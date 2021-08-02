Лучший результат России за 17 лет! Каменский довершил успех наших стрелков на Олимпиаде

Российские стрелки на Олимпиаде в Токио превзошли все ожидания. Наши спортсмены выиграли восемь медалей, став третьими в общем зачёте. Красивую финальную точку в успехе нашей сборной поставил Сергей Каменский.
В стрельбе из винтовки с трёх позиций он, как и пять лет назад, взял серебро.
Сергей Каменский — действующий обладатель олимпийского рекорда. В квалификации на Играх в Рио он набрал 1184 очка. Но, к сожалению, финал выиграть не смог — лишь серебро. На Олимпиаде в Токио россиянин стартовал с медали. Вместе с Юлией Каримовой взял бронзу в миксте. В стрельбе из винтовки с трёх положений Сергей уже рассчитывал на большее.
Каменский прекрасно провёл квалификацию, показав лучший результат. Но в финале приходилось начинать с чистого листа. Стрельбу с колена Сергей провёл неуверенно, став лишь четвёртым. Но благодаря успешной стрельбе из положения лёжа поднялся на второе место. А после стрельбы стоя и вовсе сравнялся со своим главным конкурентом из Китая Чжаном Чанхуном.
Вскоре большая часть конкурентов выбыла из борьбы и в финале остались только Каменский и Чжан. Чуть-чуть Сергею не хватило до золота – каких-то 1,8 очка. И это при том, что китайский снайпер установил новый мировой рекорд. 466,0 – так точно ещё никто и никогда не стрелял!
Россиянин повторил достижение пятилетней давности и вновь взял серебро. Красивая финальная точка для наших стрелков на этой Олимпиаде. Столько медалей они не видели с Афин-2004!
- 2 августа 2021
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