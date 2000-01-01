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Самые титулованные российские спортсмены в истории летних Олимпиад
Самые титулованные российские спортсмены в истории летних Олимпиад
Синхронистки — вне конкуренции!
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Синхронистки Анастасия Давыдова, Наталья Ищенко и Светлана Ромашина — самые титулованные россиянки в истории летних Олимпийских игр. На их счету по пять золотых медалей.
Синхронистки Анастасия Давыдова, Наталья Ищенко и Светлана Ромашина — самые титулованные россиянки в истории летних Олимпийских игр. На их счету по пять золотых медалей.
На Олимпиаде в Токио Ромашина пойдёт на рекорд. Синхронистка претендует на два золота. У Светланы огромные шансы стать семикратной олимпийской чемпионкой!
На Олимпиаде в Токио Ромашина пойдёт на рекорд. Синхронистка претендует на два золота. У Светланы огромные шансы стать семикратной олимпийской чемпионкой!
Немного уступает синхронисткам пловец Александр Попов. На его счету четыре олимпийских золота и пять серебряных медалей.
Немного уступает синхронисткам пловец Александр Попов. На его счету четыре олимпийских золота и пять серебряных медалей.
Четырьмя титулами олимпийского чемпиона может похвастаться и гимнаст Алексей Немов. Но, помимо этого, у него есть ещё два серебра и шесть бронзовых наград.
Четырьмя титулами олимпийского чемпиона может похвастаться и гимнаст Алексей Немов. Но, помимо этого, у него есть ещё два серебра и шесть бронзовых наград.
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков тоже входит в список самых титулованных российских олимпийцев. На счету фехтовальщика четыре золота и одна бронза.
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков тоже входит в список самых титулованных российских олимпийцев. На счету фехтовальщика четыре золота и одна бронза.
Синхронистке Анастасии Ермаковой не хватило одной медали, чтобы стать в один ряд с Давыдовой, Ищенко и Ромашиной. У спортсменки четыре олимпийских золота.
Синхронистке Анастасии Ермаковой не хватило одной медали, чтобы стать в один ряд с Давыдовой, Ищенко и Ромашиной. У спортсменки четыре олимпийских золота.
К сожалению, ещё ни один россиянин не приблизился к достижениям легендарной советской гимнастки Ларисы Латыниной. С трёх Олимпиад спортсменка увезла 9 золотых медалей, 5 серебряных и 4 бронзовых.
К сожалению, ещё ни один россиянин не приблизился к достижениям легендарной советской гимнастки Ларисы Латыниной. С трёх Олимпиад спортсменка увезла 9 золотых медалей, 5 серебряных и 4 бронзовых.
В списке самых титулованных спортсменов в истории Латынина на втором месте после американского пловца Майкла Фелпса — 23-кратного олимпийского чемпиона.
В списке самых титулованных спортсменов в истории Латынина на втором месте после американского пловца Майкла Фелпса — 23-кратного олимпийского чемпиона.
Самые титулованные российские спортсмены в истории летних Олимпиад
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