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Олимпиада-2021, велоспорт в Токио, женщины – результаты 2 августа 2021, у Шмелёвой и Войновой бронзовая медаль

«Сейчас в моде качать ягодицы – мы в тренде». Велогонщицы принесли России бронзу ОИ-2020
Андрей Шитихин
Олимпиада-2021, велоспорт в Токио
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Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова на второй Олимпиаде подряд заехали в призы. Просто умницы!

Сборная России завоевала первую медаль в велоспорте на Олимпийских играх в Токио. Бронзовую награду принесли нашей команде те спортсменки, на которых и рассчитывали больше всего. Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва в заезде за бронзовые награды опередили соперниц из Нидерландов. На Играх-2016 наши девушки были вторыми. Две Олимпиады подряд в призах – это очень круто!

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В квалификации россиянки очень здорово разогнались, но скорость удержать не удалось. В этом виде олимпийской программы нужно попадать в первую тройку, чтобы избежать дополнительного заезда. Наши девушки проиграли Китаю, Германии и Нидерландам. А потому в четвертьфинальном заезде Войнова и Шмелёва бились с мексиканками, которых опередили почти на 0,5 секунды. Для командного спринта – вечность.

Олимпиада 2020. Велоспорт
Трек. Женщины. Командный спринт. Финал
02 августа 2021, понедельник. 12:09 МСК
Окончено
1
Китай
31.895
2
Германия
31.980

Это позволило российским спортсменкам пробиться в заезд за третье место против голландок. И тут уже наших было не остановить. 0,252 секунды преимущества – не половина секунды, но тоже очень солидно, когда речь идёт о тысячных долях. Бронза – у сборной России. Войнова и Шмелёва в очередной уже раз показали свой высочайший уровень.

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Про них, кажется, все думают, что они постоянно вместе тренируются – настолько все привыкли к фамилиям россиянок и их прекрасным результатам на каждом турнире. Но это ведь не так!

«Мы тренируемся в разных командах, видимся редко, только на чемпионатах мира или Европы, так что у нас даже поводов для ссор нет. Мы общаемся, поздравляем друг друга с праздниками. Подарки дарим друг другу – в последнее время в основном носки. Последний раз Настя мне привезла классную пару – внизу хлопковые, а сверху ткань меняется, специально для велосипедистов», — признавалась Дарья Шмелёва в интервью «Спорт-Экспрессу». Кстати, на старт она обычно выходит в носках разного цвета, чтобы показать свою экстраординарность.

В пару этих спортсменок поставили тренеры юниорской сборной России. И с тех пор они командный спринт гоняют вместе. А в личном – соперничают друг с другом на всех соревнованиях и порой развивают скорость до 80 км/ч!

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«Нам несложно было скатываться. Бывает и такое, что кто-то из нас в форме, а кто-то — нет. Мы к этому относимся спокойно. Мы не виним друг друга, если результат получается хуже ожидаемого. В личных дисциплинах, безусловно, присутствует здоровая спортивная конкуренция. Тут уже каждый сам за себя. Мы не дерёмся из-за этого, конечно же, и не ругаемся», — говорила Анастасия Войнова в общении с болельщиками.
Спортсменки в жизни совершенно разные. Вот некоторые интересные факты из их биографии.

Шмелёва даже после всех своих достижений живёт в общежитии, а полученный за Рио автомобиль сразу продала.

«Да у меня всё равно прав нет, и «бэха» — слишком круто для первой машины. Я езжу на электросамокате, для него права не нужны. А деньги от продажи машины положила на депозит, квартирный вопрос нужно решать», — объясняла Дарья порталу Team Russia.

Войнова со второго класса занималась лыжными гонками, показывала хорошие результаты, но, когда тренер включил в программу тренировок велосипед, в жизни появилось новое увлечение. Возможно, к счастью. Неизвестно, какой лыжницей стала бы Анастасия, но какой она стала велогонщицей, теперь знает весь мир.

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Анастасия – приверженец здорового образа жизни и правильного питания. И всё это пропагандирует в национальной команде.

«У нас есть ограничения в питании, но при этом ограничений в весе, как у борцов или гимнасток, нет. Мы должны есть здоровую и правильную пищу. Я могу непроизвольно начать рассказывать о полезных свойствах шпината или авокадо, о том, что сахар – это зло. И не считаю при этом, что нужно доводить всё до сумасшествия», — уверена она.

А ещё Анастасия считает, что фигуры велосипедисток вполне соответствуют современным представлениям о красоте.

«Велоспорт действительно оставляет след на женской фигуре, но, так как сейчас в моде качать ягодицы и не только их – мы в тренде. Всё на любителя», – утверждает Войнова.

И разве она не права?

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