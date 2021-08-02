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Олимпиада в Токио — 2021, борьба греко-римская — результаты 2 августа, медали России: Сергей Емелин и Сергей Семёнов

Утешились бронзой. Российские борцы начали завоёвывать медали на Олимпиаде в Токио
Ангелина Николаева
ОИ в Токио: греко-римская борьба, итоги 1-го дня
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Сергей Емелин и Сергей Семёнов добыли по бронзовой награде. И это только начало!

В первый день розыгрыша олимпийских наград в борьбе россияне завоевали две бронзы. Но это только начало! От нашей мощнейшей команды борцов мы всегда ждём многого.

Две финальные схватки за третье место прошли с участием российских спортсменов. Сергей Емелин и Сергей Семёнов уступили в четвертьфиналах, но успешно прошли по утешительной сетке.

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Бросок Емелина

Сергей Емелин завоевал бронзу в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг. Эта медаль стала первой наградой российских борцов на Олимпиаде в Токио.

В 1/8 финала он победил египтянина Хайтема Махмуд Фахми. В четвертьфинале Сергей уступил кубинцу Луису Орте. Так как спортсмен из Кубы пробился в финал, Емелин боролся за третье место.

В утешительном раунде он со счётом 7:1 он победил американского спортсмена Ильдара Хафизова и вышел в бронзовый финал, где встретился с молдаванином Виктором Чобану.

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В первом раунде Емелину удалось скрутить молдаванина, за что российскому спортсмену дали четыре балла. После первого раунда Сергей вёл в счёте 4:1.

Во втором раунде спортсмен из Молдавии получил замечание за выламывание пальцев и был наказан двумя баллами в пользу Емелина, потерянный челлендж принес россиянину ещё балл.

А завершилась схватка эффектным броском в исполнении Емелина. 12:1 — есть первая бронза!

Тактика Семёнова

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2016 и чемпион мира 2018 года по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг Сергей Семёнов успешно прошёл 1/8 финала, где победил египтянина Абделатифа Мохамеда. Но в четвертьфинале Сергей уступил грузину Якобу Каджая.

На своём пути к бронзе Семёнов сначала победил представителя Финляндии Матти Элиаса Куосманена со счётом 11:0. А затем встретился с чилийцем Ясмани Акостой Фернандесом.

Первый балл поединка заработал чилиец, однако после паузы россиянин активно поддавливал соперника и получил один балл. Сергей продержался до конца второго раунда и одержал победу со счётом 1:1 по последнему результативному действию. Во многом именно грамотная тактическая борьба позволила Емелину выиграть бронзовую награду Олимпийских игр.

Три финала без россиян

Меньше повезло Наталье Воробьёвой, которая выступает в вольной борьбе в весе до 76 кг. Она также одержала победу в 1/8 финала, но проиграла в четвертьфинале. Её соперница не прошла в финал, поэтому сегодня Наталья была лишена шанса побороться за бронзовую награду.

В такой же ситуации оказался Александр Чехиркин, выступающий в весе до 77 кг, и Ханум Велиева, которая борется в весовой категории до 68 кг. Они проиграли четвертьфинальные поединки и не смогли попасть в бронзовый финал через утешительный раунд.

Единственным из россиян, кто за два дня прошёл до финала, стал Муса Евлоев, выступающий в соревнованиях по греко-римской борьбе в весе до 97 кг. Серебро у него уже в кармане, но в финале, который состоится 3 августа, он будет бороться только за победу. Его соперником станет армянин Артур Алексанян, получивший в полуфинале повреждение ноги.

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Теги Олимпиада 2020 Борьба ОИ-2020 •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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