К Австралии на Олимпиаде мы приблизиться не смогли, а Великобритания уже дышит нам в спину.

Без золота дела в медальном зачёте у России идут неважно. Но хоть пятое место удержали

Золота у России 2 августа на Олимпиаде нет. Но есть два серебра и четыре бронзы.

Согласно прогнозу «Чемпионата», мы ждали серебро в мужском опорном прыжке, а также серебро и бронзу в борьбе. Почти всё это сбылось, только у гимнастов отличился на Нагорный, а Аблязин, и в борьбе две бронзы. Медали завоевали Сергей Емелин и Сергей Семёнов.

Ещё мы ждали золото в командном спринте на велотреке, но не судьба: Шмелёва и Войнова до финала не добрались, зато в напряжённой борьбе вырвали олимпийскую бронзу.

А приятные сюрпризы российским болельщикам преподнесли Сергей Каменский, который в стрельбе из трёх положений из винтовки уступил только китайцу, установившему мировой рекорд, и Ангелина Мельникова, разделившая с соперницей бронзу в вольных упражнениях.

Поскольку золота не было, то и дела в медальном зачёте у России идут неважно. Хорошо, что хоть пятое место удержали. У преследующих нас британцев уже 11 золотых наград, и если они завтра добудут две победы, то мы слетим на шестое место, если не будем выигрывать.

Впрочем, по общему количеству наград Россия стабильно третья. Причём с большим отрывом от преследователей. У Великобритании — 35, у Японии и Австралии — по 33. А у нас — ровно 50! Причём в теории мы даже американцев и китайцев можем попробовать догнать (63 и 62 медали).

Взвинтить темп погони можно уже завтра. Согласно нашему медальному прогнозу, спортсмены должны были завоевать пять медалей, включая два золота. Но не всё прошло гладко.

В боксе мы рассчитывали на золото Андрея Замкового и бронзу Людмилы Воронцовой. Но Людмила проиграла первый же бой на Олимпиаде, а Андрей добыл лишь бронзу.

В борьбе мы верим в победу Мусы Евлоева, и ему до золота остался один шаг — финал.

Дарье Клишиной мы были готовы отдать серебро в прыжках в длину, но во время квалификации она снялась из-за травмы. Ни о какой награде Олимпиады не может быть и речи.

Наконец в гимнастике мы полагаемся на Давида Белявского и его упражнения на брусьях.

Получается, что день ещё не начался, а мы уже недосчитались двух медалей. Но приятные сюрпризы, безусловно, возможны. Будем надеяться и верить в российских атлетов!