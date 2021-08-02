«Все обожгутся, не одна ты». Как бегунью Тимановскую заставляли молча покинуть Олимпиаду

Кристине советовали молчать и требовали вернуть $ 150. Но аргументы про Кутузова и православную веру не помогли избежать скандала.

На Олимпиаде в Токио полыхнул скандал, громче которого уже не будет. К судьбе белорусской бегуньи Кристины Тимановской приковано внимание без преувеличения всего мира.

В наказание за публичную критику руководства команды девушку сняли с коронной дистанции и заставили в срочном порядке вернуться на родину. В аэропорту Кристина обратилась за помощью к местным властям, заявив, что её вывозят из страны насильно.

Пока Тимановская остаётся в Японии и ждёт решений относительно своего будущего, вокруг её ситуации бушуют ожесточённые споры. Одни требуют допустить Кристину до участия в Олимпиаде вопреки воле белорусской сборной. Другие же называют её поведение провокацией и даже предполагают, что скандал был срежиссирован заранее.

Так неужели с Тимановской поступили несправедливо и ущемили её права?

Или она действительно совершила ошибку, за которую надо прогонять с Олимпийских игр?

Тимановскую не спасли извинения перед министром

Имя Кристины Тимановской до вчерашнего дня знали только в Беларуси, да и там звездой первой величины она не была. Из значимых достижений – победа на Универсиаде-2019 и серебро Европейских игр в Минске на дистанциях 200 и 100 метров соответственно. В последнее время 24-летняя спортсменка пробовала себя в качестве онлайн-тренера, автора марафонов для похудения.

На Игры в Токио Кристина приехала для участия в беге на 100 и 200 метров, но неожиданно для себя узнала, что её заявили и на эстафету 4х400 метров, где у Беларуси случился недокомплект. Учитывая, что она ни разу не бегала эту дистанцию на официальных соревнованиях, а руководители команды не объяснили ей своё решение, Кристина была недовольна и эмоционально рассказала обо всём на видео в своём «инстаграме».

Позднее Тимановская удалила ролик с критикой руководителей белорусской команды, а также в телефонном разговоре извинилась перед министром спорта. Но от последствий это её не спасло.

Православие, Наполеон и $ 150

1 августа было принято решение о прекращении участия Тимановской в Олимпиаде в Токио. Ей об этом сообщили главный тренер сборной Беларуси Юрий Моисевич и заместитель директора республиканского центра олимпийской подготовки по лёгкой атлетике Артур Шумак. 20-минутный фрагмент разговора официальных лиц со спортсменкой был опубликован на канале «Ник и Майк» в YouTube.

Моисевич и Шумак говорят Кристине, что решение принято на самом высоком уровне, при этом уговаривают её добровольно вернуться на родину и не давать каких-либо комментариев о скандальной ситуации. Иными словами, спортсменку заставляли молча покинуть Олимпиаду.

«Понимаешь, оно вылетело. И чтобы это успокоить, надо просто замолчать и уйти из эфира», — говорит на записи человек, в котором можно опознать Моисевича.

«Совет от искренне желающего тебе помочь человека — оставь эту ситуацию. Не подбрасывай дров в огонь — погаснет. Будешь подбрасывать, он будет гореть и разгораться больше. Обожжёшься. Все обожгутся, не одна ты», — вторит ему, предположительно, Шумак.

Моисевич предлагает спортсменке «красиво сняться по травме», просит вернуть часть суточных в размере $ 150, прибегает к православному учению и вспоминают подвиг Кутузова во время войны с Наполеоном. А ещё обещает, что в случае возвращения домой Тимановская останется в лёгкой атлетике.

«Ну ради команды ты можешь это сделать, ради нас? Ничего тебе не даст бег на 200 метров, ничего не даст. Это не та ситуация, чтобы ходить и доказывать обратное. Она уже против нас направлена. Сейчас единственное, что мы можем, это только пойти вот этим путем, которым нас направляют. Подчиниться тому, как оно должно быть», — предположительно говорит Моисевич на записи.

Скандал с Тимановской больше не имеет отношения к спорту

Как мы уже знаем, аргументы Моисевича и Шумака на Тимановскую не повлияли. Теперь это уже политический вопрос, к которому подключаются всё новые организации и дипломатические силы. Причём, кажется, в политическую плоскость ситуацию перевели представители белорусского спорта. Они имели полное право отстранить Кристину от участия в Олимпиаде, указав в качестве причины дисциплинарные меры в связи с критикой руководства команды. Это сугубо их внутренняя кухня. Но вместо этого её долго и настойчиво уговаривали отказаться самой, симулировать травму и замолчать. А это уже – чистой воды политика.

В любом случае для Тимановской Олимпиада в Токио закончена. Есть ещё возможность, что МОК каким-то чудесным способом разрешит ей стартовать на 200 метров, но это будет исторический прецедент невиданного масштаба.

Понятно, что имя Тимановской ещё долго будет звучать повсеместно и очень громко, вот только к спорту это уже почти не имеет отношения.