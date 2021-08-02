Российского гимнаста справедливо оставили без золота Олимпиады. Всё по правилам!

Денис Аблязин набрал столько же баллов, сколько и чемпион из Кореи, но получил только серебро. Объясняем, почему так получилось.

Соревнования в мужском опорном прыжке на Олимпиаде-2020 завершились драматично. Дело в том, что два претендента на золото – россиянин Денис Аблязин и кореец Чэ Хван Син набрали одинаковую сумму баллов по итогам финала. Но золото отдали только корейцу.

Объясняем, почему Дениса справедливо оставили без золота Олимпиады.

Всё довольно просто. В спортивной гимнастике при равенстве баллов первым дополнительным критерием, по которому распределяются места, становится коэффициент сложности элемента или комбинации. В нашем случае – прыжка. Это в общем-то логично и подталкивает к тому, чтобы спортсмены усложняли свои программы. Они понимают, что в случае ошибки у них есть некоторый запас перед конкурентами, лучше исполняющими простые элементы.

Ситуацию с Аблязиным и Чэ Хван Сином беспристрастно разложил Алексей Немов: «У корейского гимнаста база первого прыжка была 6.0, а у Дениса – 5.6, при этом вторые прыжки у них были одинаковые. По сегодняшним правилам считают следующим образом: если одинаковое оценки, но база у тебя выше – ты побеждаешь. К нашему сожалению, база Дениса была ниже».

Россиянин не первый спортсмен на этой Олимпиаде, кому это правило помешало завоевать более высокую награду. Накануне практически идентичная драма развернулась в вольных упражнениях: испанец Райдерлей Сапата уступил израильтянину Артём Долгопяту золото только по сложности. Оба спортсмена набрали по 14,933 балла. Но у одного сложность 6,6, а у другого – 6,5.

При этом, если сложность одинаковая, то спортсмены получают медали одного и того же достоинства. Поразительно, но на Играх в Токио случилось и такое: в вольных упражнениях и россиянка Мельникова, и японка Мураками получили по бронзе, потому что и полученные баллы у них одинаковые, и сложность исполненных элементов совпадает.

Так что если согласиться с судейскими оценками, то Аблязина оставили без второго золота по правилам. Вот только вопрос – а соглашаться ли? – каждый решает сам для себя.