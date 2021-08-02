А, так вот что значит новое слово «вместе» в девизе Игр?

Вопиющий случай на Олимпиаде: соперники договорились и получили по золоту. Это как вообще?

В соревнованиях по прыжкам в высоту у мужчин, которые 1 августа состоялись на Олимпиаде-2020, произошёл вопиющий случай. На первый взгляд, очень позитивный, но, если взглянуть на проблему глубже, просто разрушительный и для Олимпиады, и для спорта в целом.

Катарец Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери идеально прыгали вплоть до высоты 2,37. А вот 2,39 ни тот, ни другой с трёх попыток не взяли. Учитывая, что это была борьба за золото, спортсмены должны были устроить «перепрыжку» до первой ошибки. Но они не стали продолжать соревнования, потому что… договорились (!) на ничью. И получили по золоту.

А что, так можно было? Серьёзно?

Конечно, два золота – это красивая история. Особенно если вспомнить, что Тамбери успел восстановиться после тяжёлой травмы и для него эта победа получилась особенно эмоциональной: после завершения финала он не мог сдержать криков и слёз.

Вот только правила есть правила. И как вообще можно договориться? Почему МОК вообще допустил подобное? Или это как раз отражение нового девиза «Быстрее, выше, сильнее – вместе». Вот Тамбери и Баршим и стали выше остальных. Но зато вместе.

А что же, получается, представители всех остальных видов спорта тоже могут так делать?

Вот, допустим, волейболисты или теннисисты не догадались договариваться. Играют постоянно какие-то тай-брейки да супер-тай-брейки. Неужели они не хотят выиграть вместе?

Про дзюдо или борьбу и говорить не надо. Что вот это такое – схватка до первого результативного действия, когда время истекло?! Ну ничья же – дайте и одному, и второму по золоту.

Стрельба та же самая. И из пистолетов, и из винтовок, и из луков. Вот в финале Олимпиады у Осиповой и Ан Сан вообще дело до «золотой стрелы» дошло. А вы у спортсменок-то спросили, хотят ли они её запускать? Наверняка они были бы не против договориться и получить по золоту.

Нет, бывают какие-то соревнования, где может быть и два золота. Но там счёт идёт на сотые и тысячные доли секунды или балла, а спортсмены физически не могут договориться. На 100-метровке есть фотофиниш. В плавании – электроника. В гимнастике или синхронном плавании – судейские оценки. Если в такой ситуации показатели равны – давайте два золота.

Но тут фактически получилось, что Баршим и Тамбери отказались от дальнейшей борьбы за победу, испугались, сдались раньше времени в финале. А разве можно им тогда давать два золота? Дайте два серебра! И это будет абсолютно справедливо.

Хотя, если бы им грозило два серебра, прыгали бы дальше, как миленькие.

А если бы даже и не прыгали, можно было бы применить критерий, как в тяжёлой атлетике. Там при равном поднятом весе побеждает тот, кто легче. А в прыжках пускай – тот, кто ниже.

Но подобные договорённости о взаимной победе в спорте невозможны. На то он и спорт. Золотую медаль здесь всегда добывает один лучший. За очень-очень редким исключением.

И если теперь можно договариваться в лёгкой атлетике, то в каких видах спорта можно будет договариваться завтра? И что будет, если спортсмены захотят договориться на троих? На четверых? На всех участников финала?

Да, никто не быстрее, не выше и не сильнее.

Зато – вместе.