивцев и Роман Аношкин не сумели выйти в полуфинал ОИ-2020 по гребле на байдарке в категории байдарка-одиночка на дистанции 1000 м.

В первом заезде Спесивцев финишировал на четвёртом месте, показав время 3:42.888, что не позволило ему пробиться в полуфинал напрямую. Ему ещё предстоит выступить на стадии 1/4 финала. Выиграл заезд спортсмен из Чехии Йозеф Досталь (3:37.342), вторым стал австралиец Томас Грин (3:39.492), третьим — Артур Петерс из Бельгии (3:41.967).

Во втором заезде Аношкин, завершивший гонку на последнем, шестом месте, продемонстрировал время 3:50.580. Этот результат не позволил ему выйти в полуфинал, он, как и Спесивцев, будет пробиваться туда через 1/4 финала. Выиграл же заезд представитель Венгрии Балинт Копас (3:39.084).

05:02 Павел Панышев

Среди россиян надеемся на Анастасию Войнову и Дарью Шмелёву в командном спринте в велоспорте на треке, Сергея Каменского и Леонида Екимова в стрельбе, Александра Чехиркина и Мусу Евлоева в борьбе, Никиту Нагорного, Дениса Аблязина, Ангелину Мельникову и Викторию Листунову в спортивной гимнастике.

Болеем за наших вместе на «Чемпионате»!

05:01 Павел Панышев

Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России

Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!

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